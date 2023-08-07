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Новости Война в Украине
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Одесская область (3106) мина (110)

В Черном море взорвалась мина, дрейфующая в сторону побережья Одесщины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,міна

В открытом море самовольно сдетонировала мина, которую несло штормом к черноморскому побережью Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Силы обороны юга Украины сообщили в телеграм-канале.

"К черноморскому побережью Одесщины после обеда штормом несло еще одну мину, которая самовольно сдетонировала в открытом море", - говорится в сообщении

Отмечается, что взрыв зафиксировали Силы обороны на расстоянии более километра от уреза воды.

Граждан предупредили о высокой минной опасности.

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вона часом не наткнулась на кацаппідводний човен?
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07.08.2023 18:13 Ответить
От би вся кацапня так самоліквідувалась - наскільки чистішою і красивішою б стала планета!
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07.08.2023 18:37 Ответить
Декілька рядків вище-повідомляється про відкриття пляжного сезону!?!?!? А як ці дві новини поєднати?Вже йти загорати,чи ще почекати?І скільки грошей на відкриття сезону вже освоїли?
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07.08.2023 21:00 Ответить
 
 