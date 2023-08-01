С 1 августа отменены ограничения по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения, - МВД

Министерство внутренних дел внесло изменения в порядок приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи водительских прав.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу МВД Украины.

"В течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата:

Неограниченное количество попыток по сдаче теоретического экзамена.

Неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки по сдаче практического экзамена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) составляет не менее 10 календарных дней. А результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического – два года.

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