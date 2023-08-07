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Новости Политика Украины
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ВР (28731) комитет (547) Шуфрич (939) Сюмар (417)

Вместо того, чтобы избавиться от Шуфрича, монобольшинство планирует избавиться от Комитета по вопросам свободы слова, - Сюмар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шуфрич

Монобольшинство в Верховной Раде планирует ликвидировать Комитет по вопросам свободы слова.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет народный депутат из фракции "ЕС" Виктория Сюмар.

"Несколько новостей. Нестор Шуфрич стал слишком токсичным для монобольшинства, хотя и так он прямо "долгожитель" как для самого преданного соратника Медведчука. Но вместо того, чтобы избавиться от Шуфрича, монобольшинство планирует… избавиться от Комитета по вопросам свободы слова", - сообщила Сюмар.

Нардеп напоминает, что этот комитет в ВР работал в самые сложные времена – при цензуре Кучмы-Медведчука и Януковича-Левочкина. И был площадкой, где, по крайней мере, можно было поднять проблему прав журналистов и их возможности работать. По результатам этих обсуждений преступления против журналистов были криминализированы. А попытки цензуры после огласки иногда удавалось откатывать назад.

"С 2019 года в комитете почти не оставили полномочий и де-факто попытались маргинализировать. Шуфрич этому явно помог, когда клеил рот скотчем за российскую пропаганду на медведчуковских каналах, но "не замечал" отключения украинских каналов и откровенной цензуры. Теперь комитет хотят ликвидировать. За ненадобностью, очевидно. А свободу слова просто хотят передать комитету… по правам человека. Это полный нонсенс, ведь там точно нет людей, имеющих компетенции в информполитике и ни в одной европейской стране эти сферы не объединяются в профильные комитеты. Скорее права человека объединяются с юстицией, а свобода слова – с информполитикой", – отмечает Сюмар.

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По мнению нардепа, ликвидация Комитета сейчас – это фактическое признание победы цензуры над свободой слова. "Иногда с водой можно выплеснуть ребенка. Здесь вместе с Шуфричем стремятся выбросить целый комитет и главное - его сферу ведения, которая на самом деле имеет невероятно существенное значение для правильного вектора страны", - добавляет представительница "ЕС".

"Кстати, в отношении Шуфрича так спешат именно потому, что, по моей информации, против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и по статье "государственная измена". Напомню, его соратника Рабиновича даже заочно арестовал суд за "распространение нарративов государства- агрессора". Нарративы у них с Шуфричем были откровенно похожими", - отмечает Сюмар.

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Топ комментарии
+28
Аажеж, в Україні позакривали проукраїнські канали. То яка ж це ''свобода слова''? А якщо немає свободи слова то навіщо такий комітет.
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07.08.2023 18:30
+16
Хто голосував за «слуг» та опсж? Горіть в пеклі. Про що ви думали? «Хоч паржом».
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07.08.2023 18:37
+13
Какаяразніца?

Была Украина, а стала ЗЕЛЯсуэлла, вместо слабой демократии - сильная ЕРМАхамия, ЗЕудар в спину ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=3G7f3BbJM5o

