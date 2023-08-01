У главного военкома Днепропетровщины провели обыски: Во время войны приобрел имущества на $350 тыс. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Руководитель Днепропетровского областного ТЦК за время войны успел купить несколько автомобилей и две квартиры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Следствием установлено, что военком во время действия военного положения оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр. Он также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 кв.
"Стоимость имущества значительно превышает его законные доходы", - отметили в Офисе Генпрокурора.
Были проведены обыски по месту работы, 6 адресам проживания руководителя областного ТЦК и его близких лиц, а также в автомобилях.
Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения. Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного обогащения руководителем Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины).
По данным Нацполиции, за время военного положения военком приобрел имущества на 350 тыс. долларов США.
Пожалуйста, подождите...
тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
Корупцію роблять люди. Запропонуйте просте рішення, щоб люди йшли воювати, а не шукали можливостей відмазати себе, брата, кума, свата, дитину. Давайте. Нам всім дуже цікаво.
мотивація воювати найпростіше вирішується грошима. але я говорив про всю корупцію а не тільки про корупцію на повістках.
і так, я вірю що всі правильні рішення містять в собі елемент простоти. 2+2=4 а не дофігіща формул.
Слухаю уважно ваші пропозиції. От уявіть, що я - власник ресторанного бізнесу, маю річний прибуток в сім знаків до нуля, зробіть щось таке, щоб мені захотілося бізнес похерить і йти помирати в окоп під мразійську арту, при цьому все спорядження - плити, плитоноски, аптечки, тепловізори, тощо я теж маю купити за власний кошт. Умовте мене піти воювати, а не віднести шість тисяч доларів якомусь васяну з воєнкомату і спокійно собі жити далі, маючи можливість виїзду за кордон і взагалі можливість жити так, наче війни немає.
я говорю про корупцію в т.ч. армійську.
це різні теми хоч і дотичні у питанні повісток.
мені цікава тема корупції. не скажу що тема мотивації не цікава, вочевидь що на неї теж маю свій погляд але мені НАРАЗІ СПЕРЕЧАТИСЯ НА ТЕМУ МОТИВАЦІЇ НЕЦІКАВО.
бо я не є стороною суперечки - на відміну від вас я не став на одну зі сторін.
єдине що поапльодую якщо завтра повісять публічно всіх отих хто розкручує ідею саботажу мобілізації.
але повторюю - я не хочу про це сперечатися, мені питання корупції важливіше бо я майданівець і корупція це основа основ а питання війні це зовнішнє, воно вирішується технічно - раз війна то всім бідним воювати а багатим відкуплятися.
Не подобається тема повісток? Ок. Податки. Штрафи за порушення ПДР. Та й просто бажання, що не тільки сусід жив за законом, а й самому жити за законом.
Кажуть, наші високоморальні біженці в Німеччині та Австрії вже привчили місцевих чиновників до подаруночків...
А раньше они нищие были?
для початку
війну назвати війною, а не вторгненням
а далі буде...
У нас є "гарні закони", але вони просто не працюють.
Ми можемо написати "ще кращі закони", але від цього вони не почнуть працювати.
Як вам вже написали щойно, не буває простих і миттєвих рішень.
Та сама Європа століттями будувала систему, яка зараз хоч і не ідеально, проте працює.
1) правильний закон
2) бажання влади той закон виконувати
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закон про знищення корупції якщо він буде написаний правильно поставить владу на таку розтяжку що їй доведеться обирати - вона з народом чи вона з корупціонерами. і так - у нас не було гарних законів про корупцію, це вигадка бо якби вони були то вони б враховували небажання влади зберегти корупцію.
те що пропоную саме таким і є - правильним законом про корупцію бо питання протидії корупції переведеться з площини БОРОТЬБИ у площину ВИНИЩЕННЯ.
А закони у нас уже є, правильні, прості, системні, але дуже-деже не миттєві. Це закони про НАБУ, НАЗК.... В цих законах, котрі чудом продавив Захід є одне просте рішення - незалежність кандидатів. Ви думаєте Ситника з НАБУ сильно любили на Заході? Вважали його чесним? Вони просто не давали його зняти "бо так захотів Презедент". Тому що там чудово розуміють - при незалежності цих органів, рано чи пізно, там прийдуть нормальні антикорупціонери.
І це єдиний шлях - створювати незалежну систему боротьби з корупцією, котра в якийсь момент почне працювати. А не писати всілякі АКТИ з красивими словами, які матимуть 0% дієвості, зате сподобаються електорату.
ситник був ручним песиком влади, він нікого не посадив. тож, якщо ви його за прикляд маєте то ви геть не в темі.
щодо нуль конкретики - читайте уважно і зрозумійте суть пропозиції.
незалежна від влади комісія проведе конкурс. якщо буде бомбезна ідея то та ідея точно потрапить в лідери а, отже і потрапить в закон.
