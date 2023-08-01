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Новости Война в Украине
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Сообщено о подозрении вражескому комбату Коблику, запытавшего украинского воина во время оккупации Черниговщины, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

катівня

Служба безопасности собрала доказательную базу еще одного российского захватчика, который совершал военные преступления в период временной оккупации части северных регионов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как говорится, речь идет о майоре Даниле Коблике - командире батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады из РФ (г. Юрга, Кемеровская область).

По данным следствия, в марте 2022 года он командовал оккупационным подразделением, участвовавшим в захвате поселка Лукашевка на Черниговщине.

Во время карательных рейдов на территории населенного пункта рашисты взяли в плен украинского военного, а также похитили трех местных мирных жителей.

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Тогда пострадавших заключили в тюрьму в одном из захваченных гаражей, где российские захватчики обустроили застенку.

Коблик лично "допрашивал" украинского военнопленного, применяя к нему жестокую пытку.

Таким образом, рашист пытался "выбить" из украинца разведданные о Силах обороны на территории региона.

Однако, не получив никакой информации, россиянин расстрелял украинского воина из автоматического оружия.

После этого Коблик стал пытать других заключенных. Во время совершения пыток он периодически производил выстрелы из автомата над их головами.

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На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили российскому оккупанту о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Пока он скрывается от правосудия на территории РФ и временно захваченной части Украины.

В связи с этим Служба безопасности проводит комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.

"Пока уже установлены ориентировочные места его пребывания и круг контактных лиц. Военного преступника РФ ожидает справедливое наказание", - отмечают в СБУ.

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Расследование проводили сотрудники СБУ в Черниговской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры.
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звичайно є бажання, щоб ця потвора постала перед судом, але це малоймовірно в нього будуть адвокати, пом'якшувальні обставини, неквапливість суддів, та ще багато цікавого, а людину не повернеш..., тому було б гарно, якщо цього комбата прикопали десь та забули й рідним не повідомили..., нехай чекають...
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01.08.2023 14:16 Ответить
Кожному Рашисту буде відплата. К О Ж Н О М У.
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01.08.2023 14:31 Ответить
може вирок виконати і без суду?
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01.08.2023 14:37 Ответить
Тут привладні пшонків на гальмах у себе під носом разом Генпрокурором спустили, а за цього виродка з московських боліт, треба часу і Патріотів, щоб прикопати його зручно було!!
Але добре, що є дані про цього орка.
Слава Україні!
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01.08.2023 14:51 Ответить
найкращою підозрою цьому ублюдку буде вручення статуетки татарського.
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01.08.2023 16:48 Ответить
 
 