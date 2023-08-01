Украинских пленных, которых Россия передала Венгрии, запугивали "наказанием за дезертирство", - СМИ

Украинских пленных, которых Россия без согласования с Киевом передала Венгрии, запугивали тем, что их "накажут за дезертирство" или немедленно вернут на фронт, если они вернутся в Украину.

Об этом идет речь в материалах Kyiv Independent і Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистам удалось узнать от неназванных дипломатов, что в Венгрии украинских военнопленных убеждали, что им лучше не возвращаться в Украину, так как им грозит немедленное возвращение на фронт или суд за дезертирство. Их также убеждали принять венгерское гражданство.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в публичном комментарии говорил, что у украинской стороны есть информация, которую подтверждают также те пленные, которых уже вернули, что их "подвергали психологическому давлению и они получали искаженную информацию".

Kyiv Independent отмечает, что Николенко и представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в своих комментариях избегали конкретики о том, подвергались ли украинские плененные давлению именно со стороны представителей венгерской власти.

Читайте также: Глава МИД Словакии Влаховский к венгерскому коллеге Сийярто: "ЕС не является проблемой, Россия является проблемой"

В материалах приведены свидетельства анонимных собеседников, из которых следует, что переданные в Венгрию военнопленные имели фамилии венгерского происхождения, но только один владел венгерским и имел двойное гражданство. Они попали в плен под Купянском и находились в лагере, о котором у украинской стороны практически не было информации.

Один из анонимных собеседников среди дипломатов сказал, что пленных привезли из России в Венгрию якобы транзитом через Турцию, но не сказал, как именно. В открытых данных о полетах журналисты не увидели рейсов правительственных самолетов между Турцией и Венгрией в дни, когда этот трансфер мог состояться.

Украинские чиновники отказались от комментариев по этому вопросу.

Шесть из украинских военнопленных, которых Россия отдала Венгрии, "до сих пор на территории ЕС, вероятно, в Венгрии", и пятеро вернулись в Украину.

Читайте также: США ограничили безвиз для Венгрии из-за раздачи паспортов за границей

Напомним, Венгрия подтвердила передачу Россией 11 украинских военнопленных.

МИД Украины пригласил временного поверенного Венгрии для "предметного разговора" из-за ситуации с украинскими военнопленными. Ведь украинское правительство не было информировано о переговорах между Будапештом и Москвой о передаче военнопленных Венгрии.

Правительство Венгрии утверждает, что ничего не знало об этой инициативе.

МИД Украины требует немедленно допустить украинского консула к военнопленным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.