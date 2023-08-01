Антикоррупционный суд конфисковал имущество у экс-чиновника Вороны, перешедшего на сторону врага

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства активы бывшего украинского чиновника Дмитрия Вороны, имеющего российское гражданство и добавленного в санкционный список Евросоюза.

Об этом сообщило Министерство юстиции, пишет Цензор.НЕТ.

"ВАКС взыскал в доход государства активы, принадлежащие Вороне Д.М., и активы, в отношении которых Ворона Д.М. может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими: четыре квартиры, десять земельных участков, садовый дом, домовладение, три автомобиля и его деньги", - говорится в сообщении.

Минюст готовит апелляцию, чтобы также взыскать деньги с банковского счета жены Вороны.

До начала российско-украинской войны в 2014 году Ворона много лет занимал руководящие посты на государственной службе. В течение этого времени он был заместителем министра в трех министерствах (Минприроды - 2006-2008, МВД - 2010 и 2011-2012, Минюст - 2012-2013), возглавлял Государственную миграционную службу (2010-2011) и Государственную регистрационную службу (2014).

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После 2014 перешел на сторону России.

С 2018 года Ворона начал работать внештатным советником так называемого председателя оккупированного Крыма Сергея Аксенова. В 2020 году руководил корпорацией развития в оккупированном Крыму.

После начала полномасштабной войны Член Совета Федерации РФ назначил его советником российского коллаборанта на оккупированной части Запорожской области.

В апреле 2023 года Ворона попал под санкции СНБО, что позволило запустить по нему процедуру конфискации.

2 марта 2023 года персональные санкции на него наложила Швейцария.

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