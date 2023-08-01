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Новости ПроисшествияФоторепортаж
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Днепропетровщина (2877) военкомат (443) Офис Генпрокурора (2036)

У главного военкома Днепропетровщины провели обыски: Во время войны приобрел имущества на $350 тыс. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Руководитель Днепропетровского областного ТЦК за время войны успел купить несколько автомобилей и две квартиры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Следствием установлено, что военком во время действия военного положения оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр. Он также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 кв.

"Стоимость имущества значительно превышает его законные доходы", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Были проведены обыски по месту работы, 6 адресам проживания руководителя областного ТЦК и его близких лиц, а также в автомобилях.

Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения. Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного обогащения руководителем Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины).

По данным Нацполиции, за время военного положения военком приобрел имущества на 350 тыс. долларов США.

Смотрите: Сотруднику военкомата Винницкой области, обещавшему отсрочку от мобилизации за 2000 долларов США, сообщено о подозрении. ФОТО

У главного военкома Днепропетровщины провели обыски: Во время войны приобрел имущества на $350 тыс 01
У главного военкома Днепропетровщины провели обыски: Во время войны приобрел имущества на $350 тыс 02
У главного военкома Днепропетровщины провели обыски: Во время войны приобрел имущества на $350 тыс 03
У главного военкома Днепропетровщины провели обыски: Во время войны приобрел имущества на $350 тыс 04
У главного военкома Днепропетровщины провели обыски: Во время войны приобрел имущества на $350 тыс 05
У главного военкома Днепропетровщины провели обыски: Во время войны приобрел имущества на $350 тыс 06
У главного военкома Днепропетровщины провели обыски: Во время войны приобрел имущества на $350 тыс 07
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Топ комментарии
+30
все что нажито непосильнм трудом
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01.08.2023 15:25
+20
Не делился, наверное.
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01.08.2023 15:28
+19
Всі хто зараз знаходяться в усіх военкоматах відправити на фронт а їх замінити на тих хлопців яких комісували з фронтів
Поширюйте
Це всюди по всіх воєнкоматах так
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01.08.2023 15:40
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все что нажито непосильнм трудом
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01.08.2023 15:25 Ответить
Не делился, наверное.
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01.08.2023 15:28 Ответить
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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01.08.2023 15:28 Ответить
Адепт простих рішень?
Корупцію роблять люди. Запропонуйте просте рішення, щоб люди йшли воювати, а не шукали можливостей відмазати себе, брата, кума, свата, дитину. Давайте. Нам всім дуже цікаво.
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01.08.2023 15:51 Ответить
корупція це набагато ширше поняття аніж повістка в армію.

мотивація воювати найпростіше вирішується грошима. але я говорив про всю корупцію а не тільки про корупцію на повістках.

і так, я вірю що всі правильні рішення містять в собі елемент простоти. 2+2=4 а не дофігіща формул.
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01.08.2023 16:16 Ответить
Ми зараз конкретно говоримо про воєнкомів, які з початком війни раптом виросли в доларових мільйонерів. Не розмазуйтесь думкою по дереву. Конкретно кажіть, як ви заставите людей служити, а не відмазуватись? Прянік в 100к грн не працює, очевидно, якщо люди готові занести 6-10 тисяч умовних американських президентів, тільки б не воювати. Кнут у вигляді якоїсь там "відповідальності", очевидно, не працює теж - взяти хоча б преЗЕдента-тричі-уклоніста.

Слухаю уважно ваші пропозиції. От уявіть, що я - власник ресторанного бізнесу, маю річний прибуток в сім знаків до нуля, зробіть щось таке, щоб мені захотілося бізнес похерить і йти помирати в окоп під мразійську арту, при цьому все спорядження - плити, плитоноски, аптечки, тепловізори, тощо я теж маю купити за власний кошт. Умовте мене піти воювати, а не віднести шість тисяч доларів якомусь васяну з воєнкомату і спокійно собі жити далі, маючи можливість виїзду за кордон і взагалі можливість жити так, наче війни немає.
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01.08.2023 16:25 Ответить
Та й бог з ним те помирати! Помирати як раз не страшно! Страшно залишитись живим, але самоваром...
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01.08.2023 16:28 Ответить
ви говорите про мотивацію йти воювати.

