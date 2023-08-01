Окончательного плана обучения украинских лётчиков на F-16 до сих пор нет, - CNN

Европейские члены коалиции истребителей до сих пор не разработали окончательный план обучения украинских пилотов. США должны утвердить этот план и передать специальное оборудование в Европу.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Утверждение плана предусматривает в частности разрешение на передачу специального оборудования для F-16, как летных тренажеров и учебных пособий, поскольку обучение будет проходить только в Европе. До сих пор неясно также, какие страны предоставят свои F-16 для обучения.

Источники CNN в Пентагоне сообщили, что США все еще решают, отправлять ли американских пилотов для помощи в обучении украинцев, но никаких решений не будут принимать до тех пор, пока не будет утвержден окончательный план учений.

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В концепции плана обучения, предоставленной Министерством обороны Дании CNN, говорится, что курс будет направлен на подготовку летчиков и наземного экипажа в течение шести месяцев и будет проходить в нескольких местах, в том числе и на датской авиабазе Скрюдструп.

Напомним, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что украинские пилоты будут учиться управлению американскими истребителями F-16 в Дании и Румынии.