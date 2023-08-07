Вместо того, чтобы избавиться от Шуфрича, монобольшинство планирует избавиться от Комитета по вопросам свободы слова, - Сюмар

Монобольшинство в Верховной Раде планирует ликвидировать Комитет по вопросам свободы слова.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет народный депутат из фракции "ЕС" Виктория Сюмар.

"Несколько новостей. Нестор Шуфрич стал слишком токсичным для монобольшинства, хотя и так он прямо "долгожитель" как для самого преданного соратника Медведчука. Но вместо того, чтобы избавиться от Шуфрича, монобольшинство планирует… избавиться от Комитета по вопросам свободы слова", - сообщила Сюмар.

Нардеп напоминает, что этот комитет в ВР работал в самые сложные времена – при цензуре Кучмы-Медведчука и Януковича-Левочкина. И был площадкой, где, по крайней мере, можно было поднять проблему прав журналистов и их возможности работать. По результатам этих обсуждений преступления против журналистов были криминализированы. А попытки цензуры после огласки иногда удавалось откатывать назад.

"С 2019 года в комитете почти не оставили полномочий и де-факто попытались маргинализировать. Шуфрич этому явно помог, когда клеил рот скотчем за российскую пропаганду на медведчуковских каналах, но "не замечал" отключения украинских каналов и откровенной цензуры. Теперь комитет хотят ликвидировать. За ненадобностью, очевидно. А свободу слова просто хотят передать комитету… по правам человека. Это полный нонсенс, ведь там точно нет людей, имеющих компетенции в информполитике и ни в одной европейской стране эти сферы не объединяются в профильные комитеты. Скорее права человека объединяются с юстицией, а свобода слова – с информполитикой", – отмечает Сюмар.

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По мнению нардепа, ликвидация Комитета сейчас – это фактическое признание победы цензуры над свободой слова. "Иногда с водой можно выплеснуть ребенка. Здесь вместе с Шуфричем стремятся выбросить целый комитет и главное - его сферу ведения, которая на самом деле имеет невероятно существенное значение для правильного вектора страны", - добавляет представительница "ЕС".

"Кстати, в отношении Шуфрича так спешат именно потому, что, по моей информации, против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и по статье "государственная измена". Напомню, его соратника Рабиновича даже заочно арестовал суд за "распространение нарративов государства- агрессора". Нарративы у них с Шуфричем были откровенно похожими", - отмечает Сюмар.

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