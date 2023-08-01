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МИД Польши вызвал посла Украины на фоне спора о недостаточной признательности Киева
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Зварыча после того, как украинский МИД вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого на фоне критики из Варшавы о якобы недостаточной благодарности Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ведомства в Twitter.
"Министерство иностранных дел сообщает, что посол Украины в Польше приглашен в резиденцию МИД в связи с заявлениями представителей украинской власти", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого из-за высказывания министра Канцелярии президента Республики Польша о якобы неблагодарности украинцев за помощь.
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+77 Andrey Shevchenko f5154a7a
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Пожалуйста, подождите...
От мені цікаво,хто з тих 5-8 мільйонів,вільно виїхавших до ЄС,хоч подякував Порошеку,чи хоч пом'янув добрим словом вибитий ним безвіз?
Бо саме ЗАВДЯКИ його безвізу вони вільно виїхали!
Щоб вони робили не маючи вільного виїзду? Табори біженців на кордоні,або чекали візи.
Що зробив в такому випадку (подібному) мудрий політик? А ось що:
"Порошенко про слова Зеленського на пресконференції в його сторону: Послухав - і забув"
НАТО, кажете??
Ця новина 100500-те підтвердження тому.
Сподіваюсь, антропологи майбутнього не будуть писати дисертації на кшталт, "Як серіал знищив націю"..
Хоча не впевнений.
Основні правила зе-дипломатіїʼ:
- кусати руку, яка дає допомогу,
- плювати в колодязь, з якого пити
- гордо задирати голову, незважаючи на голу сраку.
Кадрова політика Зеленського в дипломатичній сфері продовжує давати свої плоди. Причина - дико некомпетентна робота посольства і МЗС.
Призначена невідомо за що послом в Болгарію Ілащук, займається чим завгодно, але не роботою. В країну члена НАТО з великими проблемами, щодо російсько-українських відносин, на дипломатичну посаду, з присвоєнням вищого дипломатичного рангу призначено людину без досвіду роботи, без вищої і спеціалізованої освіти,
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №880/2022 23 грудня 2022 року
Призначити ІЛАЩУК Олесю Костянтинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Болгарія.
Имя!
КТО начал этот срач с нашей стороны?