і якщо бомбезна ідея(наприкляд, подолання суддівської чи урядової корупції)потрапить в законопроєкт то влада НЕ ЗМОЖЕ проігнорувати його бо тоді прийде опозиція від народа саме з тією ідеєю і на хвилі ображених та репресованих владою занесуть ту ідею в раду.
Ну так давай конкретику. Як створити в нинішньому правовому полі незалежну від влади комісію, яка ще й проведе (незалежно від влади звісно) конкурс, створивши якийсь законопроект. А потім до влади прийде опозиція і будучи владою прийме цей законопроект? І які ж пропозиції будуть в цьому законопроекті? Звісно з написані з дотриманням Конституції та законів України і міждержавних договорів та зобов'язань України
щодо инших ваших запитань обов'язково відповім на них за умови що ви перестанете мене провокувати писати прізвища президентів, чинних та минулих бо навідміну від вас я не можу писати усе що захочу.
або пропонуйте иншу платформу, фейсбук наприкляд.
Корупція, більшість тих хто рьяно бажає з нею боротись, забуває один факт, корупція це не лише чиновник що взяв гроші, це і громадянин, що їх приніс. І величезна кількість людей, які проти корупції, одночасно самі, без тиску, дають хабарі чиновникам, поліцейським, відкупляються від суду, чи от в контексті статті, купують звільнення від армії. і Ви вважаєте їм потрібна реальна боротьба з нею?
Знову повертаючись до питання правового поля - де факто, єдиний законний спосіб, це прийняти у ВР зміни, щодо різкого посилення покарання. Чи могли прийняти таке всі попередні і нинішні депутати? А якщо у ВР зайдуть чесні і порядні люди, то тоді і такий закон не буде потрібен - існуюча система почне працювати досить ефективно.
Одночасно, щодо пропозиції бомбезних ідей - ми на кожних виборах отримуємо, просто таки шквал прости і бомбезних ідей від політиків. Вони дуже подобаються електорату. Уявимо собі такий конкурс ідей - яка проста ідея боротьби з корупцією, займе 1 місце і сподобається людям? Уже здогадуєтесь? А в Китаї вона працює? Чи навіть так - а в Китаї вона не перетворилась на метод радикальної розправи з політичними конкурентами? Не кажучи, що вона, як і більшість інших простих ідей абсолютно протирічать євроінтеграційним бажанням України.
На жаль, в суспільстві яке просякнуте корупцією, просто, швидко і дуже дієво не вийде. Лише складний і тривалий процес.
ви бачили недолугі та симуляційні спроби протидіяти корупції і стверджуєте що вона незнищенна.
я вам кажу - якщо ідея бомбезна то вона враховує небажання системи змінюватися.
на першому етапі треба знищити велику корупцію. толєрантність людей до побутової корупції може зачекати до другого етапу.
все реальне, повірте.
А от спроби все вирішити "просто, швидко, з допомогою бомбезної ідеї", чомусь нагадує мені отих письменників, поетів, котрі були обрані депутатами перших скликань і віщали свого часу з трибуни ВР про те як "увесь світ роззброїться, настане мир і злагода на планеті" після нашої відмови від ядерної зброї. Але чомусь так просто і елегантно не вийшло. Хоча маєте погодитись - ідея була бомбезна.
я вам кажу про альгоритм а ви скиглите що альгоритм не спрацює.
і при цьому не надаєте аргументів неспрацювання альгоритму а просто кажете що всьо пропало, нічого не вийде, давайте сядемо і всі разом заплачемо.))
кажу ж вам - словосполучення БОМБЕЗНА ІДЕЯ включає в себе усе в тому числі і спробу системи саботувати ідею.
Ви її не маєте і чекаєте, що її згенерує суспільство? Чому ж не згенерувало до цього часу?
А я Вам кажу, на основі побаченого, почутого, свого знання людей - для більшості це буде розстріл корупціонерів. А реалізація, як я вже писав буде китайською.
Корупції менше не стане, зате стане менше опозиції. І органів для трансплантування багатіями буде багато.
Але повторю, запропонуйте свій варіант.
а от коли буде конкурс і незалежна комісія буде відсікати пропозиції масових страт тоді ідея і отримає свою оцінку.
умовно кажучи всі страждають від голоду а хтось пропонує збудувати ринок щоб той, хто виростив їжу міг її продати тому хто хоче їсти.
ось що пропоную.
- які є підстави вважати, що комісія буде незалежною,
- які є підстави вважати, що рішення роботи комісії буде лежати в правовому полі України і на нього звернуть увагу законотворці.
- за якими критеріями, така комісія буде відкидати певні ідеї, в т.ч. ті які гарантовано отримають дуже масову підтримку населення?
- чи буде хоч якась довіра в населення до результатів роботи комісії, якщо вона відкине наймасовіші ідеї?
