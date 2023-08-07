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Новости ОбществоВойна в Украине
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оккупация (9515) Херсонщина (3517) дорожные знаки (20) Креминь Тарас (120)

Демонтаж дорожных знаков с надписями на украинском языке на ВОТ Херсонщины - это проявление лингвоцида, - Креминь

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

знак,окупація,перейменування

На левобережье Херсонщины оккупационные власти демонтируют дорожные знаки с надписями на украинском языке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отметил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, комментируя обнародованную российскими медиа информацию о демонтаже указателей, выполненных на украинском языке, на участке автомобильной дороги Херсон-Геническиск.

"Оккупанты называют такие действия "мерами поддержки безопасности дорожной инфраструктуры". На самом же деле это целенаправленное вытеснение украинского языка как определяющего признака украинской нации. Любые действия, направленные на сужение сферы украинского языка, являются проявлениями преступной политики лингвоцида", - подчеркнул Креминь.

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Как отметил языковой омбудсмен, факты дискриминации или репрессий против украинцев по языковому признаку должны стать предметом международных судебных разбирательств.

Кремень добавил, что оккупанты и коллаборанты, стремящиеся навязать украинцам свой язык, воспроизведя на украинских землях колонизаторскую политику Советского Союза, будут наказаны".

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Секретариат Уполномоченного продолжает документировать факты лингвоцида и передавать информацию в правоохранительные органы. Сообщить о случаях лингвоцида можно по электронной почте: [email protected].

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Це просто ще один з проявів рашизму!
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07.08.2023 18:36 Ответить
Ого які замашки. Тепер кацапам треба буде виставити рахунки за відновлення дорожніх знаків за розцінками різникоффа.
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07.08.2023 18:54 Ответить
Ірина Фаріон ще два десятків років тому кричала що мова це зброя, а ось і приклад. Московини найперше позбавляються української мови. Навіть після такого випадку знайдуться очманілі ідіоти для яких Фаріон фашистка і провокатор.
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07.08.2023 18:59 Ответить
Спасай срочно мову, хватай автомат
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07.08.2023 19:34 Ответить
Нема сечі, козломордий?
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07.08.2023 19:43 Ответить
Дурню,нашу мову потрібно захищати від таких разумовичів.Її не знищиш,як би тобі не хотілося.Просто покарання і нетерпимість до захисників "русского языка и культуры" повинно бути жорстке і не розтягуватись на роки.По відношенню до церкви-ще можна зрозуміти .Старі люди пам*ятають комуняк,які зараз,раптом, згадали про Томос,про патріархати,а раніше Паску не дозволяли освячувати.
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07.08.2023 20:52 Ответить
Свинособаки в своем репертуаре.
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07.08.2023 20:44 Ответить
Що таке десяток дорожних знаків, коли в Україні за державні кошти сам Президент створив російськомовний телеканад "Фрідом" і нікому до цього немає справи. А це знищення української мови і ворощування кацапів тут, за наші гроші.
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07.08.2023 20:58 Ответить
 
 