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Новости Спорт
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Решение об отмене или поддержке дисквалификации Харлан будет носить только политический характер, - президент Федерации фехтования Ильяшев

Новости Цензор.НЕТ Спорт

харлан

Со спортивной точки зрения решение об отмене или сохранении дисквалификации украинской фехтовальщицы Ольги Харлан ни на что не будет влиять и будет носить только политический характер.

Об этом заявил Президент Национальной федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев на брифинге, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день все это находится в стадии пересмотра. Сроки формальные не установлены для пересмотра, поэтому мы будем ждать. Это может случиться завтра, возможно, через несколько дней, а может придется ждать долго", - отметил он.

По его словам, если будет решение об отмене дисквалификации в пользу Харлан, то она сможет уже участвовать в соревнованиях в ближайшие 60 дней.

"Но, никаких соревнований не запланировано, поэтому это решение о поддержке дисквалификации или ее отмене будет носить политический характер, потому что со спортивной точки зрения это ни на что не повлияет", - отметил он.

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Напомним, украинская фехтовальщица Ольга Харлан получила дисквалификацию за отказ приветствовать россиянку Анну Смирнову после поединка.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что украинская фехтовальщица Харлан победила россиянку на ЧМ-2023 и отказалась пожать ей руку.

Федерация фехтования України обжаловала решение о дисквалификации Харлан на чемпионате мира.

Позже министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Международный олимпийский комитет квалифицировал Харлан к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году.

В конце концов, FIE инициировала изменение правил после инцидента с Харлан и Смирновой и отменила обязательное рукопожатие после окончания поединков.
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А моральный аспект не важен?
А тогда на фига все эти бесконечные разговоры
Про ЦЕННОСТИ?
Про европейские ценности
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01.08.2023 14:08 Ответить
А спорт НІКОЛИ не був поза політикою, а всі хто кажуть протилежне відверто БРЕШУТЬ. Тож досить вже кормити світ висловлюваннями у стилі "спорт поза політикою", а почнуть розуміти що у політики не має меж і вона міститься й у економіці, й у науці, й у освіті, й у медицині, й у туризмі, й у спорті! А люди котрі кажуть що вони "не цікавляться політикою" теж брешуть, бо їх байдужість це теж ПОЛІТИКА - політика дерев'яних чурок які як вівці, або духовні раби, згодні на все щоб із ними не робили не маючи ані крихти свідомості та власної гідності - тобто є ганчірками якими варто підтиратися та викидати у сміття, бо вони нічого проти цього мати не будуть!!!
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01.08.2023 14:20 Ответить
"О спорт. ти - мір", - сказали москалі і заржали як коні...
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01.08.2023 14:29 Ответить
Політичний характер є якраз найважливіший, ніж спортивний.
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01.08.2023 15:19 Ответить
міръ єта вайна, вайна єта міръ, спорт фнє паллітікі, в русскомь мірє нєт паллітікі, ми фсє с фюрєром, фюрер с намі, ми єта он, он ета ми, а паллітікі фсє расстрєляни. Якщо припинити квакати мовою росіян-фашистів-каннібалів, то прєсєдєнта фєдєраціі необхідно дискваліфікувати пожиттєво, у камеру, де сидів рудольф гесс.
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01.08.2023 15:22 Ответить
 
 