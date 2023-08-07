Для уничтожения целей рашистов в оккупированном Крыму нужны F-16 и ATACMS, - Воздушные силы

Для эффективного уничтожения целей во временно оккупированном Крыму Украине требуются истребители F-16, а также дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Самолет нам нужен, безусловно. Ну, крылатые ракеты – это крылатые ракеты. Есть еще оперативно-тактические комплексы, такие как ATACMS, которые могут поражать объекты по баллистической траектории на территории, в частности, оккупированного Крыма. Мы видим сегодня прикованное внимание именно к морскому региону, к Черному морю, откуда оккупанты наносят удары и самолетами ТУ-22М3. Наносят удары с кораблей ракетами "Калибр" и наносят удары с берегового ракетного комплекса "Бастион" ракетами "Оникс", - отметил он.

Игнат объяснил, что украинская ПВО не может уничтожать российские ракеты "Оникс". По этой причине необходимо уничтожать сами носители этих ракет.

"Бораться с такими ракетами, как "Калибр", еще можно средствами ПВО, но вот, собственно, с "Ониксами" и с Х-22, здесь нужны или специальные средства, или уничтожить, собственно, сами носители, источники ракет, которые их выпускают. Это касается того же "Бастиона" – проще уничтожить сам комплекс на сухопутной территории Крыма с помощью этого же ATACMS или других средств. С ракетами бороться нерационально, тем более что сбить их очень сложно", – добавил он.

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