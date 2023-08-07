В МИД опровергли информацию о том, что около 50% украинских дипломатов не возвращаются из заграничных командировок
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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что информация о том, что 40-60% украинских дипломатов не возвращаются в Украину, ошибочна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Зеркало недели" опубликовало новость о якобы невозвращении в Украину 40-60% украинских дипломатов. Эта информация совершенно не соответствует действительности. На самом деле, имеем такую ситуацию: с 24 февраля 2022 после окончания командировки уволились из МИД и не вернулись в Украину 18 кадровых дипломатов, а также 15 работников, которые работали по контрактам. Последняя категория была трудоустроена за границей на фиксированный срок без обязательств дальнейшего трудоустройства в МИД. То есть, если говорить о системе дипломатической службы, то это 18 человек", - сообщили в МИД в ответ за запрос агентства.
В МИД отметили, что в целом предельная численность сотрудников зарубежных дипломатических учреждений Украины – 1485 человек.
"Количество не вернувшихся на самом деле составляет 1%", - добавили в МИД.
Также отмечается, что у министра иностранных дел Дмитрия Кулеба четкая позиция: все дипломаты без исключений должны придерживаться приказов МИД о возвращении после завершения их командировок.
"Показательно, что публикация в "Зеркале недели" с ложной информацией совпала с дискредитационной кампанией против украинских дипломатов, развернутой Службой внешней разведки РФ", - добавили в министерстве.
Напомним, Зеркало недели опубликовало материал, в котором утверждается, что с начала прошлого года из посольств Украины за границей не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств.
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1% від загальної кількості чи від тої що мали повернутися? Здається хтось тут бреше...
Так от этих же процент считался, а не от всех. Если бы от всех считали, то написали бы, что половина дипломатов сбежали со службы.
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Але воно ж... "кулеба"...
на самом деле у 18ти закончилась коммандировка, и все 18 дипломатов не вернулось.
Т.е. 100% не возврат
А в чем проблема, что приказы не исполняются?
Какая ответсвтенность у дипломатов и Кулебы, который выдает приказы, которые не исполняются.