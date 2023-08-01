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Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 22 единицы вражеской техники и 5 складов боеприпасов, - Тарнавский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Таврическом направлении идет работа Сил обороны.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, артиллерийские подразделения нашей армии за сутки выполнили 425 огневых задач.
"Было уничтожено 22 единицы военной техники противника. В частности, 3 ББМ, 7 единиц артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 1 единица средств ПВО, 1 БПЛА, 9 единиц автомобильной и специальной техники", - говорится в сообщении.
Также было уничтожено 5 складов боеприпасов противника.
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