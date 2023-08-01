Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передал громадам Торецка, Часова Яра, Северска и Краматорского района 57 тонн питьевой воды

Благотворители закупили для прифронтовых городов, страдающих от вражеских обстрелов, груз бутылированной воды.

В общем за средства Благотворительного Фонда Эдуарда Мкртчана приобретено 57 тонн воды в бутылках по 6 и 1,5 литра.

Громады Торецка, Сиверска, Часового Яра и Краматорского района находятся длительное время непосредственно у линии фронта. Постоянные атаки окупантов по этим городам разрушили многие объекты критической инфраструктуры. Существует острая нехватка питьевой воды.

"Враг атакует и захватывает объекты водной инфраструктуры, разрушает на своем пути все живое, чтобы лишить людей условий для жизни. Многие прифронтовые громады Донетчины имеют существенные проблемы с водоснабжением. Люди не имеют постоянного доступа к качественной питьевой воде. Восстановить водоснабжение в условиях постоянных обстрелов крайне тяжело. Моя команда приобрела и передала громадам в Торецке, Часовом Яру, Сиверске и Краматорском районе 57 тонн питьевой бутилированной воды. Надеемся, в ближайшее время отгоним врага и уладим ситуацию с водоснабжением на Донетчине. А пока будем поддерживать людей", - сообщил основатель Фонда Эдуард Мкртчан, который сейчас участвует в боевых действиях на Донетчине.

Напомним, что в июле Фонд уже передал гуманитарный груз для военных в виде систем очистки питьевой воды. Благотворительный Фонд приобрел 6 портативных установок очистки воды С300, 6 мобильных установок очистки воды С1500, смонтированных на автомобильных прицепах, 6 спутниковых модемов Starlink, 6 портативных зарядных станций EcoFlow DELTA Max 2000, 12 инверторных электрогенераторов. и 3.3. кВт, которые будут питать системы очистки.







Также для нужд Донецкой ОВА отдельно передали портативную установку очистки воды С300, мобильную установку очистки воды С1500, смонтированную на автомобильный прицеп, 15 электрогенераторов мощностью от 3.3. до 9.5 кВт, 2 спутниковых модема Starlink и 2 портативные зарядные станции.

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана с начала вторжения активно оказывает гуманитарную помощь жителям Донетчины и военным. В настоящее время идет передача в пострадавшие от обстрелов громады строительных материалов для восстановления инфраструктуры и жилья местных жителей.