Россияне закрыли Чонгарский мост, запустили реверсное движение транспорта по другой полосе, - Хлань
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Мост, соединяющий Геническ и Арабатскую Стрелку, работает с реверсным движением гражданского транспорта по одной полосе, военная техника передвигаться не может.
Об этом в Фейсбуке сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, пишет Цензор.НЕТ.
"Ситуация по мостам: Чонгарский мост оккупанты закрыли, движение транспорта прекращено; мост, соединяющий Геническую и Арабатскую Стрелку, работает с реверсным движением по одной полосе. Военная техника передвигаться не может, и в основном по мосту едет гражданский транспорт, но местные сообщают, что по несколько БТР проезжает", – уточнил Хлань.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Вооруженных силах Украины подтвердили поражение двух мостов - Чонгарского и Генического, на границе временно захваченной территории Херсонской области и Крыма.
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А слово руський походить від слова Русь. До 17 століття Україна мала назву Русь, а українців називали русинами, руський до 17 століття - це те що ми зараз називаємо український.