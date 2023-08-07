В МИД опровергли информацию о том, что около 50% украинских дипломатов не возвращаются из заграничных командировок

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что информация о том, что 40-60% украинских дипломатов не возвращаются в Украину, ошибочна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Зеркало недели" опубликовало новость о якобы невозвращении в Украину 40-60% украинских дипломатов. Эта информация совершенно не соответствует действительности. На самом деле, имеем такую ситуацию: с 24 февраля 2022 после окончания командировки уволились из МИД и не вернулись в Украину 18 кадровых дипломатов, а также 15 работников, которые работали по контрактам. Последняя категория была трудоустроена за границей на фиксированный срок без обязательств дальнейшего трудоустройства в МИД. То есть, если говорить о системе дипломатической службы, то это 18 человек", - сообщили в МИД в ответ за запрос агентства.

В МИД отметили, что в целом предельная численность сотрудников зарубежных дипломатических учреждений Украины – 1485 человек.

"Количество не вернувшихся на самом деле составляет 1%", - добавили в МИД.

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Также отмечается, что у министра иностранных дел Дмитрия Кулеба четкая позиция: все дипломаты без исключений должны придерживаться приказов МИД о возвращении после завершения их командировок.

"Показательно, что публикация в "Зеркале недели" с ложной информацией совпала с дискредитационной кампанией против украинских дипломатов, развернутой Службой внешней разведки РФ", - добавили в министерстве.

Напомним, Зеркало недели опубликовало материал, в котором утверждается, что с начала прошлого года из посольств Украины за границей не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств.