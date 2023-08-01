Представитель ЕС Массрали об атаках на Москву: "Любые заявления РФ по этому поводу вызывают мало доверия"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия манипулирует любой информацией о войне, поэтому ЕС не доверяет заявлениям Кремля о том, что удары по Москве наносили украинские дроны.
Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"У нас нет данных о происхождении (дронов. – Ред.), обстоятельствах и прочих деталях. И любые заявления РФ по этому поводу вызывают мало доверия, поскольку Россия активно манипулирует любой информацией", – отметила Массрали.
Она добавила, что РФ не должна использовать атаки дронов в качестве повода "для дальнейшей эскалации своих непрерывных, незаконных и варварских нападений на Украину и ее народ".
"Россия должна "немедленно и безоговорочно" вывести свои войска, ставленников и военную технику из Украины", - резюмировала Массрали.
Напомним, несколько беспилотников этой ночью атаковали россйскую столицу. Один из них упал на здание "Москва-Сити", как и 30 июля.
Пожалуйста, подождите...
Посмотрели - нет волка
А когда пришел украинский волк
Никто русскому мальчику не поверил
И украинский волк съел русского мальчика
Вот и сказочке конец.....