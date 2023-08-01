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НАТО (8920) США (23157) Кирби (334) ЧВК Вагнера (1280)

Не видим угрозы от "вагнеровцев" для Польши или других союзников по НАТО, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кирби

Сейчас непосредственной угрозы для НАТО со стороны боевиков ЧВК "Вагнер" нет, а оставшиеся в Украине "вагнеровцы", вероятно, не имеют значительного влияния на боевые действия.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Голос Америки.

Отвечая на вопросы СМИ, Кирби сказал, что, по имеющейся информации, определенная часть боевиков "Группы Вагнера" переместилась в Африку, "пытаясь увеличить нестабильность там", некоторые еще в Украине, а часть боевиков переместилась в Беларусь.

"Нам неизвестно о какой-либо конкретной угрозе, которую "Группа Вагнера" представляет для Польши или других союзников по НАТО, и мы за этим, очевидно, внимательно следим", - подчеркнул чиновник.

Кирби подтвердил, что США привержены обязательствам в рамках Статьи 5 НАТО, предусматривающей, что нападение на одного является нападением на всех, и привел слова президента США Джо Байдена о том, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

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а для не союзників по НАТО? Чи то не так важливо?
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01.08.2023 20:17 Ответить
взагалі-то ні, це не так цікаво.
Чому вони винні тим перед ким не мають зобов'язань?
от ви свої гроші усім роздаєте чи тільки тим кому завинили?
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01.08.2023 20:53 Ответить
якщо згадав лише про союзників, то для несоюзників по нато вона є...
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01.08.2023 23:58 Ответить
А ось сама Польща та Прибалтика - іншої думки!
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01.08.2023 20:22 Ответить
Ой...., клас! ,,Не бачимо"?! Скоро побачите!
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01.08.2023 20:23 Ответить
припини користуватися гугл-перекладачем, від тебе кацапізмом тхне.
****** ти погрожуєш нашим союзникам, чмо вонюче?
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01.08.2023 21:02 Ответить
Когда увидите будет поздно. Хорошо что поляки умнее и уже перебрасывают войска к границе.
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01.08.2023 20:24 Ответить
В Польщі нема свого, урядового Кварталу-95.
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01.08.2023 20:29 Ответить
там горстка инвалидов недобитков,если рыпнутьсся закроеться вопрос с вагинерами за пару часов)представляю как у поляков руки чешуться после всех ******** усатого с беженцами.
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01.08.2023 20:41 Ответить
НАТО(или США) не признали ЧВК "Вагнер" терористической организацией, так как в связи с заявлением путина о финансировании ЧВК, следует признать и росию спонсором тероризма. США на это не пошли , "боясь эскалации".
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02.08.2023 01:04 Ответить
 
 