я говорю про корупцію в т.ч. армійську.

це різні теми хоч і дотичні у питанні повісток.

мені цікава тема корупції. не скажу що тема мотивації не цікава, вочевидь що на неї теж маю свій погляд але мені НАРАЗІ СПЕРЕЧАТИСЯ НА ТЕМУ МОТИВАЦІЇ НЕЦІКАВО.

бо я не є стороною суперечки - на відміну від вас я не став на одну зі сторін.

єдине що поапльодую якщо завтра повісять публічно всіх отих хто розкручує ідею саботажу мобілізації.

але повторюю - я не хочу про це сперечатися, мені питання корупції важливіше бо я майданівець і корупція це основа основ а питання війні це зовнішнє, воно вирішується технічно - раз війна то всім бідним воювати а багатим відкуплятися.
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01.08.2023 16:34 Ответить
Ні. Я говорю про мотивацію робити правильно, а не відкупатися.
Не подобається тема повісток? Ок. Податки. Штрафи за порушення ПДР. Та й просто бажання, що не тільки сусід жив за законом, а й самому жити за законом.
Кажуть, наші високоморальні біженці в Німеччині та Австрії вже привчили місцевих чиновників до подаруночків...
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01.08.2023 17:08 Ответить
> які з початком війни раптом виросли в доларових мільйонерів

А раньше они нищие были?
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01.08.2023 17:19 Ответить
Ну от взяти одеського борисова. До війни був собі звичайним пересічним лохом, ой пробачте, громадянином, на ауді 98 року. За півтора роки війни раптом збудував собі віллу в іспанії і накупив люксових тачок, остання з яких взагалі 2023 року випуску. Так шо мабуть таки були.
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01.08.2023 17:22 Ответить
просте рішення?
для початку
війну назвати війною, а не вторгненням
а далі буде...
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01.08.2023 16:41 Ответить
Знову те саме, котрий вже раз...
У нас є "гарні закони", але вони просто не працюють.
Ми можемо написати "ще кращі закони", але від цього вони не почнуть працювати.
Як вам вже написали щойно, не буває простих і миттєвих рішень.
Та сама Європа століттями будувала систему, яка зараз хоч і не ідеально, проте працює.
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01.08.2023 15:58 Ответить
щоб закон запрацював треба лише дві речі

1) правильний закон

2) бажання влади той закон виконувати

.

закон про знищення корупції якщо він буде написаний правильно поставить владу на таку розтяжку що їй доведеться обирати - вона з народом чи вона з корупціонерами. і так - у нас не було гарних законів про корупцію, це вигадка бо якби вони були то вони б враховували небажання влади зберегти корупцію.

те що пропоную саме таким і є - правильним законом про корупцію бо питання протидії корупції переведеться з площини БОРОТЬБИ у площину ВИНИЩЕННЯ.
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01.08.2023 16:09 Ответить
Набір красивих слів, за якими 0 конкретики.
А закони у нас уже є, правильні, прості, системні, але дуже-деже не миттєві. Це закони про НАБУ, НАЗК.... В цих законах, котрі чудом продавив Захід є одне просте рішення - незалежність кандидатів. Ви думаєте Ситника з НАБУ сильно любили на Заході? Вважали його чесним? Вони просто не давали його зняти "бо так захотів Презедент". Тому що там чудово розуміють - при незалежності цих органів, рано чи пізно, там прийдуть нормальні антикорупціонери.
І це єдиний шлях - створювати незалежну систему боротьби з корупцією, котра в якийсь момент почне працювати. А не писати всілякі АКТИ з красивими словами, які матимуть 0% дієвості, зате сподобаються електорату.
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01.08.2023 16:20 Ответить
пане, ви, мабуть, були на инші планеті.

