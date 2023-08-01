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Новости Война в Украине
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Минобороны о продвижении защитников Украины: На Востоке это не только Бахмутское направление. Надо закрепиться и информация станет открытой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

контрнаступ

Украинские защитники по всем направлениям постепенно продолжают продвижение вперед.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, информацию о деоккупированных территориях обновляют обычно раз в неделю, поскольку день в день ситуация нестабильная, и нашим защитникам необходимо закрепляться на освобожденных участках.

"К примеру, за прошлую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там освобождено два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге - больше 12 (квадратных километров - ред.) было освобождено за прошлую неделю, и вместе - больше чем 204 квадратных километра", - рассказала чиновница.

Она уточнила, что сейчас по всем направлениям украинские военные постепенно продолжают продвижение вперед. И на востоке это не только Бахмутское направление, но там нужно закрепиться, и тогда информация об успехах станет открытой.

Читайте также: Силы обороны сдерживают противника на Купянско-Лиманском направлении. За неделю освобождено 2 кв.км возле Бахмута и 12,6 кв.км на Юге, - Минобороны
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01.08.2023 17:20 Ответить
Совдепія повернулась разом з зебілами. 2 кв км це не успіхи, це позиційні бої. Навіть гірка правда краще солодкої брехні, але зелень без брехні, що шаман без бубна.
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01.08.2023 23:29 Ответить
 
 