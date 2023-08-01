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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Данилов (1053) Москва (3006) украинское оружие (104) дроны (2069)

Данилов: "Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Украине не требуется разрешение на использование собственного оружия, она будет уничтожать врага там, где сочтет нужным.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не будем давать покоя этим террористам до тех пор, пока они не покинут территорию нашей страны. Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны для того, чтобы уничтожать агрессора там, где мы считаем за необходимое — то ли Москва, то какие-то другие населенные пункты, то ли Санкт-Петербург… На это мы разрешения ни у кого спрашивать не будем, это наше дело действовать так, как мы считаем нужным. Потому что нам нужна победа. И думать, что все будет происходить только на нашей земле, так не будет", - подчеркнул Данилов.

Отвечая на вопрос, почему для атак беспилотников был выбран бизнес-центр "Москва-сити", где расположены три российских министерства, секретарь СНБО отметил, что это имеет определенный символизм.

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"Вы знаете, это еще и война символов. Был крейсер "Москва", сейчас - "Москва-сити". Все, что связано с Москвой, с городом, откуда вся эта мерзость принимает решение убивать наших граждан, она должна прекратить существование в том виде, как есть", – заявил Данилов.

Напомним, несколько беспилотников этой ночью атаковали российскую столицу. Один из них упал на здание "Москва-Сити", как и 30 июля.

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Топ комментарии
+11
Який борзий ветеринар!
Не будемо, і все!
Питати ви, козли, може, і не будете, але і використовувати вам нічого, бо не виробляєте ні-ху-я!
Якщо хтось щось і виробляє, то приватники і інвестори, а не держава!
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01.08.2023 20:31
+10
Він про власну зброю - в сенсі зброї власного виробництва. А у нас такого немає і хз коли буде.
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01.08.2023 20:27
+9
Наноасфальт винайшли?
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01.08.2023 20:27
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Ну так нам просто НЕ ДАДУТЬ цю зброю!
АТАКМС, ауууууу!
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01.08.2023 20:26 Ответить
Він про власну зброю - в сенсі зброї власного виробництва. А у нас такого немає і хз коли буде.
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01.08.2023 20:27 Ответить
У вас, може, ніколи й не буде, а в Україні вже виробляється.
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01.08.2023 20:58 Ответить
Угу. Як штучний товар. І навчіться читати, я не казала - ніколи.
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01.08.2023 21:17 Ответить
в супермуркеті мізки продають, правда курячі, але ти прикупив би собі хоч таких. Де в Україні виробляється далекобійна зброя? Ідіот безнадійний.
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02.08.2023 05:39 Ответить
Бачу ти вже собі прикупив, ці мізки із супермаркету. Але все одно тобі це не допомагає. Боюсь, що ти таким тупим і залишишся.

І зрозуміло, що весь асортимент зброї Україна не зможе виробляти ще довгий час. Та про весь асортимент я й не говорив, навчись читати, олень тупий.
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02.08.2023 07:48 Ответить
Ветеринар - это не хрен собачий , он суровый и за базар отвечает (!!) - Применим , то что НЕ производим !!
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01.08.2023 22:56 Ответить
Наноасфальт винайшли?
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01.08.2023 20:27 Ответить
Круче. Ролики с Зеленским
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01.08.2023 21:34 Ответить
і касети з поплавським
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01.08.2023 21:43 Ответить
Промовило лайно. 💩
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01.08.2023 20:28 Ответить
А що ти гамнюх виробляєш? півник чванливий.
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01.08.2023 20:29 Ответить
А ти що вже зробив?
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01.08.2023 20:59 Ответить
"Відповідаючи на запитання, чому для атак безпілотників було обрано бізнес-центр "Москва-сіті", де розташовані три російських міністерства, секретар РНБО зазначив, що це має певний символізм."
----------------
Я не військовий експерт, але як удари по бізнес-центрам вплинуть на ситуацію на фронті? Тим паче враховуючи дефіцит дронів. А ось попіаритись на цьому можна, зелені ж так ********** це
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01.08.2023 20:29 Ответить
Там не простий "бізнес-центр", там багато росіянських міністерств. Після першого удару по всій моськві різні укази мінцифри рф ще деякий час перехожі знаходили по вулицях. На мові кацапів це називається "удар па центру принятия ришениев"
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01.08.2023 20:40 Ответить
Взагалі схема приблизно зрозуміла. Сусідня будівля, це Міноборони РФ, на даху який стоїть "Панцірь", десь 50-100 метрів до нього. В цілому, було б непогано його затроліти, щоб він по Москва-сіті вже своєю ракетою шмальнув))
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01.08.2023 20:43 Ответить
ви не повинні нікого питати дозволу застосовувати навіть натівську і союзницьку зброю, якщо нею Україна стріляє по об'єктах на території ворога, які загрожують Україні і ЗСУ! Передовсім - по військовим цілям!
Ви повинні довести союзникам, що інакше не буває! Що інакше - ворог буде обстрілювати Україну зі своєї території! І що - не відповідати?!
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01.08.2023 20:29 Ответить
ну вот начали обстреливать Рашу. и что - обстрелы Украины прекратились?
серьезно?
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01.08.2023 20:48 Ответить
з тих об'єктів, які розбили - таки да, вже не стрілятимуть, принаймі, довго не стрілятимуть.
Наприклад, наші дрони аеродром в Енгельсі обстріляли - звідти вже не злітають на обстріли.
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01.08.2023 20:53 Ответить
предлагаете не стрелять?
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01.08.2023 21:02 Ответить
Зрівняти мацкву та спб з землею..., ото буде гарно.
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01.08.2023 20:29 Ответить
Чим? Асфальтом?
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01.08.2023 20:31 Ответить
Зібрати всіх «речників», на чолі з найвеличнішим, вкупу і через секретно розроблений пристрій направленої дії «мегафон» направити в сторону немитої потужну акустичну хвилю - от кацапам і кінець!
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01.08.2023 21:18 Ответить
данілов це як в росії мєдвєдєв - людина, слова якої порожній звук.

