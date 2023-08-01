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С 1 августа отменены ограничения по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Общество

права,водійські

Министерство внутренних дел внесло изменения в порядок приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи водительских прав.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу МВД Украины.

"В течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата:

  • Неограниченное количество попыток по сдаче теоретического экзамена.
  • Неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки по сдаче практического экзамена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) составляет не менее 10 календарных дней. А результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического – два года.

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Одне діло вивчити правила та навчитися їздити. Але для багатьох набагато складніше дотримуватися цих правил та поважати один одного на дорозі.
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01.08.2023 14:41 Ответить
Тут більше про корупційну складову. Коли ти прийдеш на 3 раз здавати то вже з грошима. Бо інакше знову на курси. Цим раніше користувались. Ріжуть два рази нерозуміючим натяки і вони на третій вже з купюрами в кишені під острахом повернення на курси ще раз.
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01.08.2023 14:48 Ответить
Колись настане світлий час і ці корупційні схеми під назвою тсц під головуванням МВС зникнуть. Чому у розвинутих країнах цей процес регулюють страхові компанії,а в нас совок продовжується? Бо корупція-це правила гри,які написані так,щоб вам було або вигідно давати хабарі,або іншого варіанту немає.Як зробити ,щоб не виникала корупція?Подивитись на захід і задати питання,чому процедура,постанова чи закон написаний у нас так, щоб його можна було трактувати як завгодно і вирішити питання можна тільки в держимордців,а в розвинутій країні(в якій держава для людини)ні.Нам з екранів зомбоящиків вливають лайно про цифрову державу та яка в країнах ЄС та США, Канади тощо ,важка бюрократія,це просто смішно для тих людей які відчули різницю.
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01.08.2023 15:07 Ответить
моя б воля то скасував би і пристібання ременем.

бо не пристібання ременем шкодить здоров'ю лише тому хто не пристібнувся, це його власний вибір.
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01.08.2023 15:24 Ответить
Так само як і мотошолом. Ввели б практику - підписуєш документ, у якому всю відповідальність за власну смерть через непристебнутий ремінь чи відсутній мотошолом свідомо береш на себе, і вуаля - вбивайся на здоров'я!
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01.08.2023 16:59 Ответить
ну, мотошоломом можна розбити чужу лобовуху коли влетіти в неї.

це збитки.

не все так однозначно.
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01.08.2023 17:26 Ответить
Непристебнуті теж інколи вилітають і шкодять майну
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07.08.2023 23:19 Ответить
вочевидь, відсоток настільки мізерний що можна проігнорувати.
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08.08.2023 00:32 Ответить
 
 