ситник був ручним песиком влади, він нікого не посадив. тож, якщо ви його за прикляд маєте то ви геть не в темі.

щодо нуль конкретики - читайте уважно і зрозумійте суть пропозиції.

незалежна від влади комісія проведе конкурс. якщо буде бомбезна ідея то та ідея точно потрапить в лідери а, отже і потрапить в закон.

і якщо бомбезна ідея(наприкляд, подолання суддівської чи урядової корупції)потрапить в законопроєкт то влада НЕ ЗМОЖЕ проігнорувати його бо тоді прийде опозиція від народа саме з тією ідеєю і на хвилі ображених та репресованих владою занесуть ту ідею в раду.
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01.08.2023 16:25 Ответить
То-то Зеленський бігав як вжарений, в пошуках способів зняти Ситника до закінчення його терміну, а він виявляється був його песиком. Жаль що Зезедент цього не знав.
Ну так давай конкретику. Як створити в нинішньому правовому полі незалежну від влади комісію, яка ще й проведе (незалежно від влади звісно) конкурс, створивши якийсь законопроект. А потім до влади прийде опозиція і будучи владою прийме цей законопроект? І які ж пропозиції будуть в цьому законопроекті? Звісно з написані з дотриманням Конституції та законів України і міждержавних договорів та зобов'язань України
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01.08.2023 16:37 Ответить
коли я назвав ситника ручним песиком влади то мав на увазі не зеленського.

щодо инших ваших запитань обов'язково відповім на них за умови що ви перестанете мене провокувати писати прізвища президентів, чинних та минулих бо навідміну від вас я не можу писати усе що захочу.

або пропонуйте иншу платформу, фейсбук наприкляд.
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01.08.2023 16:44 Ответить
Не в Зеленському, Порошенку чи то Кучмі справа. Справа в тому, що життя складна річ і прості рішення, хоч і здаються хорошими, насправді зазвичай нездійсненні.
Корупція, більшість тих хто рьяно бажає з нею боротись, забуває один факт, корупція це не лише чиновник що взяв гроші, це і громадянин, що їх приніс. І величезна кількість людей, які проти корупції, одночасно самі, без тиску, дають хабарі чиновникам, поліцейським, відкупляються від суду, чи от в контексті статті, купують звільнення від армії. і Ви вважаєте їм потрібна реальна боротьба з нею?
Знову повертаючись до питання правового поля - де факто, єдиний законний спосіб, це прийняти у ВР зміни, щодо різкого посилення покарання. Чи могли прийняти таке всі попередні і нинішні депутати? А якщо у ВР зайдуть чесні і порядні люди, то тоді і такий закон не буде потрібен - існуюча система почне працювати досить ефективно.
Одночасно, щодо пропозиції бомбезних ідей - ми на кожних виборах отримуємо, просто таки шквал прости і бомбезних ідей від політиків. Вони дуже подобаються електорату. Уявимо собі такий конкурс ідей - яка проста ідея боротьби з корупцією, займе 1 місце і сподобається людям? Уже здогадуєтесь? А в Китаї вона працює? Чи навіть так - а в Китаї вона не перетворилась на метод радикальної розправи з політичними конкурентами? Не кажучи, що вона, як і більшість інших простих ідей абсолютно протирічать євроінтеграційним бажанням України.
На жаль, в суспільстві яке просякнуте корупцією, просто, швидко і дуже дієво не вийде. Лише складний і тривалий процес.
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01.08.2023 17:10 Ответить
пане, ви як та жабка з притчі - ви склали лапки та не хочете боротися за життя і тому потонете в сметані.

ви бачили недолугі та симуляційні спроби протидіяти корупції і стверджуєте що вона незнищенна.

я вам кажу - якщо ідея бомбезна то вона враховує небажання системи змінюватися.

на першому етапі треба знищити велику корупцію. толєрантність людей до побутової корупції може зачекати до другого етапу.

