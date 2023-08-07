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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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война (46875) Одесская область (3106) Военная прокуратура (931) инвалидность (88)

В Одесской области мобилизовали инвалида детства Бориса Глушака: он умер от эпилепсии в воинской части. Прокуратура выясняет обстоятельства смерти

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

борис,глушак

Житель пгт Ширяево Одесской области 29-летний Борис Глушак, инвалид с детства, умер от приступа эпилепсии по прибытии в воинскую часть Николаевской области. Перед этим в местной больнице его сочли полностью здоровым и отправили в ТЦК. Прокуроры проверяют обстоятельства мобилизации и оказания медицинской помощи Глушаку.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в области обороны Южного региона.

Как отмечается, прокуратура открыла уголовное производство из-за возможного небрежного отношения к военной службе представителей Березовского ТЦК и СП Одесской области.

"В частности, после выполнения неотложных следственных действий, начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 УК Украины, по факту смерти 01.08.2023 в 22 часа военнослужащего одной из воинских частей Николаевщины, в ходе которого устанавливаются фактические причины смерти последнего в день прибытия в расположение воинской части", – говорится в сообщении.

Смотрите: 10-летний ребенок погиб в результате оползня на побережье моря в Одесской области. ФОТО

В ходе досудебного расследования правоохранители проверяют законность призыва на военную службу умершего жителя пгт Ширяево с учетом состояния его здоровья.

Отметим, что о смерти Бориса сообщили местные СМИ и телеграм-каналы. Военные мобилизовали человека с инвалидностью с детства. Позже в воинской части у него произошло приступ эпилепсии. Борис был местным добряком, которого знало все село, и работал на рынке, сообщили в издании "Интент" со ссылкой на местных жителей.

В территориальный центр комплектации и социальной поддержки в пгт Ширяево Одесской области комментировать обстоятельства смерти местного жителя после мобилизации отказались.

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Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что документы о том, что мужчина здоров и пригоден к военной службе ТЦК получил от медиков больницы, где он проходил медицинскую комиссию.

"Решение было медицинской комиссии. ТЦК принял документы от медиков, что здоров и пригоден. А комиссию прошел в больнице, поэтому и комментировать должны они", - уточнила она.

По словам активиста, в прошлом госэксперта экспертной группы Директората общественного здоровья Минздрава Павла Поламарчука пока ни родственники, ни родители заявления по факту смерти не написали.

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Николаевской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК Украины о возможном небрежном отношении к военной службе должностных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевщины.

"В ходе досудебного расследования следователи проверяют своевременность предоставления военнослужащему квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии. Расследование уголовных производств осуществляется следователями Территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве", - добавили в Специализированной прокуратуре.

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер отреагировал на трагедию.

"Смерть мобилизованного на военную службу юноши с недостатками здоровья у любого сознательного человека вызывает шок. У меня так же, как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение. Но как руководитель ОВА мне предстоит дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий должностных лиц Березовского ТЦК, которые проводит Специализированная военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства", - отмечает он.

"Я убежден, что все виновные должны быть наказаны. Публично. Сочувствую родным и близким Бориса. К сожалению, эта непоправимая потеря не компенсирует даже наказание виновных", - добавляет Кипер.
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Топ комментарии
+41
Люди самі прикормили і виростили хабарами лікарів, військомів, поліцію, прокурорів та суддів, що призводить до таких випадків. Якщо це кодло не реформувати, то такі випадки будуть продовжуватись.
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07.08.2023 16:00
+40
А тепер взяти цих лікарів і самих мобілізувати, бидло псевдомедичне!!!
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07.08.2023 16:00
+39
Всі знали , що це інвалід з дитинства . А тепер починають " кіно крутити " . Цим скотам все до парасолі , головне , щоб голова була здана . ******* наче баранів . Все закономірно , спочатку "борисови" продали білі квитки , а план треба кимось виконати .
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07.08.2023 16:03
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важливо при розборках як так вийшло не вихлюпнути з брудною водою і дитину.

