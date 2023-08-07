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Новости ОбществоВойна в Украине
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МИД (6654) дипломаты (609) фейк (613)

В МИД опровергли информацию о том, что около 50% украинских дипломатов не возвращаются из заграничных командировок

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

мзс

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что информация о том, что 40-60% украинских дипломатов не возвращаются в Украину, ошибочна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Зеркало недели" опубликовало новость о якобы невозвращении в Украину 40-60% украинских дипломатов. Эта информация совершенно не соответствует действительности. На самом деле, имеем такую ситуацию: с 24 февраля 2022 после окончания командировки уволились из МИД и не вернулись в Украину 18 кадровых дипломатов, а также 15 работников, которые работали по контрактам. Последняя категория была трудоустроена за границей на фиксированный срок без обязательств дальнейшего трудоустройства в МИД. То есть, если говорить о системе дипломатической службы, то это 18 человек", - сообщили в МИД в ответ за запрос агентства.

В МИД отметили, что в целом предельная численность сотрудников зарубежных дипломатических учреждений Украины – 1485 человек.

"Количество не вернувшихся на самом деле составляет 1%", - добавили в МИД.

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Также отмечается, что у министра иностранных дел Дмитрия Кулеба четкая позиция: все дипломаты без исключений должны придерживаться приказов МИД о возвращении после завершения их командировок.

"Показательно, что публикация в "Зеркале недели" с ложной информацией совпала с дискредитационной кампанией против украинских дипломатов, развернутой Службой внешней разведки РФ", - добавили в министерстве.

Напомним, Зеркало недели опубликовало материал, в котором утверждается, что с начала прошлого года из посольств Украины за границей не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств.
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Топ комментарии
+5
поперше -18 це не один, а майже 1.5%, подруге - 18+15, а по третє - відсоток треба рахувати не від "граничної чисельності усих дипломатів", а від тих, чий термін вийшов, і які мали повертатись в Україну. І ось тут мабудь 18+15=40 або 60%!!!
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07.08.2023 19:05
+3
хто тоді розпускав фейки? стаття в криміналі є про це?
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07.08.2023 18:21
+3
Не повертаються 49%?
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07.08.2023 18:21
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Правила форума Совет форумчан
хто тоді розпускав фейки? стаття в криміналі є про це?
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07.08.2023 18:21 Ответить
Та хто, Мостова з Гриценком
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07.08.2023 18:59 Ответить
грицацуєв, той підар може... мразота ще та....
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07.08.2023 19:03 Ответить
Так, а Мостова дружина онного, власниця та головний редактор Зеркало нєдєлі
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07.08.2023 19:10 Ответить
Не повертаються 49%?
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07.08.2023 18:21 Ответить
Не повертаються 73%?
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07.08.2023 18:23 Ответить
Хто путін? Чий Крим?
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07.08.2023 18:46 Ответить
+20%
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07.08.2023 18:49 Ответить
"Кількість тих, хто не повернувся, насправді становить 1%", - додали в МЗС.
======
1% від загальної кількості чи від тої що мали повернутися? Здається хтось тут бреше...
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07.08.2023 18:27 Ответить
Так, без відповіді чомусь лишилося питання: а скільки ж повернулося в Україну за цей час!
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07.08.2023 21:22 Ответить
> після закінчення відрядження звільнилися з МЗС і не повернулися
Так от этих же процент считался, а не от всех. Если бы от всех считали, то написали бы, что половина дипломатов сбежали со службы.
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07.08.2023 18:27 Ответить
Тобто - він виїхав завдяки своїй службі в МЗС, звільнився, і залишився там.

Типове використання службового положення в особистих цілях!
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07.08.2023 18:29 Ответить
Що, ще більше?
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07.08.2023 18:32 Ответить
рази в 2
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07.08.2023 19:16 Ответить
От жеж кіздуни. Вони надали цифри скільки не повернулося, але не надали цифри скільки повернулося. Не всім жеж тим півтора тисячам закордонних співробітників треба повертатися.
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07.08.2023 18:40 Ответить
Главное правильно считать,достойные ученики московита джугашвили.
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07.08.2023 18:42 Ответить
якась маніпуляція цифрами, який 1%,
без зобовʼязань - то не повинен повернутися?
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07.08.2023 18:43 Ответить
кулєба тінь табуретки єрмака. навіть був би ку самой табуреткой. і то мало шо рішав би.
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07.08.2023 18:48 Ответить
"НЕ верю!"
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07.08.2023 18:48 Ответить
Драпають кацапські консерви і щурі.
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07.08.2023 18:50 Ответить
зе влада роблять усе щоб їх чада не воювали, бо на їх думку воювати мають найбідніші, а вони "еліта" ...

Pandamonium: 22-річний Дмитро Копанчук, син нардепки Олени Копанчук від СН 1 січня перетнув кордон для супроводу батька Володимира Копанчука з 2 гр. інвалідності. 7 лютого батько повернувся без сина. Дмитро - депутат СН міськради в Рудках Львівської області. Родина від пояснень відмовилась.
Neinzenergarik: Там ещё и владимира надо переосвидетельствовать на инвалидность.
Олег Леусенко: За Україну воюють українці, киримли, англійці, американці, поляки, білоруси, грузини, чехи, чеченці, словаки, китайці, іудеї і т.д. Лише слуги нікому невідомого народу не йдуть на фронт. Серед провладної партії слуг Зеленського найбільша кількість колаборантів і мародерів. Збіг?
Дмитрий: Выкусите Порохоботы! Украина очередной раз нанесла успешный удар по Чонгару! А для того, чтобы сейчас успешно его бомбить, нужно было его сначала разминировать!

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07.08.2023 18:51 Ответить
поперше -18 це не один, а майже 1.5%, подруге - 18+15, а по третє - відсоток треба рахувати не від "граничної чисельності усих дипломатів", а від тих, чий термін вийшов, і які мали повертатись в Україну. І ось тут мабудь 18+15=40 або 60%!!!
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07.08.2023 19:05 Ответить
манипуляции информацией для зебобиков. В одних министерствах яйца на килограмы покупают,у других своя особенная математика.
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07.08.2023 19:47 Ответить
Верить зебобикам и Слугам народа - себя не уважать.
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07.08.2023 19:45 Ответить
tZE inform.
Міністр закордонних справ який терпить призначення "консультантів по сексуальним питанням" послами і втручання "єрмаків" в сферу дипломатичного протоколу - не вартий нічого.
Але воно ж... "кулеба"...
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07.08.2023 20:18 Ответить
Слідкуйте уважно за руками: не повернулося 18, а всього дипломатів 1485. Тобто 1% від загальної кількості дипломатів, а не від кількості тих, хто мав повернутися!
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07.08.2023 20:24 Ответить
Действительно, согласно ответа 40-60% это не правда,

на самом деле у 18ти закончилась коммандировка, и все 18 дипломатов не вернулось.

Т.е. 100% не возврат
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07.08.2023 22:34 Ответить
Также отмечается, что у министра иностранных дел Дмитрия Кулеба четкая позиция: все дипломаты без исключений должны придерживаться приказов МИД о возвращении после завершения их командировок.

А в чем проблема, что приказы не исполняются?

Какая ответсвтенность у дипломатов и Кулебы, который выдает приказы, которые не исполняются.
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07.08.2023 22:36 Ответить
Та Кулебі взагалі похер, Дерьмак і без послів обійдеться.
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07.08.2023 23:28 Ответить
 
 