Согласованы выплаты более чем на 413 млн гривен украинцам, чье жилье было повреждено в результате российских обстрелов, - Шуляк

Это общая сумма средств, утвержденных местными властями, переданных на выплату и зачисленных на счета заявителей. В общей сложности уже подано 31 502 заявления на получение выплаты, из которых 10 570 ожидают доработки, а 7 803 - обработки.

Об этом рассказала глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"По состоянию на 31 июля уже 5 077 заявлений от людей, жилье которых повреждено в результате российских обстрелов. Согласованы выплаты более чем на 413 млн грн. Но это общая сумма средств, утвержденных местными властями, переданы на выплату, обработанные банком и зачисленные на счета заявителей ", – рассказала она.

Над заявлениями работает 520 вновь созданных комиссий.

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"В основном заявления на компенсацию касаются квартир (52,8%) и частных домов (46,8%). Больше всего заявлений поступает из Харьковской, Киевской и Херсонской областей", - отметила Шуляк.

Отметим, что с 1 августа владельцы разрушенного из-за войны жилья могут подавать заявки на компенсацию через "Дію".