мобілізація потрібна і той, хто агітує проти неї як мінімум ідіот а як максимум на зарплаті у путіна.

не подобається ідея потрапити в армію - є річка тиса, йдіть та втопіться, ухилянти так і роблять.

як на мене то треба розбиратися комплексно бо, скоріш за все через те що инших за гроші повідмазували довелося мобілізувати непідходящу людину.

ось де собака порилася, ага.
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07.08.2023 16:20 Ответить
А може трохи менше людей кидати на фронт,а на заощаджені кошти більше зброї і БК придбати?Воюй не кількістю,а вмінням???
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07.08.2023 16:29 Ответить
Тому в нас так й виходить, що дешевше кинути чужу людина на убой, ніж задонатити на ЗСУ на придбання необхідного.
А насправді ніхто не має права когось примушувати. Тим більше, що ті, хто примушує, САМ ВЖЕ давно повинен бути на передовій.
Якщо зіьбрати усіх, хто сидить по воєнкоматах та в теробороні, збереться досить велика кількість людей в формі! Але ні, вони не хотять йти, а замість себе виписують повістки іншим.
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07.08.2023 16:44 Ответить
ми так не вміємо воювати. то нащо обговорювати сферичних коней в вакуумі.

треба обговорювати реальні речі, те що є а не вигадану фантастику.
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07.08.2023 17:36 Ответить
Сходи до дідька. Тому що в нас нема мобілізації, в нас совок.
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07.08.2023 16:29 Ответить
кажу ж - сцикунам топитися в тисі. чого чекаємо? ноги в руки і гайда. чи як там по вашому - гойда.
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07.08.2023 17:35 Ответить
Я Вам так скажу. Поки особисто Я не стикнулася з такою заразою, як інсульт, я геть не мала уяви, як це, я ніколи в світі б не сказала жодного слова про це, бо Я НЕ ЗНАЛА, що воно таке! Але тепер, коли я маю у себе вдома таку людину, я знаю досить багато про цю несподіванку, яка приперлася до нас в родину, НЕ САПИТАВШИ нікого! Я не мала таких коштів, щоб держати людину в лікарні, я не мала таких коштів, щоб купляти памперси стільки, скільки хотілося б людині, тому сідали, потрошку переверталися, почали ходити, а коли почалася війна, мені треба кудись бігти й доводити про то, що ми усі пережили?
ХІБА лікарня була безкоштовна? Хвіба там кормили 4 рази на день, як в Верховній Раді? Хіба памперси видавали безкоштовно потім в аптеках? Плю дорога до лякарні, плюс медикаменти й консультації з лікарями, які навіть не знали, що неможна такій людині вмикати світло!
Немає в нас лікарів від слова ГЕТЬ!

Є тільки гроші, вони все й вирішують.

Агітувати за мобілізацію потрібно У ВЕРХОВНІЙ РАДІ та в Монако, наприклад.
А проста людина нехай САМА ВИРІШУЄ! Бо має НА ЦЕ ПРАВО ТАКОЖ!
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07.08.2023 16:31 Ответить
не триндіть.

як ваш папірус корелюється з мобілізацією?

якщо людина хвора то вона медкомісію не пройде.

