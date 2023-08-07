В Черном море взорвалась мина, дрейфующая в сторону побережья Одесщины

В открытом море самовольно сдетонировала мина, которую несло штормом к черноморскому побережью Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Силы обороны юга Украины сообщили в телеграм-канале.

"К черноморскому побережью Одесщины после обеда штормом несло еще одну мину, которая самовольно сдетонировала в открытом море", - говорится в сообщении

Отмечается, что взрыв зафиксировали Силы обороны на расстоянии более километра от уреза воды.

Граждан предупредили о высокой минной опасности.

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