все реальне, повірте.
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01.08.2023 17:37 Ответить
В ********* людському суспільстві, корупція дійсно незнищенна, проте є можливості знизити її до мінімального рівня.
А от спроби все вирішити "просто, швидко, з допомогою бомбезної ідеї", чомусь нагадує мені отих письменників, поетів, котрі були обрані депутатами перших скликань і віщали свого часу з трибуни ВР про те як "увесь світ роззброїться, настане мир і злагода на планеті" після нашої відмови від ядерної зброї. Але чомусь так просто і елегантно не вийшло. Хоча маєте погодитись - ідея була бомбезна.
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01.08.2023 17:45 Ответить
я зрозумів, ви не жабка з притчі, ви чолов'яга з анекдоту який усе просив бога йому допомогти аж поки богу не урвався терпець і той йому промовив що треба хоча б лотерейний білет купити.

я вам кажу про альгоритм а ви скиглите що альгоритм не спрацює.

і при цьому не надаєте аргументів неспрацювання альгоритму а просто кажете що всьо пропало, нічого не вийде, давайте сядемо і всі разом заплачемо.))

кажу ж вам - словосполучення БОМБЕЗНА ІДЕЯ включає в себе усе в тому числі і спробу системи саботувати ідею.
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01.08.2023 17:56 Ответить
Так назвіть мені цю БОМБЕЗНУ ІДЕЮ? Я з цікавістю почитаю.
Ви її не маєте і чекаєте, що її згенерує суспільство? Чому ж не згенерувало до цього часу?
А я Вам кажу, на основі побаченого, почутого, свого знання людей - для більшості це буде розстріл корупціонерів. А реалізація, як я вже писав буде китайською.
Корупції менше не стане, зате стане менше опозиції. І органів для трансплантування багатіями буде багато.
Але повторю, запропонуйте свій варіант.
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01.08.2023 18:05 Ответить
звідки мені знати що моя ідея бомбезна? тим більше вона не одна.

а от коли буде конкурс і незалежна комісія буде відсікати пропозиції масових страт тоді ідея і отримає свою оцінку.

умовно кажучи всі страждають від голоду а хтось пропонує збудувати ринок щоб той, хто виростив їжу міг її продати тому хто хоче їсти.

ось що пропоную.
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01.08.2023 18:16 Ответить
Ось Вам "вузькі" місця Вашої ідеї
- які є підстави вважати, що комісія буде незалежною,
- які є підстави вважати, що рішення роботи комісії буде лежати в правовому полі України і на нього звернуть увагу законотворці.
- за якими критеріями, така комісія буде відкидати певні ідеї, в т.ч. ті які гарантовано отримають дуже масову підтримку населення?
- чи буде хоч якась довіра в населення до результатів роботи комісії, якщо вона відкине наймасовіші ідеї?
- чиє підстави вважати, що населення масово підтримає розумні і креативні ідеї, а не ті ж розстріли, враховуючи наприклад (не будемо про президентів) голосування за мера в моїй громаді, де більшість обрало мера з програмою "наведу порядок в соціально-економічній сфері, та покращення роботи державних органів". Це не жарт і перебільшення, саме за такі "бомбезні" ідеї голосували люди. В інших кандидатів, було щось подібне. В суспільстві щось різко змінилось?
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01.08.2023 18:30 Ответить
- які є підстави вважати, що комісія буде незалежною

***

комісія буде складатися з а) колишніх генпрокурорів країн, що посідають перші 10 місць в рейтингу корупції, б) суспільно значимих авторитетів, що старші 50 років і не були помічені в аморальній поведінці, в) пару бігусів та ткачів себто новинарів-викривальників корупції, г) саакашвілі.

спитаєте нащо там грузин? не знаю, нехай буде.))

якщо серйозно то той грузин вже боровся з корупцією і був помічений саме по цей бік окопів

***

- які є підстави вважати, що рішення роботи комісії буде лежати в правовому полі України і на нього звернуть увагу законотворці.

