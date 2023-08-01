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Глава ВВК на Закарпатье за деньги помогал получать отсрочку от мобилизации, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

взятка

Правоохранители разоблачили на взятке главу военно-врачебной комиссии при одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, глава ВВК за денежное вознаграждение способствовал мужчинам призывного возраста в изготовлении медицинских документов, дающих право на отсрочку от мобилизации. Речь идет об оформлении опеки за пожилым лицом, которое не способно к самообслуживанию и нуждается в посторонней помощи.

На основании внесенных служащим ложных сведений потенциальные призывники избегали военной службы.

Проведя ряд негласных мер, полицейские задержали главу военно-врачебной комиссии непосредственно во время получения взятки. Согласно статье 208 УПК Украины, его поместили в изолятор временного содержания.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. За содеянное взяточнику грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.
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Топ комментарии
+2
По інакшому вже ніяк -- гроші ходять за воєнкомами
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01.08.2023 17:50
+1
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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01.08.2023 17:59
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Знову якась пузата ху..ня.
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01.08.2023 17:49 Ответить
По інакшому вже ніяк -- гроші ходять за воєнкомами
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01.08.2023 17:50 Ответить
Він просто хотів допомогти людям похилого віку, він не винен що йому гроші за це давали.
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01.08.2023 17:54 Ответить
взялись серйозно за схеми відмазок, отже скоро всі там будуть, у війську. просто констатація факту. Втрати великі, марафон того не показує, але людей треба міняти. зі всіма хто звідти приїхав - важко, треба їм допомагати, і шанувати -не жаліти..
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01.08.2023 17:58 Ответить
Что-то зачастили. Неужели чистку начали?
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01.08.2023 17:58 Ответить
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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01.08.2023 17:59 Ответить
Коля Каклета пребывая в Закарпатье тоже обслуживал лиц, правда больше не пожилого возраста, а местных проституток. За что и был сослан к трансам в Таиланд.
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01.08.2023 18:10 Ответить
Ніколи такого не було, аж тут...
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01.08.2023 18:28 Ответить
если мужик с животом это точно гнида ,не смотрит за собой и обжирается ,Я например на ночь не ем
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01.08.2023 18:32 Ответить
та всі голови влк так роблять,

всі придатні якщо не заплатиш
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01.08.2023 19:49 Ответить
 
 