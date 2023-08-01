Африка и "Глобальный Юг" все больше осознают, что партнерство с Россией - не в их интересах, - Кирби
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Большое количество африканских лидеров отказалось посетить саммит Россия-Африка, потому что африканские страны и "Глобальный Юг" в целом все яснее осознают, что сотрудничество с Россией противоречит их национальным интересам.
Такое мнение высказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Укринформ.
"На всем (Африканском. – Ред.) континенте и на так называемом Глобальном Юге все больше и больше стран осознают, что партнерство с Россией на самом деле не в их интересах и не в интересах их народов – и это становится все более очевидным", - заметил он.
В этом контексте Кирби напомнил, что только на прошлой неделе многие лидеры африканских стран отказались прилететь на саммит Африка-Россия.
"Они осознают, что стали жертвами его (Путина. – Ред.) безрассудного решения выйти из "зернового соглашения". Они осознают, что продовольственная нестабильность, голод, общая нестабильность, которую они испытывают на многих уровнях, в значительной степени связана с войной , которую он ведет в Украине", – подчеркнул Кирби.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин обещает бесплатно доставить по 25-50 тысяч тонн зерна в страны Африки.
Глава Африканского союза Ассуман заявил, что бесплатного зерна из России недостаточно, чтобы решить проблему продовольственного кризиса. Для этого необходимо добиться прекращения огня в Украине.
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ты сейчас почему вспомнил именно о Нигере, а?
За военным переворотом в Нигере стоит Россия
Переворот в Нигере
26 июля военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Нигера Мохаммеда Базума. СМИ сообщали о попытке госпереворота.
Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Ряд стран мира сразу же осудили переворот в Нигере, в том числе и Украина.
Позже в Нигере военные объявили, что свергли правительство президента Мохамеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.
В пятницу, 28 июля, глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против экс-президента в 2015 году.
Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку повстанцев, захвативших власть в Нигере. Власти Буркина-Фасо и Мали, в свою очередь, заявили о готовности воевать на стороне повстанцев Нигера.
Напомним, что в Буркина-Фасо сейчас находятся отдельные части ЧВК Вагнер.
хотя когда такие боты как он, срут - им все равно о чем, лишь бы срать.
якщо взяти купу кредитів в росії а потім на дєвятомая поїздити пару років то можуть списати.
а не вертати це те саме що заробити.