Демонтаж дорожных знаков с надписями на украинском языке на ВОТ Херсонщины - это проявление лингвоцида, - Креминь

На левобережье Херсонщины оккупационные власти демонтируют дорожные знаки с надписями на украинском языке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отметил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, комментируя обнародованную российскими медиа информацию о демонтаже указателей, выполненных на украинском языке, на участке автомобильной дороги Херсон-Геническиск.

"Оккупанты называют такие действия "мерами поддержки безопасности дорожной инфраструктуры". На самом же деле это целенаправленное вытеснение украинского языка как определяющего признака украинской нации. Любые действия, направленные на сужение сферы украинского языка, являются проявлениями преступной политики лингвоцида", - подчеркнул Креминь.

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Как отметил языковой омбудсмен, факты дискриминации или репрессий против украинцев по языковому признаку должны стать предметом международных судебных разбирательств.

Кремень добавил, что оккупанты и коллаборанты, стремящиеся навязать украинцам свой язык, воспроизведя на украинских землях колонизаторскую политику Советского Союза, будут наказаны".

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Секретариат Уполномоченного продолжает документировать факты лингвоцида и передавать информацию в правоохранительные органы. Сообщить о случаях лингвоцида можно по электронной почте: [email protected].

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