то якого біса ви тут агітуєте на користь ворога, kurwo?
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07.08.2023 17:33 Ответить
Пішов геть, покидьку! Нехай тебе інсульт звалить з ніг НАЗАВЖДИ! Щоб ти ніколи не пиз...в ні на кого!
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07.08.2023 18:08 Ответить
пнх кадировська підстилко.
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07.08.2023 19:22 Ответить
та сам ПНХ, жлоб й бидло.
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07.08.2023 19:26 Ответить
Я розумію, що гуменюк, у якої і обласний одеський воєнком був криштальною людиною, це просто рот для того, щоб щось говорити. Але... Але вона все ж таки цілий полковник, а не просто ретранслятор звуків.
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07.08.2023 16:22 Ответить
Борисов його б врятував за 8500.
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07.08.2023 16:22 Ответить
А скільки ще такого вже сталось і станеться що не потрапило чи не потрапить у змі... Знаймого із серйозними хронічними болячками ледь відкачали після сєвера, не від поранення, а від того, що забили на те, що він має обмежену придатність, пів року реабілітації.. це щастя що він вижив..
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07.08.2023 16:25 Ответить
в епоху Зєлєнського бути заочником, лікарем-воєнкомом, каторий умєєт жИдь, також, вважається круто...
а какая разніца?, прикольно же, хтось рже й досі, лігі сміху та квартали у допомогу дебілам-приколістам.. головне шоб асфальт лежав, ну хоча б рік
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07.08.2023 16:28 Ответить
Позбааити волі головного лікаря який признав здоровим.
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07.08.2023 16:30 Ответить
А чому ми нема НАТО?
Тому що ви совок.
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07.08.2023 16:31 Ответить
а скільки ще таких інвалідів несе службу з перших днів війни і надії на звільнення не мають , і їх провина тільки в тому що вони не відкосили в перші дні війни , а пішли у військомати і погодились нести службу. Законопроект 8412/П від 05.04.2023 ніхто приймати й не збирається це правильніше називати утилізацією а не мобілізацією .
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07.08.2023 16:37 Ответить
А в тих військових очі на сраці виросли? Напевне, що людина показувала посвідчення, та й про таку болячку зазвичай сусіди знають. Там і службова недбалість ТЦК, бо мають перевіряти навіть підпис врачів, адже рішення по відправці виносять вони. ПРОСТИЙ *******, БО "НЕМА БАБЛА". АРХ М
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07.08.2023 16:39 Ответить
А причем тут ТЦК? "Годен" написали доктора в больнице. Помощь при приступе эпилепсии не оказали медики в военной части. Можно и дальше продолжать платить всем этим докторам зарплату, но тогда 300-е все чаще и чаще будут становится 200-ми.
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07.08.2023 16:41 Ответить
ТЦК при тому, що виписав повістку людині, у якої інвалідність з дитинства... Ви думаєте, він їм своє посвідчення інваліда не показав?
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07.08.2023 16:45 Ответить
Ну показал, и что ? Инвалидность требует периодического подтверждения теми же докторами. Если медкомиссия признала годным, а ТЦК на мобилизацию не отправил, то сотрудника ТЦК сразу арестуют за коррупцию, найдут у него при обыске автомобиль "таврия" выпуска 2007-го года, купленный в прошлом месяце и оформленный на жену. Посадят, имущество конфискуют.
