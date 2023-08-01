Россияне пытаются штурмовать на Сватовском направлении, целый день ВСУ отбивают вражеские атаки, - Минобороны

Российские оккупанты увеличили количество обстрелов на Бахмутском направлении, а на Сватовском направлении ВСУ целый день отражают вражеские атаки.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Больше всего мы чувствуем вражеские штурмы на Купянском и Лиманском направлениях, но также они (оккупанты. - Ред.) пытаются штурмовать и на Сватовском направлении. Сегодня целый день мы там отбиваем вражеские атаки", - сказала она.

Также заместитель министра обороны подчеркнула, что враг увеличил количество обстрелов на Бахмутском направлении.

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"Нужно сказать, что второй день подряд мы фиксируем и на Бахмутском направлении увеличение обстрелов со стороны врага, и фактически наши находятся на всех этих направлениях под сплошным артиллерийским огнем", - добавила Маляр.

На северном фланге Бахмутского направления оккупанты пытаются отвоевать ранее занятые позиции, однако им это не удается, подытожила она.