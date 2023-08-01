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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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жилье (876) компенсации (469) Шуляк Елена (79) восстановления (69)

Согласованы выплаты более чем на 413 млн гривен украинцам, чье жилье было повреждено в результате российских обстрелов, - Шуляк

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

шуляк

Это общая сумма средств, утвержденных местными властями, переданных на выплату и зачисленных на счета заявителей. В общей сложности уже подано 31 502 заявления на получение выплаты, из которых 10 570 ожидают доработки, а 7 803 - обработки.

Об этом рассказала глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"По состоянию на 31 июля уже 5 077 заявлений от людей, жилье которых повреждено в результате российских обстрелов. Согласованы выплаты более чем на 413 млн грн. Но это общая сумма средств, утвержденных местными властями, переданы на выплату, обработанные банком и зачисленные на счета заявителей ", – рассказала она.

Над заявлениями работает 520 вновь созданных комиссий.

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"В основном заявления на компенсацию касаются квартир (52,8%) и частных домов (46,8%). Больше всего заявлений поступает из Харьковской, Киевской и Херсонской областей", - отметила Шуляк.

Отметим, что с 1 августа владельцы разрушенного из-за войны жилья могут подавать заявки на компенсацию через "Дію".
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Топ комментарии
+7
10 лямів євро, серйозно? Цього хіба що вистачить на один будинок в Ірпені, хіба що... Середня вартість 2к квартири - 50К, без ремонту. Ще ремонт і меблі. От і вийде, що цього "фонду" максимум на 150 квартир вистачить, але з нашим "ефективним менеджментом", думаю, максимум 30 квартир людям і 30 квартир - менеджерам. Інше розпиляють.
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01.08.2023 16:33
+6
9 березня, коли Київ перебував в напівоблозі російських окупаційних військ, Олександр Шуляк та Олексій Заремба - чоловік та брат голови "Слуги народу" Олени Шуляк (на фото) - незадекларовано вивезли до Польщі 1,3 млн доларів, колекцію ікон, шуби та годинники. Також стало відомо, що Олександр Шуляк може бути пов'язаний бізнес-інтересами з Віктором Колобовим - міністром фінансів в останньому уряді Миколи Азарова.
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01.08.2023 16:48
+5
Навіть меньше виділили ніж на серіали до кінця року, і трохи більше ніж ти мерзота вивезла в багажнику через кордон на початку повномасштабної війни.
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01.08.2023 16:45
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Правила форума Совет форумчан
У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, тисячі постраждалих у т.ч дати закон який може вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але вони знаючи про проблему зацікавлені у такому положенні, кілька років саботують вирішення питання та байдужі до страждань громадян!
Після того як люди повносили кошти, бідівництва позупиняли начебто як незаконні ( коли більше року люди несли кошти та зводилилися багатоповерхівки всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було ок...) Коли прийшов Кличко будівництва позупиняли як незаконні. але те що було заборонено забудовнику за ініциативи КМДА стало дозволено добре організованим угрупування кооперативам, які зайшли на ЖК замість забудовника, та з людей почали збирати кошти вже по другому колу, бо раніше вкладенві кошти залишились у забудовника до якого у поліціїї немає ні претензій ні інтересу. Організовані угрупування, які дуже розхвалювали Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують покупців квартир втратою квартир, не підключають електроводопостачання, та вже сьомий рік збирають кошти на не законне будівницво, поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був вічний кооперативний бізнес на потерпілих, Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, жожен ЖК де зявились організовані угрупування не зданий вексплуатацію, та людям не передають квартири, організатори чинять всілякі перешкоди. Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу неможливо іх одразу закривають без повідомлень!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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01.08.2023 16:23 Ответить
О, где можно развернуться. А хто там рулит, кого туда елдак пристроил?
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01.08.2023 16:24 Ответить
10 лямів євро, серйозно? Цього хіба що вистачить на один будинок в Ірпені, хіба що... Середня вартість 2к квартири - 50К, без ремонту. Ще ремонт і меблі. От і вийде, що цього "фонду" максимум на 150 квартир вистачить, але з нашим "ефективним менеджментом", думаю, максимум 30 квартир людям і 30 квартир - менеджерам. Інше розпиляють.
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01.08.2023 16:33 Ответить
А про ремонт і меблі ніхто нічого не казав
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01.08.2023 16:44 Ответить
Навіть меньше виділили ніж на серіали до кінця року, і трохи більше ніж ти мерзота вивезла в багажнику через кордон на початку повномасштабної війни.
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01.08.2023 16:45 Ответить
9 березня, коли Київ перебував в напівоблозі російських окупаційних військ, Олександр Шуляк та Олексій Заремба - чоловік та брат голови "Слуги народу" Олени Шуляк (на фото) - незадекларовано вивезли до Польщі 1,3 млн доларів, колекцію ікон, шуби та годинники. Також стало відомо, що Олександр Шуляк може бути пов'язаний бізнес-інтересами з Віктором Колобовим - міністром фінансів в останньому уряді Миколи Азарова.
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01.08.2023 16:48 Ответить
400 мільйонів гривень при нинішніх потребах це навіть не ломана копійка... Стільки ж передбачено на серіали.
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01.08.2023 17:14 Ответить
Невдовзі люди потягнуться до судів. Щось сьогодні на Цензорів це третя новина на дану тему, з чого б це ...
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01.08.2023 17:31 Ответить
У Слуг Наріду як завжди гівно в голові. В одному тексті йдеться і про 31,5 тис. поданих заяв, і про 5 тис. заяв....
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01.08.2023 18:07 Ответить
Это,как резникову накормить яйцами один батальон
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01.08.2023 22:02 Ответить
 
 