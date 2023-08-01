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Украина получила от Словакии две гаубицы Zuzana 2, профинансированные странами ЕС, - премьер-министр Одор

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

zuzana

Словацкая компания Konstrukta-Defence прислала Украине первые две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Проект стоимостью более 90 миллионов евро финансируется Норвегией, Данией и Германией.

Об этом премьер-министр Словакии Людовит Одор сообщил на церемонии передачи вооружения в словацком городе Дубница-над-Вагом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.

"Наша обязанность – помогать, где можем и как можем", - добавил словацкий премьер.

На церемонии присутствовал посол Украины в Словакии Мирослав Кастран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия передаст Украине еще две САУ Zuzana 2

"Этот проект является примером успешного сотрудничества и основой нового военно-технического сотрудничества между Словакией и Украиной", - подчеркнул он.

Одор также подчеркнул, что способность Украины противостоять российской агрессии – "в интересах всех нас".

В ближайшие месяцы оборонная компания Konstrukta-Defence поставит Украине еще 14 гаубиц, последняя из которых должна прибыть в следующем году.
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З миру по ниткі! Слава Богу,що хоть щось дають! Дякуємо!
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01.08.2023 15:08 Ответить
*** собі хоч щось. з 3-го тижня війни воюємо західною зброєю
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01.08.2023 15:18 Ответить
Нихрена собі зоть шось. В кінці березня 22 року вже снарядів не було радянського калібру. Все що зараз є- від куль, гранат до снарядів, мін- все Захід. Болгарія Іран - радянські снаряди нам Захід в цих країнах купує. Лвтаки ПВО. техніка вся Ні хрена собі - хоть шось.
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01.08.2023 15:34 Ответить
Могли не дві дати,а штук десять!
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03.08.2023 00:49 Ответить
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01.08.2023 15:10 Ответить
по факту плюс одна. бо одна зузана2 знищена.
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01.08.2023 15:17 Ответить
Яйцекрад вже пропіарився? А його притрушена заступниця вже прозвітувала, що міністерство яєчної промисловості на 100% профінансувало закупівлю гаубиць?
Ні? Ну тоді чекайте.
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01.08.2023 15:19 Ответить
Де ж обіцяні Німеччиною RCH 155? Можна вже було б виготовити за рік часу певну кількість і передати Україні
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01.08.2023 16:29 Ответить
 
 