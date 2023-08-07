Митрополит одной из Винницких епархий УПЦ МП, оправдывавший полномасштабное вторжение РФ, приговорен к 5 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

По материалам Службы безопасности Украины осужден еще один митрополит УПЦ МП – глава Тульчинской епархии в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом в телеграм-канале сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Суд подтвердил доказательную базу, собранную спецслужбой, и назначил клирику наказания – 5 лет лишения свободы.

В частности, он осужден за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины: ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Согласно материалам следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины. А на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских окупантов и их военных преступлений.



Инициированная СБУ экспертиза изъятых в ходе обысков материалов (прокремлевских агиток и литературы) подтвердила факты незаконной деятельности митрополита.



Служба безопасности передала обвинительный приговор в суд в отношении председателя Тульчинской епархии УПЦ МП в январе.



