Не видим угрозы от "вагнеровцев" для Польши или других союзников по НАТО, - Белый дом

Сейчас непосредственной угрозы для НАТО со стороны боевиков ЧВК "Вагнер" нет, а оставшиеся в Украине "вагнеровцы", вероятно, не имеют значительного влияния на боевые действия.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Голос Америки.

Отвечая на вопросы СМИ, Кирби сказал, что, по имеющейся информации, определенная часть боевиков "Группы Вагнера" переместилась в Африку, "пытаясь увеличить нестабильность там", некоторые еще в Украине, а часть боевиков переместилась в Беларусь.

"Нам неизвестно о какой-либо конкретной угрозе, которую "Группа Вагнера" представляет для Польши или других союзников по НАТО, и мы за этим, очевидно, внимательно следим", - подчеркнул чиновник.

Кирби подтвердил, что США привержены обязательствам в рамках Статьи 5 НАТО, предусматривающей, что нападение на одного является нападением на всех, и привел слова президента США Джо Байдена о том, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

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