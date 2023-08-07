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обмен (1236) разведка (4004) пленные (1836) медицинская помощь (63)

Освобожденные сегодня из российского плена украинские воины не получали должной медицинской помощи, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені

22 защитника Украины, которые сегодня вернулись из российского плена, не получали должной медицинской помощи, хотя некоторые из них имеют хронические заболевания и ранения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"22 украинских героя, это военнослужащие ВСУ, вернулись в понедельник из рашистского плена. На кадрах, на фото вы могли видеть, что ранены. Есть люди с заостренными хроническими заболеваниями и, конечно, всем сейчас оказывается неотложная медицинская помощь и в отношении них проводятся необходимые обследование", - заверил он.

Отвечая на вопрос предоставления в России достаточной медицинской помощи раненым, Юсов сказал, что во многих случаях она, к сожалению, находится не на должном уровне.

"Хотя базовая медицинская помощь и может предоставляться, но во многих случаях украинские врачи вынуждены исправлять многое и констатировать то, что если бы медицинская помощь была оказана правильно и вовремя, то работы украинским медикам было бы значительно меньше", - проинформировал он.

Читайте: Из российского плена удалось вернуть уже 2 598 украинцев, - Лубинец

Юсов назвал этот обмен, как и другие предыдущие, очень непростым. По его словам, Украина здесь имеет дело с государством, которое часто произвольно трактует и международное право, и Женевские конвенции.

"И, в принципе, международные структуры не имеют сегодня инструментов влияния по так называемой РФ по защите прав военнопленных и их возвращению домой. Поэтому фактически самостоятельно в двустороннем формате Украина продолжает возвращать наших защитников и защитниц, а также незаконно удерживаемых гражданских лиц из рашистской неволи". И будет дальше это делать", – заверил Юсов.

Напомним, омбудсмен Андрей Лубинец сообщал, что вместе с 22 украинскими воинами, которых удалось освободить из российского плена, вернулись домой уже 2598 украинцев.

Также читайте: Украинских пленных, которых Россия передала Венгрии, запугивали "наказанием за дезертирство", - СМИ
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Топ комментарии
+13
Зато у Орков тут курорт в плену.
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07.08.2023 17:52
+6
Червоний хрест, мать його. Ну а хіба не він першим приходить на думку? Прийшов час вже знищити політично його продажнє керівництво за наших воїнів- так тиснути на державному рівні, почати таку інформаційну кампанію у світових ЗМІ, щоб мокрого місця від нього не залишилось
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07.08.2023 18:02
+5
бідні хлопці..
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07.08.2023 17:55
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Зато у Орков тут курорт в плену.
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07.08.2023 17:52 Ответить
бідні хлопці..
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07.08.2023 17:55 Ответить
проверьте на вшивость кто за эту помощь отвечает и Вы удивитесь....
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07.08.2023 18:01 Ответить
Червоний хрест, мать його. Ну а хіба не він першим приходить на думку? Прийшов час вже знищити політично його продажнє керівництво за наших воїнів- так тиснути на державному рівні, почати таку інформаційну кампанію у світових ЗМІ, щоб мокрого місця від нього не залишилось
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07.08.2023 18:02 Ответить
Агову ''гамнесті'' ! Чого мовчите? Кацапи полонених не лікують! Чи ви може підняти ''сморід'' коли кацапському полоненику булочку вчорашню дадуть.
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07.08.2023 18:19 Ответить
Вы удивляете , у дикарей есть сочувствие к другому человеку ? ,где мать на дочь доносит ,сын на отца стучит ,а здесь .... иноземцу так ненавистному украинскому народу. Они все живут и делают по указаниям кремлевской опг.
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07.08.2023 18:23 Ответить
А ми їхніх полонених майже цілуємо (як вірити повідомленням змі). Начебто через якісь там міжнародні угоди. Втім, агресору без людського обличчя глибоко начхати на ці угоди з великої колокольні - про це всі знають. Де ж справедливість, шановні панове?
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07.08.2023 18:24 Ответить
А іхні гнидюки жерукть в нас по 3 рази на день, їдять краще за українську бабушку, і якої пенсія у три рази нижча, ніж кількість грошей, яку виділяють на їжу та одяг для орків-полонених, на їхнє лікування в нас.

ЦИТАТА:"По словам Константина и Влады Либеровых, у пленных есть все для жизни: трехразовое питание с соблюдением калорийных норм, госпиталь с рентгеном и даже современный стоматологический кабинет. Заработанные деньги им разрешают тратить в местном магазине.

Известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали, в каких условиях живут российские оккупанты в плену."
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07.08.2023 18:35 Ответить
у пленных есть все для жизни, ЗРОЗУМІЛО ВАМ?

ДЛЯ ЖИЗНИ!!!

У ПЛЕННИХ - для жизни, які по нам гатиляють ракетами й дронами, які знущаються вже стільки часу над нами?! ЦЕ, бл..ь, як???
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07.08.2023 18:37 Ответить
Ват эта паварот,йе...на москаля в рот!
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07.08.2023 19:11 Ответить
 
 