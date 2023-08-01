Посол Макеев о ядерных угрозах России: "Украина должна быть готова к любому развитию событий"

Российский диктатор Владимир Путин готов ко всему в войне против Украины, потому Россию нужно победить, иначе мира не будет.

Об этом в интервью изданию Rheinische Post заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видели, что Путин готов на все… Мы, украинцы, должны быть готовы к любому развитию событий", - заявил Макеев, отвечая на вопрос о возможности использования Россией тактического ядерного оружия.

Посол напомнил, как никто не верил, когда Украина много лет предупреждала, что Кремль использует газ как оружие.

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Он отметил, что за мир нужно бороться, значит, Россию надо победить, иначе мира не будет. По его словам, в интересах свободного мира, чтобы военные преступники были привлечены к ответственности, как и их лидеры, отдавшие приказы об этих преступлениях. Россия также должна финансово заплатить за нанесенные разрушения – не европейские или немецкие налогоплательщики, а именно российские. Граждане России должны понять, что эта война принесла им только потери, их репутация в мире полностью подорвана, российское общество должно понять, что в их стране что-то не так.

Украинский посол убежден, что россияне должны понять свои ошибки и сказать хотя бы "извините" после войны. Ему трудно представить, что в ближайшие 10, 20 или даже 30 лет демократически избранный президент России приедет в Киев и станет на колени перед памятником украинским воинам – как сделал немец Вилли Брандт в Варшаве. Макеев также не верит, что семена демократии могут прорасти в России.

"Мы надеемся, что после окончания войны будет договор, который заставит Россию соблюдать международное право. Я не уверен, нужен ли посредник. Я верю, что эта война приведет к тектоническим изменениям во всей мировой системе... Для мирных переговоров нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Для Украины важно выиграть эту войну", - добавил Макеев.

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