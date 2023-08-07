В Одесской области мобилизовали инвалида детства Бориса Глушака: он умер от эпилепсии в воинской части. Прокуратура выясняет обстоятельства смерти

Житель пгт Ширяево Одесской области 29-летний Борис Глушак, инвалид с детства, умер от приступа эпилепсии по прибытии в воинскую часть Николаевской области. Перед этим в местной больнице его сочли полностью здоровым и отправили в ТЦК. Прокуроры проверяют обстоятельства мобилизации и оказания медицинской помощи Глушаку.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в области обороны Южного региона.

Как отмечается, прокуратура открыла уголовное производство из-за возможного небрежного отношения к военной службе представителей Березовского ТЦК и СП Одесской области.

"В частности, после выполнения неотложных следственных действий, начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 УК Украины, по факту смерти 01.08.2023 в 22 часа военнослужащего одной из воинских частей Николаевщины, в ходе которого устанавливаются фактические причины смерти последнего в день прибытия в расположение воинской части", – говорится в сообщении.

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В ходе досудебного расследования правоохранители проверяют законность призыва на военную службу умершего жителя пгт Ширяево с учетом состояния его здоровья.

Отметим, что о смерти Бориса сообщили местные СМИ и телеграм-каналы. Военные мобилизовали человека с инвалидностью с детства. Позже в воинской части у него произошло приступ эпилепсии. Борис был местным добряком, которого знало все село, и работал на рынке, сообщили в издании "Интент" со ссылкой на местных жителей.

В территориальный центр комплектации и социальной поддержки в пгт Ширяево Одесской области комментировать обстоятельства смерти местного жителя после мобилизации отказались.

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Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что документы о том, что мужчина здоров и пригоден к военной службе ТЦК получил от медиков больницы, где он проходил медицинскую комиссию.

"Решение было медицинской комиссии. ТЦК принял документы от медиков, что здоров и пригоден. А комиссию прошел в больнице, поэтому и комментировать должны они", - уточнила она.

По словам активиста, в прошлом госэксперта экспертной группы Директората общественного здоровья Минздрава Павла Поламарчука пока ни родственники, ни родители заявления по факту смерти не написали.

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Николаевской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК Украины о возможном небрежном отношении к военной службе должностных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевщины.

"В ходе досудебного расследования следователи проверяют своевременность предоставления военнослужащему квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии. Расследование уголовных производств осуществляется следователями Территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве", - добавили в Специализированной прокуратуре.

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер отреагировал на трагедию.

"Смерть мобилизованного на военную службу юноши с недостатками здоровья у любого сознательного человека вызывает шок. У меня так же, как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение. Но как руководитель ОВА мне предстоит дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий должностных лиц Березовского ТЦК, которые проводит Специализированная военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства", - отмечает он.

"Я убежден, что все виновные должны быть наказаны. Публично. Сочувствую родным и близким Бориса. К сожалению, эта непоправимая потеря не компенсирует даже наказание виновных", - добавляет Кипер.