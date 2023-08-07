Для уничтожения целей рашистов в оккупированном Крыму нужны F-16 и ATACMS, - Воздушные силы
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Для эффективного уничтожения целей во временно оккупированном Крыму Украине требуются истребители F-16, а также дальнобойные ракеты ATACMS.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Самолет нам нужен, безусловно. Ну, крылатые ракеты – это крылатые ракеты. Есть еще оперативно-тактические комплексы, такие как ATACMS, которые могут поражать объекты по баллистической траектории на территории, в частности, оккупированного Крыма. Мы видим сегодня прикованное внимание именно к морскому региону, к Черному морю, откуда оккупанты наносят удары и самолетами ТУ-22М3. Наносят удары с кораблей ракетами "Калибр" и наносят удары с берегового ракетного комплекса "Бастион" ракетами "Оникс", - отметил он.
Игнат объяснил, что украинская ПВО не может уничтожать российские ракеты "Оникс". По этой причине необходимо уничтожать сами носители этих ракет.
"Бораться с такими ракетами, как "Калибр", еще можно средствами ПВО, но вот, собственно, с "Ониксами" и с Х-22, здесь нужны или специальные средства, или уничтожить, собственно, сами носители, источники ракет, которые их выпускают. Это касается того же "Бастиона" – проще уничтожить сам комплекс на сухопутной территории Крыма с помощью этого же ATACMS или других средств. С ракетами бороться нерационально, тем более что сбить их очень сложно", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
А ХТО ТОДІ БУДЕ ПАТРОНУВАТИ ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО НА ДОРОГАХ ???
Зараз є тільки пара - працюють в режимі тренажерів...
Пілоти проходять курс остаточної підготовки з прив'язкою до місцевості та батлфілд...
Це перший єтап... потім ланки будуть відбивати ракетні атаки... потім бити по рашистам...
ЧІ БУДЕ ВЗАГАЛІ УКРАЇНА ??
Ти грузин? Я бував у Грузії..
Гарні річ при підготовці пілотів
Є певні рівні вводу в дію авіації...
Досить довгий час навіть профі потребують звикання до нових умов...
Захищені летовища... основні, запасні... маршрути... ну ти ж розумієш...
Слава ЗСУ!
Щоб ворог - не помітив лиха...
Війна - це шлях обману (С) Сунь-Цзи
Вірте в ЗСУ (С) Генерал Залужний
В України є дві батареї протиракетних комплексів, здатних збивати балістичні ракети, тому вже не скажеш, що неможливо працювати, коли всюди може прилетіти іскандер або кинжал - прикрийте найважливіші військові заводи і зрештою завершуйте те, що не встиг Порошенко - власні ракети!!! Не яйця по 17, не паливо в чотири рази дорожче, не БПЛА, які вибивають вікна в москві, а нарешті корисну розробку - "САПСАН"!
Але поки у нас Єрмак, Татаров, Резніков - реальніше зламати американців, аніж зробити щось своє. С У К И !
2) Неможливо примусити віддати ядерну зброю. Навіть засрану північну корею не змогли. Кучма віддав сам. А українці не протестували, навпаки - переобрали його на другий термін.
3) Для Заходу у 1994 Україна була лише колишньою частиною їх ворога - срср, від якої невідомо чого чекати. Результати українських голосувань підтвердили - нічого доброго від України можна не чекати, адже поки колишній соцтабір вступав в НАТО, українська вата голосувала то за комуняк, соціалістів, СДПУ(о), вітренко, то за прокацапську партію регіонів. Хто хотів убезпечитись від кацапів - вступив в НАТО у 1999 і 2004, а хто хотів дружити з кацапами - привів до себе війну.
4) Захід не вимагав знищувати неядерну зброю. Але українці й не пискнули, коли віддавали і знищували важкі бомбардувальники і ракети не на вшиві 300 км, а аж на 2500 км. Самі винуваті.
5) У кацапів залишається найбільший у світі ядерний арсенал, яким вони погрожують Заходу в разі застосування західної зброї по визнаній території кацапів. Це лише Zеленський міг недбало ставитись до загрози великої війни, а Захід втягуватись у війну не хоче і не мусить ризикувати безпекою 950 мільйонів своїх громадян заради не члена НАТО. Хто хотів - вступив в НАТО у 1999 і 2004, а Україна тоді хотіла дружити з кацапами та голосувала за прокацапських політиків - самі винуваті.