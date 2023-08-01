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Новости Война в Украине
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Африка (243) зерно (995) Россия (91213) Боррель (578)

Боррель о бесплатном зерне от России Африке: "РФ делает вид, что решает проблему, которую она же и создала"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель,жозеп

Предлагая африканским странам бесплатное зерно, Россия цинично делает вид, что пытается решить проблему, которую сама создала, используя пищу как оружие.

Об этом заявил Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ. 

"В то время как мир сталкивается с перебоями в поставках и ростом цен (на продовольствие. - Ред.), Россия обращается к уязвимым странам, в частности африканским, с предложениями об ограниченных поставках зерна, делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала. Это циничная политика сознательного использования пищи в качестве оружия", – заявил Боррель.

ЕС в ответ будет действовать по трем основным направлениям: поддерживать попытки ООН и Турции возобновить Черноморскую зерновую инициативу, продолжать укреплять "пути солидарности" как альтернативные маршруты для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции через страны-члены ЕС, а также увеличит финансовую поддержку стран и людей, наиболее в этом нуждающихся, в размере 18 миллиардов евро для обеспечения продовольственной безопасности до 2024 года.

Боррель попросил партнеров ЕС призвать Россию вернуться к переговорам по возобновлению зернового соглашения подобно странам Африканского союза, а также воздержаться от препятствования функционированию агроинфраструктуры Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политика Путина уже неэффективна даже на африканском континенте, попытки подкупа "бесплатным зерном" не работают, - Порошенко

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин обещает бесплатно доставить по 25-50 тысяч тонн зерна в страны Африки.

Глава Африканского союза Ассумани заявил, что бесплатного зерна из Росии недостаточно, чтобы решить проблему продовольственного кризиса. Для этого необходимо добиться прекращения огня в Украине.
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Топ комментарии
+3
Це основний метод *****. Спочатку штучно створити проблему, а потім "решіть где-то посередінє". Головне джерело ******** проблем - московія.
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01.08.2023 16:39
+1
В Бореля є своя доля в Мацква-ситі-виродки...
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01.08.2023 16:41
+1
у вас трохи хибна логіка тому що:
1)яник - не європейський політик
2) в європах є антикорупційне законодавство. чиновникам дуже багато всього заборонено.
3) на крісло Борреля багато бажаючих.

І тут такий відвертий і неприкритий хабар.
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01.08.2023 17:18
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Потужно! Навіть до Бореля дійшло?! Щось у лісі здохло!!!!
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01.08.2023 16:37 Ответить
Борреля не обдуриш...
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01.08.2023 16:39 Ответить
Це основний метод *****. Спочатку штучно створити проблему, а потім "решіть где-то посередінє". Головне джерело ******** проблем - московія.
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01.08.2023 16:39 Ответить
Це давньовічний метод кацапів.
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01.08.2023 17:03 Ответить
В Бореля є своя доля в Мацква-ситі-виродки...
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01.08.2023 16:41 Ответить
Чисто заради цікавості, можете навести посилання на підтвердження, шо Борель чимось володіє в Мацкві? Бо шось гугл не знаходить, і в статті на форбс.сру про мацква сіті його не згадують...
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01.08.2023 16:57 Ответить
Це один з каналів підкупу політиків ЄС... там ціна за метр зашкалювала...
Коли почали влучати дрони - багато політиків заметушились...
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01.08.2023 17:02 Ответить
Я з вами не сперечаюся. Може так воно і є (хоча Боррель має бути повним дебілом, шоб так підставлятися). Мені цікаві якісь пруфи на цю тему.
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01.08.2023 17:05 Ответить
Я користуюсь звичайною логікою...
Поки Яник був потрібний - йому дозволяли мати там готель... віджали наразі...
Тож ця проекція підходить і для будь-якого політика ЄС...
Відносно-легітимний спосіб підкупити політика, бо хабар більш ризикований..
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01.08.2023 17:15 Ответить
у вас трохи хибна логіка тому що:
1)яник - не європейський політик
2) в європах є антикорупційне законодавство. чиновникам дуже багато всього заборонено.
3) на крісло Борреля багато бажаючих.

І тут такий відвертий і неприкритий хабар.
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01.08.2023 17:18 Ответить
Ну, звісно все не явно... але після роботи в ЄС політики влаштовувались в газпром, наприклад...
Борель один з таких...
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01.08.2023 17:36 Ответить
Все дуже-дуже просто, який толк із його заяв ? Щось подібне було коли у нас із усіх утюгів верещали про Відключення кацапії від банківської системи SWIFT . У мене лише одне запитання від простого громадянина: - А результат де ?!
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01.08.2023 17:17 Ответить
толк - то інше питання. відокремлене від хабарів
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01.08.2023 17:20 Ответить
РФ вдає, що розв'язує проблему, яку вона сама й створил Джерело: https://censor.net/ua/n3434732

Це як мінські угоди..
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01.08.2023 16:43 Ответить
Блін, так цеж стандартна метода всіх бандюків і рекетирів - створити поцієнту проблему, а потім допомогати йому її вирішити за бабло.
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01.08.2023 16:59 Ответить
Яке безкоштовне, віджате або крадене в окупованих частинах України.
Во дебіл ! Жозеп --- Зе-Жоп. Шифрується гад.
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01.08.2023 17:11 Ответить
По чем сейчас один Боррель?
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01.08.2023 21:32 Ответить
 
 