В Одесской области мобилизовали инвалида детства Бориса Глушака: он умер от эпилепсии в воинской части. Прокуратура выясняет обстоятельства смерти
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Житель пгт Ширяево Одесской области 29-летний Борис Глушак, инвалид с детства, умер от приступа эпилепсии по прибытии в воинскую часть Николаевской области. Перед этим в местной больнице его сочли полностью здоровым и отправили в ТЦК. Прокуроры проверяют обстоятельства мобилизации и оказания медицинской помощи Глушаку.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в области обороны Южного региона.
Как отмечается, прокуратура открыла уголовное производство из-за возможного небрежного отношения к военной службе представителей Березовского ТЦК и СП Одесской области.
"В частности, после выполнения неотложных следственных действий, начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 УК Украины, по факту смерти 01.08.2023 в 22 часа военнослужащего одной из воинских частей Николаевщины, в ходе которого устанавливаются фактические причины смерти последнего в день прибытия в расположение воинской части", – говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования правоохранители проверяют законность призыва на военную службу умершего жителя пгт Ширяево с учетом состояния его здоровья.
Отметим, что о смерти Бориса сообщили местные СМИ и телеграм-каналы. Военные мобилизовали человека с инвалидностью с детства. Позже в воинской части у него произошло приступ эпилепсии. Борис был местным добряком, которого знало все село, и работал на рынке, сообщили в издании "Интент" со ссылкой на местных жителей.
В территориальный центр комплектации и социальной поддержки в пгт Ширяево Одесской области комментировать обстоятельства смерти местного жителя после мобилизации отказались.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что документы о том, что мужчина здоров и пригоден к военной службе ТЦК получил от медиков больницы, где он проходил медицинскую комиссию.
"Решение было медицинской комиссии. ТЦК принял документы от медиков, что здоров и пригоден. А комиссию прошел в больнице, поэтому и комментировать должны они", - уточнила она.
По словам активиста, в прошлом госэксперта экспертной группы Директората общественного здоровья Минздрава Павла Поламарчука пока ни родственники, ни родители заявления по факту смерти не написали.
Николаевской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК Украины о возможном небрежном отношении к военной службе должностных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевщины.
"В ходе досудебного расследования следователи проверяют своевременность предоставления военнослужащему квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии. Расследование уголовных производств осуществляется следователями Территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве", - добавили в Специализированной прокуратуре.
Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер отреагировал на трагедию.
"Смерть мобилизованного на военную службу юноши с недостатками здоровья у любого сознательного человека вызывает шок. У меня так же, как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение. Но как руководитель ОВА мне предстоит дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий должностных лиц Березовского ТЦК, которые проводит Специализированная военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства", - отмечает он.
"Я убежден, что все виновные должны быть наказаны. Публично. Сочувствую родным и близким Бориса. К сожалению, эта непоправимая потеря не компенсирует даже наказание виновных", - добавляет Кипер.
Пожалуйста, подождите...
мобілізація потрібна і той, хто агітує проти неї як мінімум ідіот а як максимум на зарплаті у путіна.
не подобається ідея потрапити в армію - є річка тиса, йдіть та втопіться, ухилянти так і роблять.
як на мене то треба розбиратися комплексно бо, скоріш за все через те що инших за гроші повідмазували довелося мобілізувати непідходящу людину.
ось де собака порилася, ага.
А насправді ніхто не має права когось примушувати. Тим більше, що ті, хто примушує, САМ ВЖЕ давно повинен бути на передовій.
Якщо зіьбрати усіх, хто сидить по воєнкоматах та в теробороні, збереться досить велика кількість людей в формі! Але ні, вони не хотять йти, а замість себе виписують повістки іншим.
треба обговорювати реальні речі, те що є а не вигадану фантастику.
ХІБА лікарня була безкоштовна? Хвіба там кормили 4 рази на день, як в Верховній Раді? Хіба памперси видавали безкоштовно потім в аптеках? Плю дорога до лякарні, плюс медикаменти й консультації з лікарями, які навіть не знали, що неможна такій людині вмикати світло!
Немає в нас лікарів від слова ГЕТЬ!
Є тільки гроші, вони все й вирішують.
Агітувати за мобілізацію потрібно У ВЕРХОВНІЙ РАДІ та в Монако, наприклад.
А проста людина нехай САМА ВИРІШУЄ! Бо має НА ЦЕ ПРАВО ТАКОЖ!
як ваш папірус корелюється з мобілізацією?
якщо людина хвора то вона медкомісію не пройде.
то якого біса ви тут агітуєте на користь ворога, kurwo?
а какая разніца?, прикольно же, хтось рже й досі, лігі сміху та квартали у допомогу дебілам-приколістам.. головне шоб асфальт лежав, ну хоча б рік
Тому що ви совок.
Но докторов в больнице и в военной части, трогать нельзя, там же "героїчні медикині працюють, та розмовляють виключно укранською мовою".
Есть вопросы:
- что написала ВЛК?
- по какой специальности распределил ТЦК?
Но основной вопрос, что происходило в ВЧ и почему происходящее привело к смерти?
Но все это не снимает вопроса - что происходило в военной части?
Як у Польщі відносяться до 'подарунків'
особисто не приймаю жодних хабарів в своїй праці, для цього нам, держслужбовцям платять зарплату з податків громадян. Не треба привозити нам до Польщі ані руського міру, ані українського срачу.
Так, нормально дати трохи більше перукарці, косметичці, кур'єру, офіціантці, але абсолютно не припустимо!!!! давати, пропонувати держслужбовцю хабара, абсолютно не важливо за що, чи то прописка, чи карта, чи громадянство, права, право на працю лікаря і т.д....... Тим більше, якщо знаєте, що держслужбовець має/може мати вплив на прийняття рішення в вашій справі. Україна захлинається від жахливої корупції, залиште її собі та на своїй території, хочеться зробити щось приємного, напишіть позитивний відгук на конкретну особу, з конкретного відділу, конкретної держустанови в Гуглі, на Фб.... , напишіть даній особі листа вдячності-це буде найкращим подарунком за роботу держслужбовця.
Для нас ранкінги дуже важливі, особливо приємно, коли попадаємо до самих найкращих в Польщі. Не буду голослівною, але дуже приємно бачити, чути, коли керівництво щиро радіє, часами, як діти, чуючи, що попали до списку найкращих, тобто на призові 1-2 місця на всю країну. 😀🙂 Ми результати такої "радості керівництва" теж потім бачимо і морально, матеріально( поліпшення умов праці) і фінансово.
Не обов'язково писати відгуки польською мовою, якщо не вмієте, напишіть українською.
П.С - хочеться зробити щось приємного Польщі і нато є пара зайвих злотих, донатьте напряму ЗСУ😀
Не треба тепер з себе целку строїти. Провина тцк не меньша ніж влк. Суки.
НИКАК!!!! Смерть этого человека тому в подтверждение!!!!