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Новости За рубежом
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высылка (101) Россия (91288) Эстония (1164)

Эстония не планирует высылать россиян и белорусов по примеру Латвии и Литвы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

естонія

Эстония не планирует принимать меры в отношении граждан России и Беларуси, которые находятся на территории страны, как это намерены сделать Латвия и Литва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс пояснил, что Таллин не планирует прибегать к массовой высылке россиян и белорусов, как это сделали другие страны Балтии.

"Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете", – объяснил Ляенеметс.

Что касается знания языка, то, напомнил министр, оно оценивается во время продления вида на жительство, при этом существуют исключения для, например, пожилых или детей, обучающихся в эстонской школе.

Министр внутренних дел Эстонии заверил, что страна не планирует никаких изменений в требованиях к знанию языка. Пророссийские лица, представляющие угрозу безопасности, будет по-прежнему выявлять эстонская Полиция безопасности.

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Топ комментарии
+10
залишається сподіватися що свінособаки теж не планують висилати естонців з Естонії, но це не факт
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07.08.2023 18:25
+9
Ну тоді чекайте, " пуцін введі"
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07.08.2023 18:09
+7
Створюєте ''бомбу сповільненої дії''.
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07.08.2023 18:24
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а що просто розстрілювати?
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07.08.2023 18:08 Ответить
Ну тоді чекайте, " пуцін введі"
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07.08.2023 18:09 Ответить
Естонською буде "путтінн ввєдді".
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07.08.2023 18:20 Ответить
звичайно не планує, а то тут доведеться 20% відсотків країни висилати
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07.08.2023 18:10 Ответить
чи навіть половину
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07.08.2023 19:18 Ответить
Створюєте ''бомбу сповільненої дії''.
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07.08.2023 18:24 Ответить
залишається сподіватися що свінособаки теж не планують висилати естонців з Естонії, но це не факт
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07.08.2023 18:25 Ответить
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07.08.2023 18:29 Ответить
Ну якщо не планує, значить будуть теракти і диверсії. Гляди, в Естонії поля з пшеницею будуть горіти, позиції військових баз зливатись, чи ще якась фігня. Естонія погано урок історії вивчила з періоду 90-х.
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07.08.2023 18:27 Ответить
Ну то й добре, не хочеш вчити мову країни в якій живеш - на вихід.
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07.08.2023 18:58 Ответить
То зараз вся киздота збіжиться в Естонію...
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07.08.2023 18:27 Ответить
https://youtu.be/3G7f3BbJM5o...

Всем в ЗеляСуэллу вместо Украины😁😁😁
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07.08.2023 18:38 Ответить
Садо-мазо?????????
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07.08.2023 19:16 Ответить
Наивность властей Эстонии поражает.
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07.08.2023 19:31 Ответить
потрібно гнати естонську вату за парєбрік, точніше, за Нарву ))
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07.08.2023 19:52 Ответить
логічно. по два раба треба залишити
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07.08.2023 19:55 Ответить
 
 