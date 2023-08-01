РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4162 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
4 722 27
Злочевский (147) ВСУ (5128)

Дело о взятке экс-министра экологии Злочевского стало одним из крупнейших донатов на ВСУ в Украине – 805,5 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

злочевський

В рамках рассмотрения двух уголовных производств на нужды ВСУ было передано 805,5 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что по факту попытки передачи рекордной взятки руководству антикоррупционных органов было проведено досудебное расследование по двум уголовным производствам. Первое касалось участников, непосредственно занимавшихся организацией передачи неправомерной выгоды. Второе – непосредственно бывшего министра экологии, от имени которого была попытка передать рекордную взятку.

В рамках рассмотрения двух уголовных производств на нужды ВСУ было передано 805,5 млн грн. Средства были направлены на:

- 174,1 млн грн – на Силы Специальных операций Вооруженных Сил Украины;

- 600 млн грн – на проект "Армия Дронов" от UNITED 24;

- 31,4 млн грн – в помощь ВСУ через счет НБУ.

Дело о взятке экс-министра экологии Злочевского стало одним из крупнейших донатов на ВСУ в Украине – 805,5 млн грн 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Це копійки у порівнянні з тим що це лайно вкрало...
показать весь комментарий
01.08.2023 19:38
+10
Т.е чувак откупился? "Крутая новость". Мораль - наворуй побольше, что иметь возможность откупиться?
показать весь комментарий
01.08.2023 19:40
+10
по суті питання справедливости через суд підміняється рішаловом через суд.

він нікого не здав, ніхто додатково з инших поплічників не сів.

чи хтось хоче сказати що він сам один все крав і сам один мішки з грошима тягав.

***

так корупцію ніколи не подолати якщо замість покарання просто її обілечувати.
показать весь комментарий
01.08.2023 19:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це копійки у порівнянні з тим що це лайно вкрало...
показать весь комментарий
01.08.2023 19:38 Ответить
А з іншого боку, сидів би, держава витрачала б на нього кошти та роботу людей, а так навпаки ще 800 млн отримала.
показать весь комментарий
01.08.2023 19:44 Ответить
А що заважає «… з конфіскацією»?
показать весь комментарий
01.08.2023 21:33 Ответить
Офшор та нал, там гроші зберігаються, і під конфіскацію перші не підпадають за юридичним місцем , а друге - за невідомим місцем)
показать весь комментарий
02.08.2023 05:50 Ответить
вкрало... й на армію перепало, ще й з слідкаками поділився... там спеців по роздяганню багато...
показать весь комментарий
01.08.2023 19:51 Ответить
І частину цих копійок розкрадуть інші.
показать весь комментарий
01.08.2023 20:01 Ответить
президент наш, акурат перед початком цієї найгострішої фази війни, признався, що армію не збільшують втричі, бо кладуть асфальт...
то чи не пора фірмам, які заробили кошти на шкоді безпеки україни, задонатити і передонатити на зсу...як зараз президент наш запропонував нинішнім плиточникам-асфальтоукладчикам...
или это другое?
показать весь комментарий
01.08.2023 23:49 Ответить
Т.е чувак откупился? "Крутая новость". Мораль - наворуй побольше, что иметь возможность откупиться?
показать весь комментарий
01.08.2023 19:40 Ответить
То потрусіть иого ще -- на пару лярдів
показать весь комментарий
01.08.2023 19:41 Ответить
по суті питання справедливости через суд підміняється рішаловом через суд.

він нікого не здав, ніхто додатково з инших поплічників не сів.

чи хтось хоче сказати що він сам один все крав і сам один мішки з грошима тягав.

***

так корупцію ніколи не подолати якщо замість покарання просто її обілечувати.
показать весь комментарий
01.08.2023 19:43 Ответить
на потреби ЗСУ було передано 805,5 млн грн Джерело: https://censor.net/ua/n3434779

А скільки реально потрапить-велике питання…
показать весь комментарий
01.08.2023 19:45 Ответить
Заплатит и вернется чтобы отбить. Теперь он чист как собственный череп.
показать весь комментарий
01.08.2023 19:46 Ответить
"Трамп просил Зеленского расследовать дела сына Байдена на Украине. Что о нем известно?

