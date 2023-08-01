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На войне погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева погибла на войне в Украине. Спортсменке было 34 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Women's sport UA на своей странице в Facebook.
"На войне погибла бывшая футзалистка "Біличанки" и сборной Украины Элеонора Мальцева. Ей было всего 34... Вечная память!" - говорится в сообщении.
Элеонора была родом из поселка Коцюбинское Киевской области. На профессиональном уровне Мальцева выступала за десятикратного чемпиона Украины, команду "Біличанка-НПУ".
Кроме того, она была членом сборной Украины по футзалу.
После начала вооруженной агрессии России Элеонора стала военной и волонтером.
У Элеоноры остался 14-летний сын Тимофей.
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Пережить потерю мамы в таком возрасте - беда
сум і сором (не за себе, а за вумний лохторат, рідних-близьких) ..................
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.
Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью."
Слова з пісні Тимура Муцураєва.