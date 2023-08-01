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Новости Война в Украине
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Представитель ЕС Массрали об атаках на Москву: "Любые заявления РФ по этому поводу вызывают мало доверия"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

москва

Россия манипулирует любой информацией о войне, поэтому ЕС не доверяет заявлениям Кремля о том, что удары по Москве наносили украинские дроны.

Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

"У нас нет данных о происхождении (дронов. – Ред.), обстоятельствах и прочих деталях. И любые заявления РФ по этому поводу вызывают мало доверия, поскольку Россия активно манипулирует любой информацией", – отметила Массрали.

Она добавила, что РФ не должна использовать атаки дронов в качестве повода "для дальнейшей эскалации своих непрерывных, незаконных и варварских нападений на Украину и ее народ".

"Россия должна "немедленно и безоговорочно" вывести свои войска, ставленников и военную технику из Украины", - резюмировала Массрали.

Читайте: В Черном море беспилотники атаковали российские патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков"

Напомним, несколько беспилотников этой ночью атаковали россйскую столицу. Один из них упал на здание "Москва-Сити", как и 30 июля.
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Топ комментарии
+6
Також думаю, що це були провокації фсб. Відправляти безпілотник на 800 км, пройти усі засобим ППО, щоб вибити вікно в порожній будівлі?
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01.08.2023 15:23
+5
Русский мальчик долго кричал : ВОЛК,ВОЛК
Посмотрели - нет волка
А когда пришел украинский волк
Никто русскому мальчику не поверил
И украинский волк съел русского мальчика
Вот и сказочке конец.....
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01.08.2023 15:25
+3
Це все знято на «мосфільмі»
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01.08.2023 15:41
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Також думаю, що це були провокації фсб. Відправляти безпілотник на 800 км, пройти усі засобим ППО, щоб вибити вікно в порожній будівлі?
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01.08.2023 15:23 Ответить
Русский мальчик долго кричал : ВОЛК,ВОЛК
Посмотрели - нет волка
А когда пришел украинский волк
Никто русскому мальчику не поверил
И украинский волк съел русского мальчика
Вот и сказочке конец.....
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01.08.2023 15:25 Ответить
Український вовк не їсть такого гівна, як кацапскі спиногризи. Він добрий вегетаріанець і харчується буряком.
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01.08.2023 15:47 Ответить
Єто фсьо фєйк!!!
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01.08.2023 15:39 Ответить
Це все знято на «мосфільмі»
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01.08.2023 15:41 Ответить
Не пощастило з прізвищем!
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01.08.2023 15:54 Ответить
В Європі теж уміють в "іхтамнєт"!
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01.08.2023 15:58 Ответить
Вот как попадает дрон - У Харкові ворожий дрон атакував гуртожиток: зруйновано 2 поверхи
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01.08.2023 16:00 Ответить
Шпаки залетіли в елітну шпаківню... подумаєш...
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01.08.2023 16:25 Ответить
.. на мацкве идет междоусобица,делят имущество толпы подворотни,как раньше горело так и горит...
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01.08.2023 16:56 Ответить
 
 