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В Черном море взорвалась мина, дрейфующая в сторону побережья Одесщины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В открытом море самовольно сдетонировала мина, которую несло штормом к черноморскому побережью Одесской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Силы обороны юга Украины сообщили в телеграм-канале.
"К черноморскому побережью Одесщины после обеда штормом несло еще одну мину, которая самовольно сдетонировала в открытом море", - говорится в сообщении
Отмечается, что взрыв зафиксировали Силы обороны на расстоянии более километра от уреза воды.
Граждан предупредили о высокой минной опасности.
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Панас Стець 477f2171
показать весь комментарий07.08.2023 18:13 Ответить Мне нравится 1
Only
показать весь комментарий07.08.2023 18:37 Ответить Мне нравится 1
Борис Пересічний
показать весь комментарий07.08.2023 21:00 Ответить Мне нравится 0
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