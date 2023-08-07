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Новости Война в Украине
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мост (1003) Херсонщина (3517) Хлань (86) Чонгар (16)

Россияне закрыли Чонгарский мост, запустили реверсное движение транспорта по другой полосе, - Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чонгар,міст

Мост, соединяющий Геническ и Арабатскую Стрелку, работает с реверсным движением гражданского транспорта по одной полосе, военная техника передвигаться не может.

Об этом в Фейсбуке сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, пишет Цензор.НЕТ.

"Ситуация по мостам: Чонгарский мост оккупанты закрыли, движение транспорта прекращено; мост, соединяющий Геническую и Арабатскую Стрелку, работает с реверсным движением по одной полосе. Военная техника передвигаться не может, и в основном по мосту едет гражданский транспорт, но местные сообщают, что по несколько БТР проезжает", – уточнил Хлань.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Вооруженных силах Украины подтвердили поражение двух мостов - Чонгарского и Генического, на границе временно захваченной территории Херсонской области и Крыма.

Также смотрите: Спецназовцы ГУР МО на левобережье Херсонщины уничтожили подразделение "ракетных войск" рашистов. ФОТО
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Топ комментарии
+4
Корабель не добили,Кримський міст теж,десантний корабель не добили,чонгарський міст також,криволапі чи шо,ну колись зробите теж саме як с "москвою"???
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07.08.2023 17:35
+1
Більше новин про Чонгар, а заодно і підняти знову тему як Zе-командівці призвели до розмінування та подальшого знищення України.
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07.08.2023 17:32
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А нічьо шо міст наш? Просто коззаби його віджали завдяки блискучої яйценосної операції " Чонгар"...
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07.08.2023 17:30 Ответить
Не чіпляйтесь..все зрозуміло й так
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07.08.2023 17:31 Ответить
Ніколи не вживайте слово руський до кацапо-рашистів. Кацап - це русскій.
А слово руський походить від слова Русь. До 17 століття Україна мала назву Русь, а українців називали русинами, руський до 17 століття - це те що ми зараз називаємо український.
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07.08.2023 17:44 Ответить
Як причепляться до чогось,як реп"яхи
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07.08.2023 19:07 Ответить
сввинорылая - ты решила подзарабатывать рекламой в Украине...?
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07.08.2023 17:35 Ответить
На себе подивись....
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07.08.2023 19:08 Ответить
ты тоже такая красивая как эта свинорылая...?\посмотрела эту свиноматку из паРаши...?\
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07.08.2023 19:15 Ответить
ЗСУ !!! Давай іщщьо !!!
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07.08.2023 17:27 Ответить
Більше новин про Чонгар, а заодно і підняти знову тему як Zе-командівці призвели до розмінування та подальшого знищення України.
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07.08.2023 17:32 Ответить
Корабель не добили,Кримський міст теж,десантний корабель не добили,чонгарський міст також,криволапі чи шо,ну колись зробите теж саме як с "москвою"???
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07.08.2023 17:35 Ответить
Піди й зроби....
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07.08.2023 19:09 Ответить
прапор тобі в руки і динамітну шашку в сраку, іди і підрви.
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07.08.2023 21:49 Ответить
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07.08.2023 18:07 Ответить
Странные - зачем закрывать ? С трамплином ездить интереснее.
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07.08.2023 22:19 Ответить
 
 