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Новости За рубежом
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Еще один гражданин Украины задержан в Грузии на протестах против лайнера с российскими туристами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

батумі

На акции протеста в Батуми против лайнера Astoria Grande с российскими туристами был задержан еще один гражданин Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили в МВД Грузии.

Украинец Дмитрий Зеркесский – среди 23 человек, которых задержала полиция 31 июля в Батуми, его местонахождение до сих пор неизвестно.

В Ассоциации молодых юристов Грузии, защищающей интересы украинца, заявили, что пока известна только личность задержанного.

Дмитрий Зеркесский – второй гражданин Украины, арестованный 31 июля.

Смотрите: В Батуми избили российского туриста: "Вы че, бл#дь! Я русский, я горжусь этим!" ВИДЕО

Напомним, прибытие корабля встретили акцией протеста в Батуми, где собрались общественные активисты, представители политических партий и граждане Грузии – жители Батуми и туристы.

Полиция Батуми задержала 9 протестующих, середи них - гражданка Украины.
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Все,что нужно знать про сегодняшнюю власть в Грузии
Подонки с грузинскими именами
И подлой русской душонкой
Гидота!
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01.08.2023 14:15 Ответить
Що, тепер хоробро видадуть їх в Росію?
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01.08.2023 14:21 Ответить
Хай краще віддадуть москалям Батумі. Та й Кутаісі причепом. Щоб об'єднати Південну Осетію, з Абхазією, а також отримати сухопутний шлях в Туреччину.
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01.08.2023 14:43 Ответить
похоже, что на митинге одни только граждане Украины
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01.08.2023 14:50 Ответить
Бо «сміливим, незалежним і свободолюбивим» грузинам русню затримувати страшно!
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01.08.2023 15:13 Ответить
Вчора було відео як грузини москалів в полон беруть. Як їм таке читати?
Може досить вже ображати інших?
Мовчу вже за "какая разніца" для більшості українців....
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01.08.2023 19:17 Ответить
 
 