***

це технічне питання, написати закон з нуля це 50к доларами і вам напишуть до ранку. тож, зібрати все докупи у вигляді законопроєкта не є проблємою.

стосовно того що рада проігнорує. так це і є суть ідеї - ідея така що раді треба буде як з питанням недоторканости вирішувати = або до красивих або до розумних(або з народом або проти народу). не захоче рада приймати той закон - перевибори - кандидати обіцяють прийняти - стають депутатами - приймають.

***

- за якими критеріями, така комісія буде відкидати певні ідеї, в т.ч. ті які гарантовано отримають дуже масову підтримку населення?

***

за критеріями порядности, доброчесности, здорового глузду. головне це відібрати гарну ідею, пропрацювати її і вписати в законопроєкт. друга та третя стадії технічні, головне це ідея

***

- чи буде хоч якась довіра в населення до результатів роботи комісії, якщо вона відкине наймасовіші ідеї?

***

буде. ідеї від 8 мільярдів населення з усього світу не так просто буде викинути в смітник.

***

- чиє підстави вважати, що населення масово підтримає розумні і креативні ідеї, а не ті ж розстріли, враховуючи наприклад

***

чому люди голосують за розстріли? тому що вони це РОЗУМІЮТЬ. ВОНИ РОЗУМІЮТЬ ЯК ЦЯ ІДЕЯ ПРАЦЮЄ.

тож, люди однозначно проголосують за ідеї, які будуть одночасно і гарними і зрозумілими.

окрім того це опитування не буде реклямуватися владою, тож проголосують ті, хто цікавиться, отже все, що треба комісії зробити це відсікти ідеї, які становитимуть білий шум і побачити ті, що справді є цінними.
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01.08.2023 19:35 Ответить
Допоки нинішня Рада і президент .. з його самим ближнім оточенням.. котре має на нього найнезвичайнійший ( хто зна чому ???) вплив будуть при владі в Країні, до тої пори кардинально щось ПООКРЕМОСТІ змінити НІХТО , не зможе , НІЯКІ вже прийняті ЗАКОНИ не будуть сповна і справно виконуватись . Закони приймались для себе , коханих або для полегшення легалізації вже " нажитого

Зміна буде після ЛЕГАЛЬНИХ , контрольованих ( Британія, Штати ) Виборів

Але , навіть без фальсифікацій Виборів Закони почнуть діяти тільки тоді, коли за ВИКОНАННЯМ цих законів .. знову ж таки , будуть мати НАГЛЯД .. контроль представники Британії , Штатів

Колись давно ( за царя панька ) була пропозиція Генпрокурора запросити з Великобританії... але світочі " разума похєрили пропозицію словами :

" Как єто так !? У нас , что , среди 46 мильонов не можем избрать честного чєловєка !?,,,,Да стид нам і срам !? "

Жаль.. не пам'ятаю прізвище цього мудрагеля

То ж.. якщо при оцих перших... навіть повоєнних виборах ( а вони будуть вже по ДІЇ ( чудово .. да ...в кожному селі і в кожній хаті вже буде інет...!х-ммм !) контролю не , буде-в ніяке зрушення у виконанні Законів не вірю ...

