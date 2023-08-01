Данилов: "Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украине не требуется разрешение на использование собственного оружия, она будет уничтожать врага там, где сочтет нужным.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не будем давать покоя этим террористам до тех пор, пока они не покинут территорию нашей страны. Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны для того, чтобы уничтожать агрессора там, где мы считаем за необходимое — то ли Москва, то какие-то другие населенные пункты, то ли Санкт-Петербург… На это мы разрешения ни у кого спрашивать не будем, это наше дело действовать так, как мы считаем нужным. Потому что нам нужна победа. И думать, что все будет происходить только на нашей земле, так не будет", - подчеркнул Данилов.
Отвечая на вопрос, почему для атак беспилотников был выбран бизнес-центр "Москва-сити", где расположены три российских министерства, секретарь СНБО отметил, что это имеет определенный символизм.
"Вы знаете, это еще и война символов. Был крейсер "Москва", сейчас - "Москва-сити". Все, что связано с Москвой, с городом, откуда вся эта мерзость принимает решение убивать наших граждан, она должна прекратить существование в том виде, как есть", – заявил Данилов.
Напомним, несколько беспилотников этой ночью атаковали российскую столицу. Один из них упал на здание "Москва-Сити", как и 30 июля.
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АТАКМС, ауууууу!
І зрозуміло, що весь асортимент зброї Україна не зможе виробляти ще довгий час. Та про весь асортимент я й не говорив, навчись читати, олень тупий.
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Я не військовий експерт, але як удари по бізнес-центрам вплинуть на ситуацію на фронті? Тим паче враховуючи дефіцит дронів. А ось попіаритись на цьому можна, зелені ж так ********** це
Ви повинні довести союзникам, що інакше не буває! Що інакше - ворог буде обстрілювати Україну зі своєї території! І що - не відповідати?!
серьезно?
Наприклад, наші дрони аеродром в Енгельсі обстріляли - звідти вже не злітають на обстріли.
залужний, зеленський, фаріон, начальник жека - ось хто все вирішує.
Не будемо, і все!
Питати ви, козли, може, і не будете, але і використовувати вам нічого, бо не виробляєте ні-ху-я!
Якщо хтось щось і виробляє, то приватники і інвестори, а не держава!
булыжникасфальт !
у нас, уверен, есть в той же Раше более важные цели чем фасады Москва-Сити.
Военные аэродромы, например. По всей Украине за сутки 4 тревоги - а вы царапаете стекла на небоскребах?
нахуа?
Чи то за рекламу не платив, чи то по тайландам шлявся.