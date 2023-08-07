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Для уничтожения целей рашистов в оккупированном Крыму нужны F-16 и ATACMS, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

atacms

Для эффективного уничтожения целей во временно оккупированном Крыму Украине требуются истребители F-16, а также дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Самолет нам нужен, безусловно. Ну, крылатые ракеты – это крылатые ракеты. Есть еще оперативно-тактические комплексы, такие как ATACMS, которые могут поражать объекты по баллистической траектории на территории, в частности, оккупированного Крыма. Мы видим сегодня прикованное внимание именно к морскому региону, к Черному морю, откуда оккупанты наносят удары и самолетами ТУ-22М3. Наносят удары с кораблей ракетами "Калибр" и наносят удары с берегового ракетного комплекса "Бастион" ракетами "Оникс", - отметил он.

Игнат объяснил, что украинская ПВО не может уничтожать российские ракеты "Оникс". По этой причине необходимо уничтожать сами носители этих ракет.

"Бораться с такими ракетами, как "Калибр", еще можно средствами ПВО, но вот, собственно, с "Ониксами" и с Х-22, здесь нужны или специальные средства, или уничтожить, собственно, сами носители, источники ракет, которые их выпускают. Это касается того же "Бастиона" – проще уничтожить сам комплекс на сухопутной территории Крыма с помощью этого же ATACMS или других средств. С ракетами бороться нерационально, тем более что сбить их очень сложно", – добавил он.