Но докторов в больнице и в военной части, трогать нельзя, там же "героїчні медикині працюють, та розмовляють виключно укранською мовою".
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07.08.2023 17:02 Ответить
Епілепсія не потребує підтвердження - знаю епілептиків особисто... Мало того, їм держава досі видає безкоштовні ліки, які щодня треба приймати.
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07.08.2023 17:11 Ответить
Статус инвалидности требует периодического подтверждения вне зависимости от причин инвалидности. В данном случае медкомиссия написала "годен". И он на самом деле вполне мог бы успешно паять или склеивать поврежденные дроны в военной части в тылу. И мог бы жить долго, если бы ему оказали помощь во время приступа. Но помощь не оказали. И причины, приведшие к приступу эпилепсии я бы внимательно поискал среди командиров и сослуживцев. Если вы самостоятельно видели эпилептика и владеете украинским языком, то это увы ничего не означает.
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07.08.2023 17:28 Ответить
А на "виключно українською мовою" клятий кацап спалився! У спам, ****** чмо!
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07.08.2023 17:12 Ответить
А разве не МСЭК или МТЭК переодически подтверждает,или не подтверждает инвалидность,тем более что здесь совсем другой случай-он инвалид детства и уж никак не ВЛК определяет степень его инвалидности.
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07.08.2023 17:35 Ответить
Для ТКЦ нет никаких иных критериев кроме ВЛК. Ну вот просто нет и все. Я не видел документов, скорее всего его признали "обмежено придатним", но это работает только в "мирний час", а під час дії військового стану обмежено придатних могут и будут призывать на специальности, которые им подходят. Об этом неоднократно писали. Парню 29 лет, он явно социализированный, работал и жил вполне нормальной жизнью. Мог бы, как я уже написал - склеивать и паять поврежденные беспилотники или выполнять иные подходящие ему работы.
Есть вопросы:
- что написала ВЛК?
- по какой специальности распределил ТЦК?
Но основной вопрос, что происходило в ВЧ и почему происходящее привело к смерти?
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07.08.2023 17:52 Ответить
Не могут на ВЛК признать его даже "обмежено придатним", если у него была группа инвалидности,от слова-совсем,тем более что инвалид детства,это просто-преступная халатность,по другому это не называется.
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07.08.2023 19:25 Ответить
Если бы вы внимательно читали, то увидели бы, что первый мой пост был именно о докторах на ВЛК, без их решения ТЦК никуда никого не отправит. А насчет того могут или не могут не смешите. Если есть шариковая ручка в руках могут написать все что у годно. На то они и ВЛК. И реальной ответственности у них за решения почти нет. Ну максимум если бы они психа признали годным и он потом перестрелял человек 10, то возможно к ВЛК возникли бы вопросы. А в данной ситуации скорее всего махнут на это рукой, а в худшем случае ВЛК скажет что перед ними был совершенно здоровый человек (а эпилептики так и выглядят), и что его документы об инвалидности были сфальсифицированы/не той системы/не той больницы.
Но все это не снимает вопроса - что происходило в военной части?
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07.08.2023 19:36 Ответить
Що не пост, що не день то новини про вільних людей в вільній країні. Боже, до чого ви докотилися зі своєю корупцією!!!!

