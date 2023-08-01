Решение об отмене или поддержке дисквалификации Харлан будет носить только политический характер, - президент Федерации фехтования Ильяшев

Со спортивной точки зрения решение об отмене или сохранении дисквалификации украинской фехтовальщицы Ольги Харлан ни на что не будет влиять и будет носить только политический характер.

Об этом заявил Президент Национальной федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев на брифинге, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день все это находится в стадии пересмотра. Сроки формальные не установлены для пересмотра, поэтому мы будем ждать. Это может случиться завтра, возможно, через несколько дней, а может придется ждать долго", - отметил он.

По его словам, если будет решение об отмене дисквалификации в пользу Харлан, то она сможет уже участвовать в соревнованиях в ближайшие 60 дней.

"Но, никаких соревнований не запланировано, поэтому это решение о поддержке дисквалификации или ее отмене будет носить политический характер, потому что со спортивной точки зрения это ни на что не повлияет", - отметил он.

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Напомним, украинская фехтовальщица Ольга Харлан получила дисквалификацию за отказ приветствовать россиянку Анну Смирнову после поединка.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что украинская фехтовальщица Харлан победила россиянку на ЧМ-2023 и отказалась пожать ей руку.

Федерация фехтования України обжаловала решение о дисквалификации Харлан на чемпионате мира.

Позже министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Международный олимпийский комитет квалифицировал Харлан к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году.

В конце концов, FIE инициировала изменение правил после инцидента с Харлан и Смирновой и отменила обязательное рукопожатие после окончания поединков.