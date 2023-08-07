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Митрополит одной из Винницких епархий УПЦ МП, оправдывавший полномасштабное вторжение РФ, приговорен к 5 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

По материалам Службы безопасности Украины осужден еще один митрополит УПЦ МП – глава Тульчинской епархии в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом в телеграм-канале сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Суд подтвердил доказательную базу, собранную спецслужбой, и назначил клирику наказания – 5 лет лишения свободы.

В частности, он осужден за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины: ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Согласно материалам следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины. А на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских окупантов и их военных преступлений.

Инициированная СБУ экспертиза изъятых в ходе обысков материалов (прокремлевских агиток и литературы) подтвердила факты незаконной деятельности митрополита.

Служба безопасности передала обвинительный приговор в суд в отношении председателя Тульчинской епархии УПЦ МП в январе.

Митрополит одной из Винницких епархий УПЦ МП, оправдывавший полномасштабное вторжение РФ, приговорен к 5 годам тюрьмы, - СБУ 01
Митрополит одной из Винницких епархий УПЦ МП, оправдывавший полномасштабное вторжение РФ, приговорен к 5 годам тюрьмы, - СБУ 02
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Топ комментарии
+14
На зоні визначать, він активний, чи пасивний...
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07.08.2023 17:45
+11
Ви так по одному їх видьоргувати будете ще 100 років. А не можна усю ту банду разом заборонити?
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07.08.2023 17:48
+7
Мало! Як мінімум 10 в молитвах і каятті суворого режиму!
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07.08.2023 17:47
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На зоні визначать, він активний, чи пасивний...
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07.08.2023 17:45 Ответить
Ну в тебе й виправдовування, кацапка,прям як у Суркіса.
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07.08.2023 18:00 Ответить
тю, такі як ти і за кордоном живуть більше, а так как русский сделал их мозг таким узким, да так, що інша мова, окрім русскомозглої, туди не влазить. ти про це хотіла сказати, але слів не знайшла в узькій мові? окрім того по твоїм коментам можна сказати лише те, що ти не з Києва, а з якогось уральського мухосранська, про який здохший путінський шут сказав "вони усі дибіли"
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07.08.2023 18:06 Ответить
В Лавру к московским попам часто ходила и ходишь?
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07.08.2023 18:10 Ответить
А якщо ти не кацап, то чому на кацапській пишеш?
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07.08.2023 18:34 Ответить
Мало! Як мінімум 10 в молитвах і каятті суворого режиму!
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07.08.2023 17:47 Ответить
Як там казали у секті мп-на всьо Божа воля...
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07.08.2023 17:48 Ответить
Ви так по одному їх видьоргувати будете ще 100 років. А не можна усю ту банду разом заборонити?
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07.08.2023 17:48 Ответить
Паша Мерседес вже вийшов під заставу $900 000+
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07.08.2023 18:07 Ответить
З бриттям бороди, щоб не розвидив воші.
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07.08.2023 17:48 Ответить
збриє, бо за неї вдобно тримати як на налигачі ))))
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07.08.2023 18:09 Ответить
Когда всех пи.оров Гундяевских пересажаете,может люди спокойно в церковь потянутся?
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07.08.2023 17:49 Ответить
нашім людям однаково куди ходити, аби ходити та понтуватися. в нас в місті (Київщина) 9 храмів 8 зних московського патріархату і нічого ходять .незважаюи на то що по благословенню Гундяя їх предстоятиля россіські воєнні вбивають на війні іх дітей. а ви кажете кудись там вони потянуться.
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07.08.2023 18:06 Ответить
так баби пригорають не до церкви, а до попа. і пофіг якої він пцу чи фсб. головне щоб говорив солодко і симпотний був.
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07.08.2023 18:10 Ответить
...проверив окажется капитаном КГБ
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07.08.2023 17:59 Ответить
за що промосковському попу-передасту така поблажка??? 15 років і не менше з конфіскацією. Ще й попа мерседесія сьгодні випустили... хто зраджує Украхну!!! зелена влада, чи це випадковість?
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07.08.2023 18:00 Ответить
Не тіштесь, 5 років це дуже і дуже м'яке покарання, КПК передбачає відстрочку покарання до 3 років за такий термін, буде далі у своєму капищі продавати народу опіум, раз в місяць ходити до інспектора виконання покарань - "савсем не больно". Руцкій мір буде гнати обережніше ", типу "за прєкращєниє братоубийствєнной вайни".
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07.08.2023 18:01 Ответить
Этих сажать нещадно. Они задурили мозги сотням тысяч, враги настоящие. Там где они, Бога нет и не было. Поздно мы кинулись. Новинского бы изловить. Соломы много у нас.
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07.08.2023 18:05 Ответить
догрався музикант нафаня, "сочєнітель песен"...
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07.08.2023 18:20 Ответить
попів, що агітують за ворога у нас багато а у ворога практично немає.

це могла б бути асиметрична відповідь - міняти засуджених попів на наших в їхньому полоні.

причому масово.

і вже б витягли весь азов.
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07.08.2023 18:29 Ответить
Всю эту сволочь в концлагерь и менять на пленных украинцев и вывезенных детей
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07.08.2023 19:23 Ответить
Гундяевская падла.
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07.08.2023 19:21 Ответить
Сейчас Украина больше всего в истории похожа на рашку. Но война, ничего не поделаешь.
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07.08.2023 19:49 Ответить
Цікаво, його там побриють, чи так і буде у бомжуватому вигляді ходити?
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07.08.2023 21:09 Ответить
мало!за зраду 20 лет впаять было нужно!
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07.08.2023 22:25 Ответить
 
 