Як у Польщі відносяться до 'подарунків'
особисто не приймаю жодних хабарів в своїй праці, для цього нам, держслужбовцям платять зарплату з податків громадян. Не треба привозити нам до Польщі ані руського міру, ані українського срачу.
Так, нормально дати трохи більше перукарці, косметичці, кур'єру, офіціантці, але абсолютно не припустимо!!!! давати, пропонувати держслужбовцю хабара, абсолютно не важливо за що, чи то прописка, чи карта, чи громадянство, права, право на працю лікаря і т.д....... Тим більше, якщо знаєте, що держслужбовець має/може мати вплив на прийняття рішення в вашій справі. Україна захлинається від жахливої корупції, залиште її собі та на своїй території, хочеться зробити щось приємного, напишіть позитивний відгук на конкретну особу, з конкретного відділу, конкретної держустанови в Гуглі, на Фб.... , напишіть даній особі листа вдячності-це буде найкращим подарунком за роботу держслужбовця.
Для нас ранкінги дуже важливі, особливо приємно, коли попадаємо до самих найкращих в Польщі. Не буду голослівною, але дуже приємно бачити, чути, коли керівництво щиро радіє, часами, як діти, чуючи, що попали до списку найкращих, тобто на призові 1-2 місця на всю країну. 😀🙂 Ми результати такої "радості керівництва" теж потім бачимо і морально, матеріально( поліпшення умов праці) і фінансово.
Не обов'язково писати відгуки польською мовою, якщо не вмієте, напишіть українською.
П.С - хочеться зробити щось приємного Польщі і нато є пара зайвих злотих, донатьте напряму ЗСУ😀
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07.08.2023 23:42 Ответить
Здається ви заблукали не в той чат.
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08.08.2023 00:03 Ответить
Vyacheslav Nesterov cd662971 Жінка?)) Бо пише: "Не буду голослівною, але..."
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08.08.2023 15:26 Ответить
А "******* чмо" дорогой, это медики в военной части и командиры, которые угробили мобилизованного.
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07.08.2023 17:39 Ответить
Инвалидность детства бессрочная. Она не требует подтверждение. То есть , ребёнок родился уже инвалидом. !
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08.08.2023 02:28 Ответить
В военной части мобилизованный тоже наверняка говорил о своих проблемах как минимум командиру части и своему непосредственному командиру. Но все эти героические люди, вместе с медчастью махнули на это рукой. Эпилепсия это не смертельный диагноз, умирают от приступа эпилепсии из за неоказания медицинской помощи - захлебываются рвотными массами, истекают кровью из за прокушенного языка и так далее. И к этому надо добавить, что приступ эпилепсии всегда имеет внешние причины, среди которых одна из основных это стресс. И произошло это не на нуле под обстрелами, а в военной части в ближнем тылу.
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07.08.2023 17:20 Ответить
У мене тільки одне питання, хоч одного лікаря уже судили за службове недбальство, чи тільки так званих уклоністів?
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07.08.2023 16:49 Ответить
Щось я не чув, щоб хоча б одного уклоніста посадили. Хіба що в президентське крісло
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07.08.2023 18:10 Ответить
За то 1000% прессовали и прессуют ТЕХ врачей, которые вопреки вказивок сверху ставили настоящий диагнозы и "не годен"!!!!
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07.08.2023 19:03 Ответить
А у ТЦК на слова мобілізованого про те що він інвалід дитинства не звернули уваги.
Не треба тепер з себе целку строїти. Провина тцк не меньша ніж влк. Суки.
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07.08.2023 16:50 Ответить
Зате план по мобілізації виконано.
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07.08.2023 16:51 Ответить
За кожну недбалість військової комісії позбавляти диплома лікаря. Потім хай здає державні іспити на кваліфікацію, пройшовши додаткові курси за свій рахунок.
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07.08.2023 16:54 Ответить
Гуменючка вже сказала, що ТЦК невинні, то якісь примарні лікарі-людожери з поліклініки.
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07.08.2023 16:59 Ответить
Доповідаю. У березні 22го, рік тому, прийшов до невеликого периферійного ТЦК, попросив направити на медкомісію. Адресували до місцевої школи, де збирали мобконтингент. Прийшов. Стоїть кілька сотень чоловіків до одного стола "медкомісіЇ". По 15 секунд на брата. 100% контингенту -"здорові". Я не мобілізувався, наполіг на медкомісії. Дали картку-"бігунок", здати кілька аналізів, флюорографія, кардіограма, список лікарів, психіатр-нарколог. За тиждень пройшов, придатний, і для 59 років чудово зберігся. Непридатними можуть визнати тільки інвалідів першої і частково другої групи. Так в нормативних документах. Так що хворий з епілепсією міг бути визнаний придатним строго у відповідності з нормативними документами.
