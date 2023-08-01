Украина получила от Словакии две гаубицы Zuzana 2, профинансированные странами ЕС, - премьер-министр Одор

Словацкая компания Konstrukta-Defence прислала Украине первые две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Проект стоимостью более 90 миллионов евро финансируется Норвегией, Данией и Германией.

Об этом премьер-министр Словакии Людовит Одор сообщил на церемонии передачи вооружения в словацком городе Дубница-над-Вагом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.

"Наша обязанность – помогать, где можем и как можем", - добавил словацкий премьер.

На церемонии присутствовал посол Украины в Словакии Мирослав Кастран.

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"Этот проект является примером успешного сотрудничества и основой нового военно-технического сотрудничества между Словакией и Украиной", - подчеркнул он.

Одор также подчеркнул, что способность Украины противостоять российской агрессии – "в интересах всех нас".

В ближайшие месяцы оборонная компания Konstrukta-Defence поставит Украине еще 14 гаубиц, последняя из которых должна прибыть в следующем году.