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Новости Война в Украине
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На войне погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мальцева

Бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева погибла на войне в Украине. Спортсменке было 34 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Women's sport UA на своей странице в Facebook.

"На войне погибла бывшая футзалистка "Біличанки" и сборной Украины Элеонора Мальцева. Ей было всего 34... Вечная память!" - говорится в сообщении.

Элеонора была родом из поселка Коцюбинское Киевской области. На профессиональном уровне Мальцева выступала за десятикратного чемпиона Украины, команду "Біличанка-НПУ".

Кроме того, она была членом сборной Украины по футзалу.

После начала вооруженной агрессии России Элеонора стала военной и волонтером.

У Элеоноры остался 14-летний сын Тимофей.

На войне погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева 01

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Топ комментарии
+53
Вічна пам'ять мужній красуні !
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01.08.2023 15:32
+23
R.I.P.
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01.08.2023 15:35
+22
Пусть все у сына героини будет хорошо
Пережить потерю мамы в таком возрасте - беда
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01.08.2023 15:40
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Вічна пам'ять мужній красуні !
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01.08.2023 15:32 Ответить
R.I.P.
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01.08.2023 15:35 Ответить
Пусть все у сына героини будет хорошо
Пережить потерю мамы в таком возрасте - беда
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01.08.2023 15:40 Ответить
Ви ж прекрасно розумієте, що "харашо" у нього всьо не буде.
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01.08.2023 16:05 Ответить
Як сьогоднішне відео про хлопчика з Хмельницька.
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01.08.2023 16:42 Ответить
Було б, якби мама не на фронт пішла, а вступила би в слугу народу
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01.08.2023 16:07 Ответить
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01.08.2023 15:52 Ответить
Слава героям! Смерть рашистам!
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01.08.2023 16:03 Ответить
Елеонора - героїня!
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01.08.2023 16:06 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїнки Елеонори до Царства Небесного, бо немає більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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01.08.2023 16:30 Ответить
дермак -зєліна с.чка.. чи навпаки.. жеріть - наголосували.. це - нєвтєму.. але дебіли по-іншому не розуміють.. гинуть Святі, а зелене жлобЙо - банкує..
сум і сором (не за себе, а за вумний лохторат, рідних-близьких) ..................
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01.08.2023 16:37 Ответить
Цензор. Загинуло дві українки-воїна - Елеонора та Юлія Шевченко. При яких обставинах та де не уточнюють.
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01.08.2023 16:40 Ответить
"Сойдет ли Свыше благодать
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.
Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью."

Слова з пісні Тимура Муцураєва.
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01.08.2023 17:07 Ответить
С.У.М.
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01.08.2023 17:42 Ответить
 
 