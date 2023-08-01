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МИД Польши вызвал посла Украины на фоне спора о недостаточной признательности Киева

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

мзс,польща

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Зварыча после того, как украинский МИД вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого на фоне критики из Варшавы о якобы недостаточной благодарности Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ведомства в Twitter.

"Министерство иностранных дел сообщает, что посол Украины в Польше приглашен в резиденцию МИД в связи с заявлениями представителей украинской власти", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого из-за высказывания министра Канцелярии президента Республики Польша о якобы неблагодарности украинцев за помощь.
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Топ комментарии
+77
Только с поляками разосраться сейчас не хватало ...дбл бл..
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01.08.2023 20:42
+48
Вони не міряються. Влада зелено-синіх зрадників намагається розісратися з усіма партнерами (навіть з сусідами), аби нам перекрили канал військової допомоги, щоби буратінка зміг нарешті підписати з пуйлом "мір ґдєта пасрєдінє". Оманські домовленості давлять...
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01.08.2023 20:51
+45
то есть зеленые дебилы решили еще и с важнейшими союзниками повоевать.. Мало с Германией в прошлом году посрались - что оружие и помощь задержали на полгода, мало с Британией посрались - хз чем еще кончится - теперь с поляками зарагулились?
********* конченые. кто мог за этих дебилов голосовать, мне интересно?
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01.08.2023 20:44
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Что то кроется за этой фигнёй
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01.08.2023 21:14 Ответить
читай мій пост вище
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01.08.2023 21:16 Ответить
Коли вже ця зелена підарасня заткне своє їбало, разом з підером Зеленським.
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01.08.2023 21:18 Ответить
За вдячність.
От мені цікаво,хто з тих 5-8 мільйонів,вільно виїхавших до ЄС,хоч подякував Порошеку,чи хоч пом'янув добрим словом вибитий ним безвіз?
Бо саме ЗАВДЯКИ його безвізу вони вільно виїхали!
Щоб вони робили не маючи вільного виїзду? Табори біженців на кордоні,або чекали візи.
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01.08.2023 21:20 Ответить
поляки банально спекулюють вдячністю на тлі небажання пропускати наше зерно через свої території. шо є трошки... мерзенно. През. постійно. при згадці Польші, їм дякує, може їм дякувати якось особливо потрібно, може з реверансами кажді пів години, ще й лобом об поріг...?
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01.08.2023 21:21 Ответить
ні, потрібно було просто промовчати в такому випадку, ніби "не помітили". Як і ескападу Бена Уолеса, так і Ціхоцького. І не можна було починати "війну послами", не можна було звільняти посла в Лондоні Пристайка.

