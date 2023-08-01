Дело о взятке экс-министра экологии Злочевского стало одним из крупнейших донатов на ВСУ в Украине – 805,5 млн грн
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В рамках рассмотрения двух уголовных производств на нужды ВСУ было передано 805,5 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Отмечается, что по факту попытки передачи рекордной взятки руководству антикоррупционных органов было проведено досудебное расследование по двум уголовным производствам. Первое касалось участников, непосредственно занимавшихся организацией передачи неправомерной выгоды. Второе – непосредственно бывшего министра экологии, от имени которого была попытка передать рекордную взятку.
В рамках рассмотрения двух уголовных производств на нужды ВСУ было передано 805,5 млн грн. Средства были направлены на:
- 174,1 млн грн – на Силы Специальных операций Вооруженных Сил Украины;
- 600 млн грн – на проект "Армия Дронов" от UNITED 24;
- 31,4 млн грн – в помощь ВСУ через счет НБУ.
Пожалуйста, подождите...
то чи не пора фірмам, які заробили кошти на шкоді безпеки україни, задонатити і передонатити на зсу...як зараз президент наш запропонував нинішнім плиточникам-асфальтоукладчикам...
или это другое?
він нікого не здав, ніхто додатково з инших поплічників не сів.
чи хтось хоче сказати що він сам один все крав і сам один мішки з грошима тягав.
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так корупцію ніколи не подолати якщо замість покарання просто її обілечувати.
А скільки реально потрапить-велике питання…
Кирилл БеляниновБи-би-си, Вашингтон"
26 сентября 2019
Обновлено 13 октября
"Ексгенпрокурор Рябошапка про «посадки» Медведчука і Порошенка, про друга Богдана та відставку Зеленського"
15 травня 2021, 21:30
Олександр Лащенко
Як Єрмак домовлявся з адвокатом Трампа Джуліані повпливати на Зеленського по справі сина Байдена по БУРИЗМІ,кторою й володів ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.
Як Трамп особисто отримав від Зеленського обіцянку РОЗІБРАТИСЯ ЗІ СВОЇМ ПРОКУРОРОМ ( Рябошапкою) Як потім вигнав Рябошапку ... Й чому .
Але навіть якщо є, то через три роки купить якусь посаду "на потоках" та відіб'є все з процентами.
Тоді є чим гроші прати.
15 травня 2021, 21:30 (ЦЕ ЗА РІК ДО ВІЙНИ!!!)
Відповідь Зеленського ЦРУ перд війною - нє мєшайте нам заниамться єкономиой й не отпугивайте инвесторов ...
Рябошапка про Єрмака в інтерв"ю РС , чим Єрмак відрізняється від Богдана ? "Єрмак вважає що Україна повинна йти до СХОДУ а не до ЗАХОДУ .Єрак вірив у перемогу Трампа й намагався співпрацювати з його ********* .
Це та програма на якій піариця Федоров, віце-прем*р. Блін, так будь-хто так може розказувати про свої успіхи за рахунок реквізованих з криміналу коштів.