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США (23157) обучение (465) Евросоюз (15860) F-16 (299)

Окончательного плана обучения украинских лётчиков на F-16 до сих пор нет, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

f-16,літак

Европейские члены коалиции истребителей до сих пор не разработали окончательный план обучения украинских пилотов. США должны утвердить этот план и передать специальное оборудование в Европу.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Утверждение плана предусматривает в частности разрешение на передачу специального оборудования для F-16, как летных тренажеров и учебных пособий, поскольку обучение будет проходить только в Европе. До сих пор неясно также, какие страны предоставят свои F-16 для обучения.

Источники CNN в Пентагоне сообщили, что США все еще решают, отправлять ли американских пилотов для помощи в обучении украинцев, но никаких решений не будут принимать до тех пор, пока не будет утвержден окончательный план учений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запад еще не согласовал план подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16, - Politico

В концепции плана обучения, предоставленной Министерством обороны Дании CNN, говорится, что курс будет направлен на подготовку летчиков и наземного экипажа в течение шести месяцев и будет проходить в нескольких местах, в том числе и на датской авиабазе Скрюдструп.

Напомним, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что украинские пилоты будут учиться управлению американскими истребителями F-16 в Дании и Румынии.
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Топ комментарии
+14
CША тот план так нужен как собаке пятая нога. Собственно как и победа Украины и окончание войны поскорее.
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01.08.2023 19:23
+10
Н-да, союзники у нас, конечно, заботливые, но оч-чень плавные. Ещё год назад надо было решить этот вопрос - тогда и ущерб энергосистеме зимой был бы куда ниже, и летнее наступление шло легче. Запад вообще понимает, что Украина по мобилизационному потенциалу уступает раше в разы? И пока они там в сотый раз отмеряют уровень эскалации на аптекарских весах, Украина может не то, чтобы проиграть, а просто закончиться.
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01.08.2023 19:22
+9
Зрозуміло. Дякуємо.
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01.08.2023 19:21
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НАТє-???????...
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01.08.2023 19:21 Ответить
Зрозуміло. Дякуємо.
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01.08.2023 19:21 Ответить
А ви б передавали новітню зброю ворожій агентурі????
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01.08.2023 19:35 Ответить
Н-да, союзники у нас, конечно, заботливые, но оч-чень плавные. Ещё год назад надо было решить этот вопрос - тогда и ущерб энергосистеме зимой был бы куда ниже, и летнее наступление шло легче. Запад вообще понимает, что Украина по мобилизационному потенциалу уступает раше в разы? И пока они там в сотый раз отмеряют уровень эскалации на аптекарских весах, Украина может не то, чтобы проиграть, а просто закончиться.
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01.08.2023 19:22 Ответить
Та їх це не дуже бентежить. Пам'ятаєте, що казали в Німеччині нашому послу? "72 години і буде нова ера". ну закінчиться Україна, селяві. Баба з возу, кобилі легше.
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01.08.2023 19:38 Ответить
Підозрюю, що там проста реактивна логіка на кшталт: краще почекаємо, що вийде з контрнаступу, досить секретну техніку роздавати. Не виходить в майстра кам'яна квітка? Ну добре, дамо їм ті літаки.

А поки що, враховуючи термін навчання пілотів у 6 місяців, нас очікує друга зима без прикриття західної авіації. Цікаво живемо...
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01.08.2023 21:56 Ответить
Проблема не в союзниках (США), а в президенте

ФБР говорит, что имеет 17 записанных разговоров, о взятке, в деле буризмы

Конгресс, говорит, что из-за этого президент может быть под влиянием иностранного государства

Владельца буризмы, который все это записал, и наверное имеет более 17 записей, мог передать все эти записи иностранному государству, для влияния на президента.

Осталось выяснить, какому государству переданы все эти записи, и какое влияние оказывают или нет...
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01.08.2023 21:07 Ответить
CША тот план так нужен как собаке пятая нога. Собственно как и победа Украины и окончание войны поскорее.
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01.08.2023 19:23 Ответить
Байден торгует Украиной с первых дней своего правления - снял санкции с Северного потока 2
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02.08.2023 00:44 Ответить
паРаша+USA=гандоны
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01.08.2023 19:26 Ответить
"зелений шкандаль" з Англієюі Польщеюпоставить хрест і на навчаннях і на літаках...
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01.08.2023 19:29 Ответить
ПНам би пережити зелених гнід, тоді і Ф16 Ф 22 та Ф35 будуть
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01.08.2023 19:33 Ответить
Якого хера вони так поспішають-- ше ж не всі украінці закінчились
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01.08.2023 19:38 Ответить
ТОМ КРУЗ ****, коли почнуть навчання !!!
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01.08.2023 19:42 Ответить
Звичайне затягування процесу. Для чого? Відповідь на поверхні. Нікому не потрібна та перемога, як українці її уявляють. Але від цього переляку Заходу програє не лише Україна, але і сам Захід. Прав був Черчилль, коли казав про сором та війну
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01.08.2023 20:03 Ответить
Про уже давно говорять притомні експерти, що західні та мордорські еліти уже все порішали та домовилися про мирний договір. На заваді стоять тільки х**ло і зеля, для них мир без перемоги - кінець влади і можливо життя. Для патріотів, які будуть одразу кричати, що коли бути миру вирішать українці та ЗСУ, одразу заперечу, якщо захід перекриє допомогу то без його зброї та ресурсів Україна довго не протримається.
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01.08.2023 21:29 Ответить
Как в том фильме
Утром деньги
Вечером стулья
Что в переводе на украинские реалии означает
Вы ,пан президент,убираете российскую агентуру из вашего
БЛИЖНЕГО КРУГА
Коррупцию вашего
БЛИЖНЕГО КРУГА
И мы вам тут же - самолеты и все,что пожелаете
Все по чесноку
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01.08.2023 20:14 Ответить
А Рєзніков казав, що все ******* .
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01.08.2023 20:24 Ответить
Нет желания запада - нет плана....а желания никогда и небыло....
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01.08.2023 21:14 Ответить
Вони, США, свого добилися: вернули контроль на Європою,ослабили головного союзника китаю, рекордно наростили продажу скрапленого газу, зробили гучну рекламу своєму ВПК. Розвал мордору в їх плани не входить, оскільки це втрата контролю на величезним ядерним арсеналом і захоплення китаєм Сибіру.
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01.08.2023 21:36 Ответить
Судя по всему тому, что происходило последние пол года по части самолётов, и плюс комедь с танками---самолетов не будет ни одного. Просто к осени запросто, а до весны ещё дожить уцелеть надо. Анализ всех удрочек разного свойства от якобы ленд-лиза с октября 22 г, это говорит четко. Зря поверили.
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01.08.2023 21:38 Ответить
Санта Барбара будет продолжаться вечно.
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01.08.2023 22:48 Ответить
Я хочу, щоб війна закінчилася зараз, але так не буде. У США своя гра з Рашкою, тому готуємося воювати ще рік чи два і не чекаємо на сенсації в постачанні озброєнь.
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01.08.2023 22:56 Ответить
 
 