Що зробив в такому випадку (подібному) мудрий політик? А ось що:
"Порошенко про слова Зеленського на пресконференції в його сторону: Послухав - і забув"
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01.08.2023 21:26 Ответить
з приводу Пристайка, 100 % з вами згода, з приводу "невдячності" поляки перегнули... чи то по Фройду, чи то необдумано... наша вдячність, в першу чергу, це наша кров, кров українців, яка ллється на фронтах. Проти і їх, поляків, ворога.
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01.08.2023 21:38 Ответить
потрібно було "не помітити", принаймі, в публічні площині. Віч-на-віч між Дудою і Зе можна було би перетерти
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01.08.2023 21:50 Ответить
такі речі не можна не помічати, на польський гонор і про свою гордість не потрібно забувати. іначе як нас тоді будуть сприймати? як чмошників, з язиком в дупі?
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01.08.2023 21:58 Ответить
Тебе будуть сприймати або трупом або рабом коли партнери перестануть допомагати.
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01.08.2023 22:01 Ответить
Вася, май краплину честі, не плазуй перед партнерами, розмови на повишених тонах бувають в любій сім,ї, і серед партненрів, цього також ніхто не забороняв. Розумні завжди роблять правильні висновки... і чудовий тест на дураків.
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01.08.2023 22:12 Ответить
в сім'ї, якщо сварка між подружжям не виходить на публіку - швидко миряться.
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01.08.2023 22:16 Ответить
хто сказав "а"? то ви хочете, щоб тільки Україна це робила непублічно? а поляки як хочуть... - дивна позиція.
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01.08.2023 22:30 Ответить
Ми ж не знаємо що "наші" просили -торгували у поляків, можливо хотіли якусь "схему" проштовхнути, а ті не пішли на оборутку , а обурились, от воно і "закрутилось"!
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01.08.2023 23:15 Ответить
з конспірологією, до Ванги....
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01.08.2023 23:22 Ответить
не помітиш раз, а на другий раз відро помиїв на голову виллють і змусять за це подякувати
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01.08.2023 22:05 Ответить
помиї ллють вороги; а друзі, буває, навіть сваряться; але, якщо ці сварки не виносять в публічний простір - то швидко миряться.
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01.08.2023 22:12 Ответить
А ти зерном торгуєш, що так переймаєшся?
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02.08.2023 00:19 Ответить
Україна торгує, але то не твоє... як і Україна.
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02.08.2023 00:23 Ответить
чергова непрофесійність цієї зеленої шобли ЄрЗе, на цей раз на дипломатичному секторі фронту війни з касапами.
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01.08.2023 21:21 Ответить
Це не непрофесіоналізм, це методичне шкідництво 5-ої колони рашистів. Диверсія це не обов'язково вибух в прямому розумінні, диверсія може бути економічна і політична, що ми і бачимо кожного дня у виконанні квартальної шобли.
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01.08.2023 22:37 Ответить
На данний момент в Україні такого поніття як МЗС не існує, є одна потвора, яка представляє зовнішню політику Єрмака і представниць орального професійного масажу.
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01.08.2023 21:28 Ответить
а 10 тисяч аптечок з США що кудись поділись знайшли вже чи ще нє? скільки допомоги цієї зникає? це 10% чи 90%? може вони просто думають що до нас все доходить і ображаются, а ми нічого не розуміємо
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01.08.2023 21:32 Ответить
"Ситуація виглядає таким чином: вантаж привезли на пункт пропуску через польсько-український кордон, його навіть зареєстрували польські митники. Потім з ним щось відбулось, його розпломбували і невідомим чином частина речей опинилась у Львові на складі ЛОВА, а решта - просто зникли"
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01.08.2023 21:35 Ответить
ОПа - найуспішніша операція кацапів.
НАТО, кажете??
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01.08.2023 21:48 Ответить
"зе зрадники" втілюють фсбешний оманський сценарій окупації України "із середини" за їх допомогою.
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01.08.2023 21:50 Ответить
Зе-шобла веде Україну до руїни.
Ця новина 100500-те підтвердження тому.
Сподіваюсь, антропологи майбутнього не будуть писати дисертації на кшталт, "Як серіал знищив націю"..
Хоча не впевнений.
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01.08.2023 21:59 Ответить
Не знаю як кому, а мені сподобалось заява нашого міністра. Не вистачало б щоб поляки нам **** по губам водили. Потрібно опритомнювати цих казкових поні які живуть в якомусь паралельному всесвіті подібними заявами.
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01.08.2023 21:59 Ответить
Макака ти макшанська. Хто тебе сюди пустив?
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01.08.2023 22:03 Ответить
Сам ти ... меншовартісна, бо вам завжди треба комусь у дупу заглядати ,як не російському сцарю, то польскому. Як бандерівець, скажу вам, що треба дбати в першу чергу про себе. Поляки вже на голову сідають.
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01.08.2023 23:22 Ответить
А нехай знову викличуть посла Польщі у зв"язку з тим, що МЗС Польщі викликало посла України у відповідь на те, що МЗС України викликало посла Польщі. Й так до безкінечності нехай граються, дбл блд.
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01.08.2023 22:10 Ответить
Шо і треба було очікувати...
Основні правила зе-дипломатіїʼ:
- кусати руку, яка дає допомогу,
- плювати в колодязь, з якого пити
- гордо задирати голову, незважаючи на голу сраку.
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01.08.2023 22:14 Ответить
*****, як же дістала ця зелена дипломатія.!!!
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01.08.2023 22:14 Ответить
Нема жодного патріота, або націоналіста у коментах, нажаль. Бандера би засмутився, що ви так полякам у дупу заглядаєте.
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01.08.2023 22:15 Ответить
так зелені дауни вони такі невдячні
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01.08.2023 22:24 Ответить
Какой-то детский дилетантизм - обижаться на любую критику, реагируя неадекватно резко. Сейчас точно не время ссориться с союзниками.
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01.08.2023 23:16 Ответить
15.‎07.‎2023

Кадрова політика Зеленського в дипломатичній сфері продовжує давати свої плоди. Причина - дико некомпетентна робота посольства і МЗС.

Призначена невідомо за що послом в Болгарію Ілащук, займається чим завгодно, але не роботою. В країну члена НАТО з великими проблемами, щодо російсько-українських відносин, на дипломатичну посаду, з присвоєнням вищого дипломатичного рангу призначено людину без досвіду роботи, без вищої і спеціалізованої освіти,

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №880/2022 23 грудня 2022 року

Призначити ІЛАЩУК Олесю Костянтинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Болгарія.
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01.08.2023 23:52 Ответить
🫤
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02.08.2023 00:51 Ответить
Какие то незрелые дипломаты. Может им рано в эту игру играть? Молодые слишком. Ума ещё нет. Хорошо что ещё не обозвали, как Мельник. Они вообще что заканчивали?
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02.08.2023 03:32 Ответить
Имя, сестра!
Имя!
КТО начал этот срач с нашей стороны?
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02.08.2023 10:01 Ответить
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