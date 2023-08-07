Эстония не планирует высылать россиян и белорусов по примеру Латвии и Литвы

Эстония не планирует принимать меры в отношении граждан России и Беларуси, которые находятся на территории страны, как это намерены сделать Латвия и Литва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс пояснил, что Таллин не планирует прибегать к массовой высылке россиян и белорусов, как это сделали другие страны Балтии.

"Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете", – объяснил Ляенеметс.

Что касается знания языка, то, напомнил министр, оно оценивается во время продления вида на жительство, при этом существуют исключения для, например, пожилых или детей, обучающихся в эстонской школе.

Министр внутренних дел Эстонии заверил, что страна не планирует никаких изменений в требованиях к знанию языка. Пророссийские лица, представляющие угрозу безопасности, будет по-прежнему выявлять эстонская Полиция безопасности.

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