Читайте: Украина надеется получить от партнеров ракеты SCALP и TAURUS, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+10
а де ракети вітчизняного виробництва ? нептуни, Сапсани , Кільчень ,...... Не на часі ? чи квартальний саботаж ще на закінчився ,??
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07.08.2023 17:30
+7
Самі нічого не хочете зробити,у Дніпрі звод стоїть без діла а ззелень скирдує доляри ,вже 42 млрд.для кого бережуть ,для наступних ззеленят?Зброя потрібна сьогодні,пардон ще учора..
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07.08.2023 17:31
+6
Україні потрбно завершити розробку і почати виробництво власних балістичних ракет дальністю більше 400 км під назвою "Сапсан", ними можна буде стріляти і по визнаній території рашистської *********.
В України є дві батареї протиракетних комплексів, здатних збивати балістичні ракети, тому вже не скажеш, що неможливо працювати, коли всюди може прилетіти іскандер або кинжал - прикрийте найважливіші військові заводи і зрештою завершуйте те, що не встиг Порошенко - власні ракети!!! Не яйця по 17, не паливо в чотири рази дорожче, не БПЛА, які вибивають вікна в москві, а нарешті корисну розробку - "САПСАН"!
Але поки у нас Єрмак, Татаров, Резніков - реальніше зламати американців, аніж зробити щось своє. С У К И !
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07.08.2023 17:50
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Правила форума Совет форумчан
а де ракети вітчизняного виробництва ? нептуни, Сапсани , Кільчень ,...... Не на часі ? чи квартальний саботаж ще на закінчився ,??
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07.08.2023 17:30 Ответить
Вартість автомобілів, які протягом дня проїзжають середньою вулицею Києва дорівнює вартості всієї ракетної програми Вільхи, Сапсанів і Кільчень, повного забезпечення повернення територій і захисту всіх територій на десятиліття вперед. Тож справа не у вартості, а у спільному плані іудоглобалізаторів Бнай-Брит, Єльських ілюмінатів, Мальтійського ордена і Шваба знищити населення причорномор'я і облаштувати там мультикультуралістське утворення, заселене новоприбулими мігрантами. Тож без усунення їхнього контролю над ОПЗ, урядом і силовими відомствами ракетна програма буде тихо саботуватися, допоки середня ланка цих відомств не організується і не усуне саботажне керівництво.
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07.08.2023 19:12 Ответить
Британія разом із Францією реалізували спільний проект Storm Shadow - Scalp-EG, незважаючи на політичні розбіжності. Так само можна реалізувати Українсько-Польській ракетний проект. Ніяких принципових перепон, крім саботажу соросо-хабадних адептів, немає. Всі необхідні інженери і технологи є в наявності. Немає необхідності перевозити все устаткування, нові виробничі лінії можна зібрати з аналогічного західного.
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07.08.2023 19:23 Ответить
Самі нічого не хочете зробити,у Дніпрі звод стоїть без діла а ззелень скирдує доляри ,вже 42 млрд.для кого бережуть ,для наступних ззеленят?Зброя потрібна сьогодні,пардон ще учора..
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07.08.2023 17:31 Ответить
тому і не можна чекати мінімум 3-4 роки на розробку аналогів, і це в стислих рамках
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07.08.2023 17:51 Ответить
Не можна ATACMS по Криму - "раптом буде ескалація"...
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07.08.2023 17:39 Ответить
Пане Ігнат - а де наш, вітчизняний ОТРК "Грім-2", до якого за тактико-технічними та бойовими характеристиками, "Атакмсам" - як до місяця рачки? Чому Ви не ставите таке питання прямо у лоб нашому самому найверховнішому, самому найвеличнішому головнокомандувачу! Бо саме він, за Конституцією України - повинен відповідати за такі питання!!!
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07.08.2023 17:39 Ответить
ЩО ВИ НАПАЛИ НА ЗЕЛЕНСЬКОГО ???
А ХТО ТОДІ БУДЕ ПАТРОНУВАТИ ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО НА ДОРОГАХ ???
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07.08.2023 17:46 Ответить
В Жовнтні будуть Ф-16...
Зараз є тільки пара - працюють в режимі тренажерів...
Пілоти проходять курс остаточної підготовки з прив'язкою до місцевості та батлфілд...
Це перший єтап... потім ланки будуть відбивати ракетні атаки... потім бити по рашистам...
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07.08.2023 17:40 Ответить
А ЧІ БУДЕ З ТАКИМИ СОЮЗНИКАМИ УКРАЇНА З КРИМОМ ДО ЖОВТНЯ ??
ЧІ БУДЕ ВЗАГАЛІ УКРАЇНА ??
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07.08.2023 17:47 Ответить
Українську Мрію - ніщо не зупинить!
Ти грузин? Я бував у Грузії..
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07.08.2023 17:50 Ответить
Респект та Подяка Братам-Чехам за тренажер - симулятор F-16!
Гарні річ при підготовці пілотів
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07.08.2023 18:08 Ответить
Я теж вважаю, що Ф-16-ті з'являться непомітно... як так і було...
Є певні рівні вводу в дію авіації...
Досить довгий час навіть профі потребують звикання до нових умов...
Захищені летовища... основні, запасні... маршрути... ну ти ж розумієш...
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07.08.2023 18:16 Ответить
У наших та Західних військових усе за планом, чітко із графіком та дотриманням протоколів безпеки. Без емоцій, скавулинь та психозу...
