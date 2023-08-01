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Генштаб ВС (4256) обстрел (20097)

В течение 1 августа россияне нанесли 1 ракетный и 49 авиационных ударов, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумы, обстрел

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о российских обстрелах территории Украины 1 августа 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток враг нанес 1 ракетный, 49 авиационных ударов и произвел 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

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