Кирилл БеляниновБи-би-си, Вашингтон"

26 сентября 2019

Обновлено 13 октября

"Ексгенпрокурор Рябошапка про «посадки» Медведчука і Порошенка, про друга Богдана та відставку Зеленського"

15 травня 2021, 21:30

Олександр Лащенко

Як Єрмак домовлявся з адвокатом Трампа Джуліані повпливати на Зеленського по справі сина Байдена по БУРИЗМІ,кторою й володів ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.
Як Трамп особисто отримав від Зеленського обіцянку РОЗІБРАТИСЯ ЗІ СВОЇМ ПРОКУРОРОМ ( Рябошапкою) Як потім вигнав Рябошапку ... Й чому .
показать весь комментарий
01.08.2023 19:50 Ответить
Хтось читав вирок? Там є традиційна заборона на заняття визначених посад протягом трьох років?
Але навіть якщо є, то через три роки купить якусь посаду "на потоках" та відіб'є все з процентами.
показать весь комментарий
01.08.2023 19:54 Ответить
Він є власником одеського «Інфоксводоканалу»
показать весь комментарий
01.08.2023 23:59 Ответить
"Сидить на воді"?
Тоді є чим гроші прати.
показать весь комментарий
02.08.2023 00:25 Ответить
"Ексгенпрокурор Рябошапка про «посадки» Медведчука і Порошенка, про друга Богдана та відставку Зеленського"

15 травня 2021, 21:30 (ЦЕ ЗА РІК ДО ВІЙНИ!!!)
Відповідь Зеленського ЦРУ перд війною - нє мєшайте нам заниамться єкономиой й не отпугивайте инвесторов ...

Рябошапка про Єрмака в інтерв"ю РС , чим Єрмак відрізняється від Богдана ? "Єрмак вважає що Україна повинна йти до СХОДУ а не до ЗАХОДУ .Єрак вірив у перемогу Трампа й намагався співпрацювати з його ********* .
показать весь комментарий
01.08.2023 20:03 Ответить
Посмотрите на рожу этого министра....больше бандюка напоминает....
показать весь комментарий
01.08.2023 20:35 Ответить
Дерьмак із самого початку був приставлений наглядати від Патрушева за блазнем. Женька ПриХожин земляк Дерьмака і сусід блазня по італійському курорту. на одній вулиці їх вігвами. Вони будуть викаблучуватись до закінчення війни, бо ЦРУ та МІ 6 їх поки що турбувати не будуть.
показать весь комментарий
01.08.2023 20:46 Ответить
Откуда инфа? Пруфы в студию!
показать весь комментарий
01.08.2023 20:49 Ответить
Цього Невловимого Джо "ловили" ще Аваков з Луценком... Підсолодіть нам огиду грошима
показать весь комментарий
01.08.2023 20:57 Ответить
- 600 млн грн - на проект "Армія Дронів" від UNITED 24;

Це та програма на якій піариця Федоров, віце-прем*р. Блін, так будь-хто так може розказувати про свої успіхи за рахунок реквізованих з криміналу коштів.
показать весь комментарий
01.08.2023 20:59 Ответить
Менеджеру проекту завжди бонус, навіть репутаційний
показать весь комментарий
01.08.2023 21:02 Ответить
Як би не було, але це дієве каяття. Добре б було якби кожен п'яний за кермом добровільно віддавав своє авто на фронт, а ще краще конфісковувати автомобілі. Зараз скажуть що то машина на довіреності, пусте, власник має право стягнути вартість машини з того хто нею керував. Тільки безжальні конфіскації і відправка на фронт зупинять цю мразоту
показать весь комментарий
01.08.2023 21:00 Ответить
Яка огидна пика!
показать весь комментарий
01.08.2023 21:03 Ответить
Прокурори отримали не менше від ЗСУ. Луценко таке колись з Кацубами провернув...
показать весь комментарий
01.08.2023 22:10 Ответить
Якщо крав системно мільярди, то якусь маленьку частку на відкуп можна і віддати. Цікаво було би розслідування, скільки майна у цього упиря, яке могли стягнути до бюджету.
показать весь комментарий
01.08.2023 22:22 Ответить
 
 