Слава ЗСУ!
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07.08.2023 18:18 Ответить
Найкращі справи - робляться тихо...
Щоб ворог - не помітив лиха...
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07.08.2023 18:23 Ответить
Тихо прийшо - тихо пішов (С) Riffmaster
Війна - це шлях обману (С) Сунь-Цзи
Вірте в ЗСУ (С) Генерал Залужний
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08.08.2023 10:30 Ответить
ТАК ОСЬ ЧОМУ ЦЮ ЗБРОЮ НАМ НЕ ДАЮТЬ ВЗАГАЛІ АБО В ДОСТАТНЬОЙ КІЛЬКОСТІ
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07.08.2023 17:49 Ответить
nam ? vam kacapam - tilki v mordu.
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07.08.2023 18:01 Ответить
Україні потрбно завершити розробку і почати виробництво власних балістичних ракет дальністю більше 400 км під назвою "Сапсан", ними можна буде стріляти і по визнаній території рашистської *********.
В України є дві батареї протиракетних комплексів, здатних збивати балістичні ракети, тому вже не скажеш, що неможливо працювати, коли всюди може прилетіти іскандер або кинжал - прикрийте найважливіші військові заводи і зрештою завершуйте те, що не встиг Порошенко - власні ракети!!! Не яйця по 17, не паливо в чотири рази дорожче, не БПЛА, які вибивають вікна в москві, а нарешті корисну розробку - "САПСАН"!
Але поки у нас Єрмак, Татаров, Резніков - реальніше зламати американців, аніж зробити щось своє. С У К И !
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07.08.2023 17:50 Ответить
Якшо США нададуть Атакамс -- то німці нададуть Таурас а французи - Скальп
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07.08.2023 17:57 Ответить
Scalp вже працюють по рашистам
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07.08.2023 18:02 Ответить
далекобійний асфальт не канає?
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07.08.2023 18:11 Ответить
Просіть США... Пан Остін говорив тост, а раз сказав "А" то й інше потрібно говорити.
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07.08.2023 18:18 Ответить
Ви б хоть пілотів своїх завчасно англійський мові навчили, а то тільки скиглить вмієте...
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07.08.2023 18:34 Ответить
Никто не знает что происходит за кулисами каналов связи между Вашингтоном и Кремлем. То что существуют такие же каналы и между всеми другими сторонами событий в любой возможной стыковке, нет никаких сомнений.
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07.08.2023 18:53 Ответить
Отакі в нас гаранти. В 1994 році Україну згвалтували, заставили пілписати меморандум по відправленні ядерної зброї в росію. Як зараз виявилось, один з "гарантів" напав на Україну. другий "гарант" це США боїться тіні своєї, замість того щоб забезпечити Україну нормальною зброєю для відбиття ворога за кордон, він не знає що з ним робиться. А як відібрать в України ядерну зброю вони герої. А такі керівники України як кучма віддав в росію і ядерні і не ядерні ракети, якими росія успішно знищує цивільну інфраструктуру України. От до чого ми дожили. Розвели Україну, розграбили. А тепер гинуть кращі сини України за таку безглузду політику наших політиканів.
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07.08.2023 18:57 Ответить
1) Гаранти не визнали законною окупацію території України і надають таку зброю в такій кількості, яку Україна сама виробити не могла, дякувати обраним нею ж злодіям і шахраям у владі. Для чогось більшого треба було вступати в НАТО.
2) Неможливо примусити віддати ядерну зброю. Навіть засрану північну корею не змогли. Кучма віддав сам. А українці не протестували, навпаки - переобрали його на другий термін.
3) Для Заходу у 1994 Україна була лише колишньою частиною їх ворога - срср, від якої невідомо чого чекати. Результати українських голосувань підтвердили - нічого доброго від України можна не чекати, адже поки колишній соцтабір вступав в НАТО, українська вата голосувала то за комуняк, соціалістів, СДПУ(о), вітренко, то за прокацапську партію регіонів. Хто хотів убезпечитись від кацапів - вступив в НАТО у 1999 і 2004, а хто хотів дружити з кацапами - привів до себе війну.
4) Захід не вимагав знищувати неядерну зброю. Але українці й не пискнули, коли віддавали і знищували важкі бомбардувальники і ракети не на вшиві 300 км, а аж на 2500 км. Самі винуваті.
5) У кацапів залишається найбільший у світі ядерний арсенал, яким вони погрожують Заходу в разі застосування західної зброї по визнаній території кацапів. Це лише Zеленський міг недбало ставитись до загрози великої війни, а Захід втягуватись у війну не хоче і не мусить ризикувати безпекою 950 мільйонів своїх громадян заради не члена НАТО. Хто хотів - вступив в НАТО у 1999 і 2004, а Україна тоді хотіла дружити з кацапами та голосувала за прокацапських політиків - самі винуваті.
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07.08.2023 20:32 Ответить
У Заходу, як Ви кажете, тут і тепер є унікальна можливість своєю зброєю і мужністю українського народу знищити світовий тероризм і повернути людей, що розкидані по всьому світу через війни, у свої домівки.
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07.08.2023 20:58 Ответить
Розовым пони не нужна быстрая победа Украины, они боятся что параша распадется.
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07.08.2023 19:18 Ответить
 
 