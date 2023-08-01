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За минувшие сутки подразделения ВМС уничтожили 5 оккупантов, 3 водных транспортных средства и 36 квадрокоптеров. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Военно-Морских Сил ВС Украины.
"За минувшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 5 окупантов, 1 хранилище с боеприпасами, 2 миномета, 3 единицы автомобильной техники, 3 катера или водные транспортные средства, 1 разведывательный дрон, 36 квадрокоптеров. Конечные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
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