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07.08.2023 17:04 Ответить
Це за якими такими документами? Онкологія не завжди дає групу інвалідності, наприклад...
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07.08.2023 17:20 Ответить
А то что человек УМЕР тебе не говорит, что он НИКАК НЕ МОГ БЫТЬ ГОДНЫМ!!!???
НИКАК!!!! Смерть этого человека тому в подтверждение!!!!
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07.08.2023 19:06 Ответить
стиль кацуапських лікарів, про таких у Золкіна чмобікі розказують.
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07.08.2023 17:25 Ответить
они все родом из пост-ссср. зараз час їх викорінювати. як і вчилок такого типу.
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07.08.2023 17:29 Ответить
Ну он же не сын депутатки его ни кто не отмазал.
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07.08.2023 17:34 Ответить
...а прокурор не мог всю шайку военкомата обвинить??? Видимо не мог,видимо не только я один подозреваю, что 60,а может и 90 проц в городе повязаны ...
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07.08.2023 18:06 Ответить
Я уверен было так. - Дай бабла и я отмажу. - Какое бабло, я безработный?! - Значит пойдешь в армию, умный тут нашелся.
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07.08.2023 18:12 Ответить
Пішла я в тому році до Тцк. Думаю дай перевірю як саме проходить медкомісія. Скажу одразу що маю генетичні хвороби та інвалідність. Заходжу з паспортом і кажу що хочу пройти медкомісію. Мені дають пів аркуша А 4 і кажуть проходьте. Я питаю : я питаю а те що в мене нема медичної документації то нічого ? Нічого кажуть. Знов питаю ; а як що в мене пластина в голові , чі шизофренія ? Та я йду в армію щоб начудити ? Відповідь мене вбила : ну то виж скажете лікарю ???? ***. А як що не скажу ???? Старокостянтинівський ТЦ
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07.08.2023 20:02 Ответить
Риба гниє з голови. Голова в нас олігархічно-мафіозна, а не зелена, помаранчева чи якась сіро-буро-малинова. А проблема полягає в тотальному неусвідомленні суспільством цього факту.
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08.08.2023 01:12 Ответить
Шановне панство , зверніть увагу що , по всій Україні , по всіх військоматах -- 2 група інвілідності пожиттєва , психічні хвороби ( шизофренія , аутизм .... і інші ) дають відстрочку на пів року . Хоча по закону , такі хворі , повинні бути списані .
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08.08.2023 09:56 Ответить
Бориса знав особисто. Так, хороший був хлопчина. Безвідмовний. Але була в нього одна вада: дуже любив випити. Цим користувалися всі ті, хто підняв хвилю обурення: місцеві торгаші з базару. За пляшку горілки, або навіть за 100 гр. він тягав ящики, тачки і т.д. Чомусь тоді це нікого не хвилювало. І тоді "правдолюбці" мовчали, бо їм було наплювати на Борю. Далі: Боря не був епілептиком. Це видуманий базарними "експертами" діагноз. Подивіться на відео, як він крутить сальто... По друге, Боря три дні оббивав пороги ТЦК, з проханням піти у військо. Основним мотивом його було - "Бо тут я не покину пити горілку". Я не хочу відбілювати ні працівників ТЦК, ні лікарів. Очевидно була помилка і в їхній роботі. Але кричати, що його піймали, насильно відправили - це наклеп. Я думаю прокуратура у всьому об'єктивно розбереться і повідомить суспільство про наслідки розслідування.
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08.08.2023 10:49 Ответить
Вада, про яку ви згадуєте і призов інваліда в порушення всіх законів - це, два явища, які ніби ніяк не перехрещуються. В магазинах продають горілку з благословіння держави, кожен синяк - законослухняна людина, поки недоведене зворотнє, в нас пити горілку - справа законна, судячи з усього державою й заохочується, це ж податки з акцизом. Звісно, можна завжди почати розмову про хороших не дуже членів суспільства, якісних і неякісних дітей - але це вам треба бути якось нардепкою Третьяковою, а ви такий само посполитий, як і небіжчик, вам бог рогів не дав, як бодатій корові. Тому не розводьте тут оцього гівна, не тре було інваліда брати до війська, аби потім не розповідати, що це був страшний п'яниця і це він сам помер, а не саме тому, що його за законом там навіть бути не мало.
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08.08.2023 16:28 Ответить
Хіба це може здивувати? Одеські воєнкоми пакують всіх зустрічних за допомогою кулаків до "бусіків", в той же час - мають мільйонні статки в євро і майні в Іспанії. Бугай заплатив - замість нього забрили сироту-інваліда, в військомату ж план. Отака наша славна Україна, якщо відкинути "патоку з єлеєм", яким поливають на марафоні. Втім, окрім дзеркала кивати немає на кого, вбивають і руйнують тут москалі, проте - довели до руїни власну країну ми власними руками, настав час збирати каміння.
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08.08.2023 16:21 Ответить
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