- чиє підстави вважати, що населення масово підтримає розумні і креативні ідеї, а не ті ж розстріли, враховуючи наприклад (не будемо про президентів) голосування за мера в моїй громаді, де більшість обрало мера з програмою "наведу порядок в соціально-економічній сфері, та покращення роботи державних органів". Це не жарт і перебільшення, саме за такі "бомбезні" ідеї голосували люди. В інших кандидатів, було щось подібне. В суспільстві щось різко змінилось?
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комісія буде складатися з а) колишніх генпрокурорів країн, що посідають перші 10 місць в рейтингу корупції, б) суспільно значимих авторитетів, що старші 50 років і не були помічені в аморальній поведінці, в) пару бігусів та ткачів себто новинарів-викривальників корупції, г) саакашвілі.
спитаєте нащо там грузин? не знаю, нехай буде.))
якщо серйозно то той грузин вже боровся з корупцією і був помічений саме по цей бік окопів
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- які є підстави вважати, що рішення роботи комісії буде лежати в правовому полі України і на нього звернуть увагу законотворці.
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це технічне питання, написати закон з нуля це 50к доларами і вам напишуть до ранку. тож, зібрати все докупи у вигляді законопроєкта не є проблємою.
стосовно того що рада проігнорує. так це і є суть ідеї - ідея така що раді треба буде як з питанням недоторканости вирішувати = або до красивих або до розумних(або з народом або проти народу). не захоче рада приймати той закон - перевибори - кандидати обіцяють прийняти - стають депутатами - приймають.
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- за якими критеріями, така комісія буде відкидати певні ідеї, в т.ч. ті які гарантовано отримають дуже масову підтримку населення?
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за критеріями порядности, доброчесности, здорового глузду. головне це відібрати гарну ідею, пропрацювати її і вписати в законопроєкт. друга та третя стадії технічні, головне це ідея
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- чи буде хоч якась довіра в населення до результатів роботи комісії, якщо вона відкине наймасовіші ідеї?
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буде. ідеї від 8 мільярдів населення з усього світу не так просто буде викинути в смітник.
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- чиє підстави вважати, що населення масово підтримає розумні і креативні ідеї, а не ті ж розстріли, враховуючи наприклад
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чому люди голосують за розстріли? тому що вони це РОЗУМІЮТЬ. ВОНИ РОЗУМІЮТЬ ЯК ЦЯ ІДЕЯ ПРАЦЮЄ.
тож, люди однозначно проголосують за ідеї, які будуть одночасно і гарними і зрозумілими.
окрім того це опитування не буде реклямуватися владою, тож проголосують ті, хто цікавиться, отже все, що треба комісії зробити це відсікти ідеї, які становитимуть білий шум і побачити ті, що справді є цінними.
Зміна буде після ЛЕГАЛЬНИХ , контрольованих ( Британія, Штати ) Виборів
Але , навіть без фальсифікацій Виборів Закони почнуть діяти тільки тоді, коли за ВИКОНАННЯМ цих законів .. знову ж таки , будуть мати НАГЛЯД .. контроль представники Британії , Штатів
Колись давно ( за царя панька ) була пропозиція Генпрокурора запросити з Великобританії... але світочі " разума похєрили пропозицію словами :
" Как єто так !? У нас , что , среди 46 мильонов не можем избрать честного чєловєка !?,,,,Да стид нам і срам !? "
Жаль.. не пам'ятаю прізвище цього мудрагеля
То ж.. якщо при оцих перших... навіть повоєнних виборах ( а вони будуть вже по ДІЇ ( чудово .. да ...в кожному селі і в кожній хаті вже буде інет...!х-ммм !) контролю не , буде-в ніяке зрушення у виконанні Законів не вірю ...
Але, ті.. хто пройшов горнило війни знайдуть метод " переконати " любітєлєй зеленої команди повернути усе " взад "
Балалайка два струна...
Жінка знала діти знали.знали значить усе майно конфіскувати у всіх і в родичів теж і постріляти всіх як на війні
Поширюйте
Це всюди по всіх воєнкоматах так
и отстать от больных 45+, это все источник коррупции
Скільки таких гучних затримань вже було і скільки з них дійшло до якогось покарання?
А законодавство! Наприклад жодним нормативним актом через півтора роки війни ... не заборонено виїзд чоловікам за кордон! Пільги є, порядок їх застосування є, а самої заборони - не на часі?
Пам'ятаю, як в 2015 році, власник бізнесу в якому я тоді працював, на прохання військкомату купив і передав автомобілі та оргтехніку. Потім ще допомагали, навіть з формою та спорядженням.
А в той же час, коли люди та підприємці збирають по копійці, ця жирна свиня, та легіон таких же, просто гребе лопатою гроші. Цікаво чи "відстібнув" цей вояка хоча б на очолюваний ним військкомат? Хоч упаковку паперу для принтера купив?
Впевнений що ні!!!
Зверніть увагу на цей диссонанс (вигляд обшарпаного кабінету та вигляд його власного майна).
Жаль що немає смертної кари. Жаль...