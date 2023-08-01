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Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 22 единицы вражеской техники и 5 складов боеприпасов, - Тарнавский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

контрнаступ

На Таврическом направлении идет работа Сил обороны.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, артиллерийские подразделения нашей армии за сутки выполнили 425 огневых задач.

"Было уничтожено 22 единицы военной техники противника. В частности, 3 ББМ, 7 единиц артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 1 единица средств ПВО, 1 БПЛА, 9 единиц автомобильной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Читайте: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и 7 складов боеприпасов, - Тарнавский

Также было уничтожено 5 складов боеприпасов противника.
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01.08.2023 14:20 Ответить
Слава ЗСУ і генералу Залужному 👍🏼🙏🏼❤️
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01.08.2023 14:26 Ответить
А рашисти оновили версію атаки морських дронів на їх патрульні кораблі вже запевняючи, що то була "атака на цивільні судна" які вони "захистили", правда "забувши" сповістити а які саме судна були у "небезпеці", бо тоді можливо спростувати чергову брехню Кремля!!!!
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01.08.2023 14:30 Ответить
З Богом, рідненькі
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01.08.2023 14:31 Ответить
 
 