Але, ті.. хто пройшов горнило війни знайдуть метод " переконати " любітєлєй зеленої команди повернути усе " взад "
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01.08.2023 20:03 Ответить
Военкома-на ВОЙНУ!
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01.08.2023 15:29 Ответить
Это просто невероятно! Случайность... ошибка какая-то...
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01.08.2023 15:30 Ответить
Кортіло витрати відразу?? Зачекати ніяк?))) Ото фраєр і спалився...безкарність породжує беззаконня..цього вже кара наздогнала.
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01.08.2023 15:31 Ответить
Два квартири.
Балалайка два струна...
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01.08.2023 15:33 Ответить
Военком же не лох чтобы упускать свою прибыль в то время как яйца по 17 идут в минобороны
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01.08.2023 15:34 Ответить
У нас закони не працюють
Жінка знала діти знали.знали значить усе майно конфіскувати у всіх і в родичів теж і постріляти всіх як на війні
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01.08.2023 15:34 Ответить
ще один прихований олігарх..., й звідки тільки в нього гроші...
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01.08.2023 15:39 Ответить
Старенька мама-вчителька назбирала ?
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01.08.2023 15:39 Ответить
Всі хто зараз знаходяться в усіх военкоматах відправити на фронт а їх замінити на тих хлопців яких комісували з фронтів
Поширюйте
Це всюди по всіх воєнкоматах так
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01.08.2023 15:40 Ответить
Це ідея ще 2014 - 2015 рр.
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01.08.2023 17:11 Ответить
якби все так просто, ніби комісовані брати не будуть, потрібен закон і незворотність покараня за корупцію, коли брат, сват або кум не "відмажуть"
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01.08.2023 17:16 Ответить
Хабарників замінити на психів ?
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01.08.2023 19:03 Ответить
Черговий жирний хряк 🐗
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01.08.2023 15:42 Ответить
нужно сделать дополнительные каналы призыва, особенно для специалистов: связь. ПВО, ИТ, пилоты, медики, переводчики.
и отстать от больных 45+, это все источник коррупции
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01.08.2023 15:48 Ответить
В сша вообще нет тцк, каждый род войск имеет рекрутинговые центр
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01.08.2023 16:28 Ответить
... у професійну армію. І то, не все так гарно там іде.
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01.08.2023 17:12 Ответить
вот и я о том же, ты спец авиатор, приходишь в тцк в надежде служить по специальности, а тебя в пехоту вместо того, кого отмазали
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01.08.2023 18:49 Ответить
Ну що ж,"мудрий нарід" свідомо обрав "зелену" владу,тому "жеріть очі щоб повилазили,бачили що купляли"
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01.08.2023 16:07 Ответить
лох в порівнянні з одеським Борисовим. Бо то ж Одеса а не якась "провінція" типу Дніпро....
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01.08.2023 16:11 Ответить
Подібних ***** потрібно стріляти на місці - подібна мразота гірша за зовнішнього ворога (((
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01.08.2023 16:13 Ответить
ну настаящий палковник
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01.08.2023 16:24 Ответить
Это какой-то бомж, а не военком!!)))
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01.08.2023 16:26 Ответить
В Іванкові, коли був окупований, кадировці теж зловили воєнкома, який вночі прийшов матір провідати. І що ви думаєте - відкупився. Віддав все, що нажив непосильною працею, його при відступі вивезли до Чернобильської зони і викинули з машини. Можна тільки уявити скільки в нього було грошей...
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01.08.2023 16:29 Ответить
Ну ты сказочник. Дай угадаю, это тебе кадырОвцы и рассказали?
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02.08.2023 11:00 Ответить
Бідося в порівнянні з одеським
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01.08.2023 16:32 Ответить
вчера во Львове арестовали офицера из военкомата на хабари у 2000 долларов питух оказался с Мариуполя
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01.08.2023 16:39 Ответить
Ще підождіть. Виявиться що то все йому позичив його друг бізнесмен, та назбирала мати пенсіонерка.
Скільки таких гучних затримань вже було і скільки з них дійшло до якогось покарання?
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01.08.2023 16:43 Ответить
Треба наказати тих, хто придумав ******* схему мобілізації, а не бідолаг-воєнкомів, яким сикливі пацюки самі хабарі в кишеню сунуть!
