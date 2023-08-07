Освобожденные сегодня из российского плена украинские воины не получали должной медицинской помощи, - ГУР МО
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22 защитника Украины, которые сегодня вернулись из российского плена, не получали должной медицинской помощи, хотя некоторые из них имеют хронические заболевания и ранения.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"22 украинских героя, это военнослужащие ВСУ, вернулись в понедельник из рашистского плена. На кадрах, на фото вы могли видеть, что ранены. Есть люди с заостренными хроническими заболеваниями и, конечно, всем сейчас оказывается неотложная медицинская помощь и в отношении них проводятся необходимые обследование", - заверил он.
Отвечая на вопрос предоставления в России достаточной медицинской помощи раненым, Юсов сказал, что во многих случаях она, к сожалению, находится не на должном уровне.
"Хотя базовая медицинская помощь и может предоставляться, но во многих случаях украинские врачи вынуждены исправлять многое и констатировать то, что если бы медицинская помощь была оказана правильно и вовремя, то работы украинским медикам было бы значительно меньше", - проинформировал он.
Юсов назвал этот обмен, как и другие предыдущие, очень непростым. По его словам, Украина здесь имеет дело с государством, которое часто произвольно трактует и международное право, и Женевские конвенции.
"И, в принципе, международные структуры не имеют сегодня инструментов влияния по так называемой РФ по защите прав военнопленных и их возвращению домой. Поэтому фактически самостоятельно в двустороннем формате Украина продолжает возвращать наших защитников и защитниц, а также незаконно удерживаемых гражданских лиц из рашистской неволи". И будет дальше это делать", – заверил Юсов.
Напомним, омбудсмен Андрей Лубинец сообщал, что вместе с 22 украинскими воинами, которых удалось освободить из российского плена, вернулись домой уже 2598 украинцев.
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ЦИТАТА:"По словам Константина и Влады Либеровых, у пленных есть все для жизни: трехразовое питание с соблюдением калорийных норм, госпиталь с рентгеном и даже современный стоматологический кабинет. Заработанные деньги им разрешают тратить в местном магазине.
Известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали, в каких условиях живут российские оккупанты в плену."
ДЛЯ ЖИЗНИ!!!
У ПЛЕННИХ - для жизни, які по нам гатиляють ракетами й дронами, які знущаються вже стільки часу над нами?! ЦЕ, бл..ь, як???