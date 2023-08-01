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Новости За рубежом
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Африка (243) Россия (91213) Кирби (334)

Африка и "Глобальный Юг" все больше осознают, что партнерство с Россией - не в их интересах, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кирби

Большое количество африканских лидеров отказалось посетить саммит Россия-Африка, потому что африканские страны и "Глобальный Юг" в целом все яснее осознают, что сотрудничество с Россией противоречит их национальным интересам.

Такое мнение высказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Укринформ

"На всем (Африканском. – Ред.) континенте и на так называемом Глобальном Юге все больше и больше стран осознают, что партнерство с Россией на самом деле не в их интересах и не в интересах их народов – и это становится все более очевидным", - заметил он.

В этом контексте Кирби напомнил, что только на прошлой неделе многие лидеры африканских стран отказались прилететь на саммит Африка-Россия.

"Они осознают, что стали жертвами его (Путина. – Ред.) безрассудного решения выйти из "зернового соглашения". Они осознают, что продовольственная нестабильность, голод, общая нестабильность, которую они испытывают на многих уровнях, в значительной степени связана с войной , которую он ведет в Украине", – подчеркнул Кирби.

Читайте также: Боррель о бесплатном зерне от России Африке: "РФ делает вид, что решает проблему, которую она же и создала"

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин обещает бесплатно доставить по 25-50 тысяч тонн зерна в страны Африки.

Глава Африканского союза Ассуман заявил, что бесплатного зерна из России недостаточно, чтобы решить проблему продовольственного кризиса. Для этого необходимо добиться прекращения огня в Украине.
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Топ комментарии
+2
Друже, ми лоханулись із тобою) Нігер і Нігерія різні країни)
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01.08.2023 20:28
+1
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01.08.2023 20:19
+1
Там багато тиранів, диктаторів та людожерів, які залишаться з Рашкої до останнього.
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01.08.2023 20:24
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На жаль, нігерійці не згодні.
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01.08.2023 20:17 Ответить
может, потому что у Нигера сейчас немного другие проблемы? - ну там госпереворот, который устроила военная хунта, инспиророванная Рашей.
ты сейчас почему вспомнил именно о Нигере, а?
За военным переворотом в Нигере стоит Россия

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Нигера Мохаммеда Базума. СМИ сообщали о попытке госпереворота.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Ряд стран мира сразу же осудили переворот в Нигере, в том числе и Украина.

Позже в Нигере военные объявили, что свергли правительство президента Мохамеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

В пятницу, 28 июля, глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против экс-президента в 2015 году.

Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку повстанцев, захвативших власть в Нигере. Власти Буркина-Фасо и Мали, в свою очередь, заявили о готовности воевать на стороне повстанцев Нигера.
Напомним, что в Буркина-Фасо сейчас находятся отдельные части ЧВК Вагнер.
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01.08.2023 20:27 Ответить
Друже, ми лоханулись із тобою) Нігер і Нігерія різні країни)
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01.08.2023 20:28 Ответить
в данном случае лохануться мог только один из нас, т.к. автор высера на который мы отвечали явно имел в виду Нигер.
хотя когда такие боты как он, срут - им все равно о чем, лишь бы срать.
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01.08.2023 20:34 Ответить
Не приемлю оскорбления как стиль общения. В спам.
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01.08.2023 21:52 Ответить
Як ви ото один одного розумієте? Один назвав Австралію Австрією, інший зрозумів про що мова, побалакали, розійшлись.
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02.08.2023 12:33 Ответить
Моє "нігерійці" стосувалось Нігера.
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01.08.2023 21:51 Ответить
А, ну так на нігер взагалі пох, з чим вони там згодні, з чим ні, бо вони ніхто.
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02.08.2023 12:32 Ответить
У них уранової руди багато, і ще якійсь копалини цінні
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02.08.2023 14:39 Ответить
И что? Я же с этим не спорю.
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01.08.2023 21:30 Ответить
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01.08.2023 20:19 Ответить
Там багато тиранів, диктаторів та людожерів, які залишаться з Рашкої до останнього.
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01.08.2023 20:24 Ответить
и что.
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01.08.2023 20:28 Ответить
Ага. Тільки по зуму, щоб не арештовувати.
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01.08.2023 20:33 Ответить
це як подивитися.

якщо взяти купу кредитів в росії а потім на дєвятомая поїздити пару років то можуть списати.

а не вертати це те саме що заробити.
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01.08.2023 20:32 Ответить
Африка-це континент,який не відповідає ніякомуні здоровому глузду..ні політичній демократії..ні капіталістичній ні соціалістичній ідеології.Це континент..великий континент на стадії від первісносуспільного ладу до високотехнологічно.в одних країнах бігають-вибачте з листочком на заді а в інших з Apple-теж на заді
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01.08.2023 21:27 Ответить
 
 