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01.08.2023 16:47 Ответить
..а пачіму другім зебілам можнА, а Йєму, такому же, - нєльзя? усє ж ми презідєнти і його дермакі..? чи ніфіга?
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01.08.2023 16:47 Ответить
..нашли что на виду,,поковыряйие глубже..
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01.08.2023 16:53 Ответить
сдрицарь тилу
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01.08.2023 17:01 Ответить
..як же с такою дикістью боротися , геть усюди ж так , нажаль..
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01.08.2023 17:10 Ответить
Будинок такий собі. Хіба що усе нове і гарне.
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01.08.2023 17:14 Ответить
Цього хабарника-полкаша негайно на передову щоб жир на пузі розтрясти..
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01.08.2023 17:42 Ответить
Треба ще перевірити офіс гепрокурора.
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01.08.2023 17:48 Ответить
З мобілізацією в Україні якось щось не так... А хто за неї взагалі відповідає?
А законодавство! Наприклад жодним нормативним актом через півтора роки війни ... не заборонено виїзд чоловікам за кордон! Пільги є, порядок їх застосування є, а самої заборони - не на часі?
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01.08.2023 17:50 Ответить
Бородату бабусю теж обшуковували...і не один раз. А чим це закінчилось???
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01.08.2023 18:03 Ответить
Тапки взули і пішли
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01.08.2023 19:41 Ответить
Ну це просто треш якийсь!!!
Пам'ятаю, як в 2015 році, власник бізнесу в якому я тоді працював, на прохання військкомату купив і передав автомобілі та оргтехніку. Потім ще допомагали, навіть з формою та спорядженням.
А в той же час, коли люди та підприємці збирають по копійці, ця жирна свиня, та легіон таких же, просто гребе лопатою гроші. Цікаво чи "відстібнув" цей вояка хоча б на очолюваний ним військкомат? Хоч упаковку паперу для принтера купив?
Впевнений що ні!!!
Зверніть увагу на цей диссонанс (вигляд обшарпаного кабінету та вигляд його власного майна).
Жаль що немає смертної кари. Жаль...
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01.08.2023 18:41 Ответить
До кінця війни воєнкоми будуть арабським шейхам гроші позичати )))
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01.08.2023 18:43 Ответить
ось така сволота хотіла здати ворогу країну
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01.08.2023 18:48 Ответить
Кому война, а кому мать родна... 🤔 Гниды...
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01.08.2023 19:52 Ответить
Не Може такого Бути.
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01.08.2023 19:56 Ответить
Комбат батяня батяня комбат....
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01.08.2023 20:46 Ответить
Шакал позорный.
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01.08.2023 22:04 Ответить
А вы думаете эти "бегунки" просто так по улицам шныряют и людей за руки за ноги тянут и дубасят? Можно сказать душу вкладывают в свою работу!😂
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01.08.2023 22:24 Ответить
Це ж вистачило розуму дебілоїду вкладатися у недвігу в місті, обороноздатність якого він підривав власними діями, та де це все легко шукається та конфіскується
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01.08.2023 23:22 Ответить
А так було добре! все було і з це нічого не було! А шо сі стало? От нашо нам та Америка!
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02.08.2023 06:04 Ответить
Дворянин от рождения воин.Все члены королевской семьи Британии сегодня обязательно служат или служили а армии.Нашу страну возглавляют уклонисты(не только презик,но и весь этот класс).Люди попроще видят отсутствие солидарности в обществе и постепенно начинают тоже отлынивать.Пример элиты -ключ,а никакие не ТЦК.
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02.08.2023 08:14 Ответить
Що можна сказати. Вся країна вже рік знала що воєнкоми беруть взятки і купують собі предмети розкоші. Багато хто давав хабарі, тому знає ніби з перших вуст. Але це ж усе проговорювалось по ТВ. Тобто фактично дії відбувались у прямому етері. І влада і пальцем не ворухнула. Тільки бдзеля шось пшикнув на Залужного , ніби воєнкоми це його відповідальність, а не яйцекрада Рєзнікова.
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02.08.2023 08:52 Ответить
Чому примахались до чувака?Йому бабуся подарувала,відкладала з пенсіїї 10000 років😜
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02.08.2023 10:40 Ответить
Хтось гине у траншеях та бліндажах вже півтора роки, втрачає кінцівки, здоров"я.. А хтось втрачає совість! Паскудники ви чортові.
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02.08.2023 10:41 Ответить
 
 