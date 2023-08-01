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Новости Война в Украине
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Посол Макеев о ядерных угрозах России: "Украина должна быть готова к любому развитию событий"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олексій,макеєв

Российский диктатор Владимир Путин готов ко всему в войне против Украины, потому Россию нужно победить, иначе мира не будет.

Об этом в интервью изданию Rheinische Post заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видели, что Путин готов на все… Мы, украинцы, должны быть готовы к любому развитию событий", - заявил Макеев, отвечая на вопрос о возможности использования Россией тактического ядерного оружия.

Посол напомнил, как никто не верил, когда Украина много лет предупреждала, что Кремль использует газ как оружие.

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Он отметил, что за мир нужно бороться, значит, Россию надо победить, иначе мира не будет. По его словам, в интересах свободного мира, чтобы военные преступники были привлечены к ответственности, как и их лидеры, отдавшие приказы об этих преступлениях. Россия также должна финансово заплатить за нанесенные разрушения – не европейские или немецкие налогоплательщики, а именно российские. Граждане России должны понять, что эта война принесла им только потери, их репутация в мире полностью подорвана, российское общество должно понять, что в их стране что-то не так.

Украинский посол убежден, что россияне должны понять свои ошибки и сказать хотя бы "извините" после войны. Ему трудно представить, что в ближайшие 10, 20 или даже 30 лет демократически избранный президент России приедет в Киев и станет на колени перед памятником украинским воинам – как сделал немец Вилли Брандт в Варшаве. Макеев также не верит, что семена демократии могут прорасти в России.

"Мы надеемся, что после окончания войны будет договор, который заставит Россию соблюдать международное право. Я не уверен, нужен ли посредник. Я верю, что эта война приведет к тектоническим изменениям во всей мировой системе... Для мирных переговоров нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Для Украины важно выиграть эту войну", - добавил Макеев.

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Які у нас в більшості "чудові" посли, і рашистів не треба аби залякувати українців, бо українське МЗС з цим вправно впорається!
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01.08.2023 13:49 Ответить
Сидить москаль і чукча в окопі:
-- Брат, за што ваюем??
-- За Разию!!!
-- А пачему на Украине?..
-- Потому шо НАТА напало на беларусь.
-- А пачиму биларуси ниваюют?!
-- Они же не дураки...
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01.08.2023 13:52 Ответить
Якась беззуба дипломатія! Чому вже ніхто не апелює до Будапештського меморандуму? Ще з 2014 року необхідно було провести засідання голів країн підписантів та надати гарантії безпеки Україні. Взагалі не зрозуміло, яким чином Порошенко з цим зволікав? Замість твердих гарантій від США і Великої Британії Порошенко вів переговори з німцями і французами, які взагалі не були підписантами меморандуму.
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01.08.2023 14:02 Ответить
Тож вдаримо дружньо по ядерним погрозам росії кількістю заасфальтованих доріг!
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01.08.2023 15:28 Ответить
якби ху йло було готове до всього, то не сиділо би в бункері вже півтора року і не срало би в чемодан. а це сидіння в бункері і ще більш показова "реакція" ху йла на пригожинський марш свідчить про те, що ху йло є дуже сцикливе.. тому заява нашого посла дуже недоречна і навпаки ху йла ще більше возвеличує..
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01.08.2023 16:55 Ответить
 
 