залужний, зеленський, фаріон, начальник жека - ось хто все вирішує.
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01.08.2023 20:30 Ответить
Який борзий ветеринар!
Не будемо, і все!
Питати ви, козли, може, і не будете, але і використовувати вам нічого, бо не виробляєте ні-ху-я!
Якщо хтось щось і виробляє, то приватники і інвестори, а не держава!
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01.08.2023 20:31 Ответить
Балабол і пустобріх.
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01.08.2023 20:32 Ответить
Наша зброя асфальт.
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01.08.2023 20:34 Ответить
Хто б сумнівався в вас
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01.08.2023 21:04 Ответить
Зброя Зелі булыжник асфальт !
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01.08.2023 21:32 Ответить
Ага виробляється ''корупція'', "яйка по17", ''щовечірні відосики'', ''ще дебільні шову'' , аля 95квартал.Хоч бери д'єрмака заряди та й стріляй..
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01.08.2023 20:34 Ответить
дякую! Чомусь тільки ти один зрозумів всю недолугість зелених, які беззастережно погодились з умовою союзників не стріляти їхньою зброєю по касапам по їхнім об'єктам на їх території, звідки нас обстрілюють..
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01.08.2023 20:48 Ответить
Зеленим нема з чого стріляти, тому пох взагалі на що вони там погодились. Головне це те, що Валерій Залужний заявив, що йому не потрібен чийсь дозвіл, аби робити щось на ворожій території для того, щоб врятувати свій народ.
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01.08.2023 21:11 Ответить
Те, що Залужний заявив - це була його спроба примусити того же данілова (а радше - ЄрЗе) все ж таки домовитись з Байденом, Шольцем, Сунаком, Макроном і пр. отримати дозвіл на ведення вогню по касапам на їх території.
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01.08.2023 21:15 Ответить
Мільярдом дерев закатаних в асфальт
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01.08.2023 20:40 Ответить
Обжаренных в яйце по 17 и ламинированных скумбрией
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01.08.2023 21:38 Ответить
А яке в нього поганяло? Піцдабол?
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01.08.2023 20:41 Ответить
Це теж яйця бичкам крутив.
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01.08.2023 21:34 Ответить
зря. умные советы вам послушать не мешало бы.
у нас, уверен, есть в той же Раше более важные цели чем фасады Москва-Сити.
Военные аэродромы, например. По всей Украине за сутки 4 тревоги - а вы царапаете стекла на небоскребах?
нахуа?
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01.08.2023 20:47 Ответить
Схоже, намагаються дешевим невеличким бпла спровокувати "Панцир" з даху мо рф поруч атакувати "Москва-сіті". Військовому аеродрому він нічого один не зробить.
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01.08.2023 21:05 Ответить
Поки що зелені курви ні в кого не питають, скільки красти на відкатах.
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01.08.2023 20:49 Ответить
Щось давно його було не чути.
Чи то за рекламу не платив, чи то по тайландам шлявся.
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01.08.2023 21:01 Ответить
А це не синок часом данілова з за бугра волав про переговори з роісєю?
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01.08.2023 21:02 Ответить
Все правильно сказав
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01.08.2023 21:03 Ответить
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01.08.2023 21:15 Ответить
На місце сексологіні його. Дімаю впорається!
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01.08.2023 21:37 Ответить
Може, спочатку треба ЗРОБИТИ таку зброю, а не патякати?!
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01.08.2023 21:21 Ответить
який жвавий цей данілов... зеленій наволочі, що тут тиняється, повідомлю, що - на првеликій жаль - у нас нічого не виробляється, принаймні чогось дальнобійного та руйнівного, чим можно було би діставати кацапів на їхній території... на жаль... крім асфальту, зелені ******** не винайшли нічого.
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01.08.2023 21:47 Ответить
так знищуйте, а то тільки цілодобовий пістьож!
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01.08.2023 22:19 Ответить
ну так а ми так багато всякої зброї "виробляєм" аж раптом *****
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01.08.2023 22:26 Ответить
цікаво яку зарплатню ми платимо цьому блазню приблатньнному.....
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01.08.2023 23:09 Ответить
Собрались,как- то,клоун,кинопродюсер и ветеринар и как начали гнать.....
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02.08.2023 07:42 Ответить
 
 