Согласованы выплаты более чем на 413 млн гривен украинцам, чье жилье было повреждено в результате российских обстрелов, - Шуляк
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Это общая сумма средств, утвержденных местными властями, переданных на выплату и зачисленных на счета заявителей. В общей сложности уже подано 31 502 заявления на получение выплаты, из которых 10 570 ожидают доработки, а 7 803 - обработки.
Об этом рассказала глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"По состоянию на 31 июля уже 5 077 заявлений от людей, жилье которых повреждено в результате российских обстрелов. Согласованы выплаты более чем на 413 млн грн. Но это общая сумма средств, утвержденных местными властями, переданы на выплату, обработанные банком и зачисленные на счета заявителей ", – рассказала она.
Над заявлениями работает 520 вновь созданных комиссий.
"В основном заявления на компенсацию касаются квартир (52,8%) и частных домов (46,8%). Больше всего заявлений поступает из Харьковской, Киевской и Херсонской областей", - отметила Шуляк.
Отметим, что с 1 августа владельцы разрушенного из-за войны жилья могут подавать заявки на компенсацию через "Дію".
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Після того як люди повносили кошти, бідівництва позупиняли начебто як незаконні ( коли більше року люди несли кошти та зводилилися багатоповерхівки всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було ок...) Коли прийшов Кличко будівництва позупиняли як незаконні. але те що було заборонено забудовнику за ініциативи КМДА стало дозволено добре організованим угрупування кооперативам, які зайшли на ЖК замість забудовника, та з людей почали збирати кошти вже по другому колу, бо раніше вкладенві кошти залишились у забудовника до якого у поліціїї немає ні претензій ні інтересу. Організовані угрупування, які дуже розхвалювали Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують покупців квартир втратою квартир, не підключають електроводопостачання, та вже сьомий рік збирають кошти на не законне будівницво, поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був вічний кооперативний бізнес на потерпілих, Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, жожен ЖК де зявились організовані угрупування не зданий вексплуатацію, та людям не передають квартири, організатори чинять всілякі перешкоди. Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу неможливо іх одразу закривають без повідомлень!
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