Путч. Русский - нах*й:
 🥀Наша держава продає рф титанову сировину для виробництва літаків та ракет, - РБК-Україна
🤯З липня минулого року по квітень 2023 року Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що належить Україні, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан.
За даними, які були отримані від джерел у титановій галузі, значна частина цієї продукції потрапила до рф.
Торгівля йде не напряму, а через посередників.
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07.08.2023 18:32
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Аажеж, в Україні позакривали проукраїнські канали. То яка ж це ''свобода слова''? А якщо немає свободи слова то навіщо такий комітет.
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07.08.2023 18:30 Ответить
Так єрмачмо ж сказало, що будуть заганяти всіх проукраїнськи налаштованих під плінтус, а якщо стане нестерпно від взбунтувавшихся патріотів то втіче до януковоща.
Поки наблюдаємо похід усіх під плінтус і бунтами не пахне.. єрмачмо лікуєт і пайот.
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07.08.2023 18:41 Ответить
Війна і політичні бредні - несумістні...
Військових в Раду!
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07.08.2023 18:31 Ответить
Яких військових? Конкретно.
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07.08.2023 18:33 Ответить
Хунта?
Що військові мають робити у ВР?
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07.08.2023 18:34 Ответить
Саме Хунта! Якщо на те пішло... Військовий , як ніхто, чує біль за країну...
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07.08.2023 18:37 Ответить
Яким чином хороший військовий налагодить. до прикладу, економіку, знищену зЕбілами?
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07.08.2023 18:47 Ответить
Відчувають біль за Україну більшість з тих хто пішов захищати її добровільно...
Військові вони різні. Військового якій спалює чотири особових склади роти щоби отримати підвищення, ви до якого комітету ВР поставите?
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07.08.2023 19:09 Ответить
А щоб догодити олігарху, депутат голосує за підвищення налогів...
Бачу, ви поміркованний чоловік...
Тож! Майже кожна сім'я зараз має когось на фронті... чи мала...
Хочемо, чи ні... але наступна влада буде за більшості військових...
Сподіваюсь - не Хунта...
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07.08.2023 19:33 Ответить
Кожна парламентська фракція буде тягнути до себе військових. Багато хто бачить в військових шанс підняти собі політичний рейтинг. Таке вже було - заради піару "Батьківщина" поставила першим номером у списку Савченко, наприклад.
Що значить "за більшості військових" - в ВР більше половини нардепів будуть військовими?
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07.08.2023 19:57 Ответить
з того піару з сявченко, вони потім конкретно обісрались, ну як і все зо що береться тЮлька. Військові військовими, але то повинні бути люди, які і розуміються на політичних процесах і економіці, був Гарилюк, якщо не помиляюсь, то просто кнопкодавив і отримував зп.
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07.08.2023 21:33 Ответить
************ всю падаль ногами, а що?
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07.08.2023 18:38 Ответить
Ще раз? Що вони будуть робити у Раді? Навчатись керувати країною? "Зробимо ще раз"?
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07.08.2023 18:46 Ответить
Керувати країною не так складно... головне - не красти...
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07.08.2023 18:57 Ответить
Виникає враження, що у переважній більшості громадян, президент асоціюється з царем з радянських мультфільмів, та з фільму "Иван Васильевич меняет профессию". Тому чіпси до пива, населення вибирає більш прискіпливо, чим майбутнього главу держави. І вибори 2019 року, нажаль, майже нікого нічому не навчили.
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07.08.2023 19:54 Ответить
За цим принципом вже обрали одного, в 2019-му. То як вважаєте, Бубачка впорався з цією нескладною задачею? А його "слуги"?
Вам колись жилось краще ніж зараз?
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07.08.2023 21:06 Ответить
За часів Кучми - більш-менш... далі понижалось...
Так а хто після Зелі на твою думку?
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07.08.2023 21:20 Ответить
О, так. При кучмі почалось процвітання. "Ліхіе 90-тиє". Братки. Рекет. Кришування. Віджими. Корупції, наслідки якої нищать країну по цей день. Саме при кучмі і пропосли нинішні зелені.
Та моє питання в було в іншому. Ви вважаєте, що зараз живеться добре?
Ті, хто в 2019 волав, що Зеленський і "слуги" навчаться, задоволені результатами їх навчанням?
Бо ви хочете ще раз привести до влади тих, хто ніхріна не знає, про економіку, енергетику, політику і т.д. Ви розумієте, що країна не витримає?
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07.08.2023 21:34 Ответить
Тож я питав - кого наступного бачите президентом?
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07.08.2023 21:43 Ответить
Ніхто, окрім зЕрмака не виставляв свою кандидатуру. Ймовірно, саме тому інфопростір і окупований зЕ-марафоном, щоб у інших кандидатів не було шансу і люди чули лише про Зеленського,- єрмака- паравознюка і технічних кандидатів, допущених ними до ефіру.
Тому, ...
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07.08.2023 21:52 Ответить
Та, да... Арістович ще, ніби...
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07.08.2023 21:56 Ответить
Потім зʼїздять в Трускавецький універ, хуже не буде…
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07.08.2023 19:08 Ответить
Не гірше ніж зараз? Сумніваюсь.
Ці тупоголові, прийшли в затишшя, на все готове і знищили його.
Тим, хто прийде після них, дістанеться розруха в усьому.
Україну врятують, виключно, професіонали. І було б добре, аби все відбувалось під повним західним контролем.
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07.08.2023 21:11 Ответить
Ще скажи, крєпкіє хозяйственнікі спасуть, чули вже, 30 років…
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07.08.2023 23:12 Ответить
Та куди там "хазяйственники"? Краще ж, новиєЛіТцаВнеПолітікі, як зараз.
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07.08.2023 23:42 Ответить
Поки не зʼявляться відповідальні люди, нічого не зміниться.
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08.08.2023 15:14 Ответить
Відповідальні люди з'являться лише тоді, коли ті хто їх обирає, будуть відповідально ставитися до свого вибору, а не голосувати пАпріколу, бо так скзала раєвська (мосійчук). Вірити не обіСцянкам, а справам. Голосувати не за странуДураков "країну мрій", де вчитель отримує 4 тис доларів і дишевий газ, а за реальну програму і команду не новихЛітц: фотографів-нянь- корабельнихСосен, а за визнаних професіоналів в своїй галузі.
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08.08.2023 15:37 Ответить
Так я про то і кажу.
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08.08.2023 19:52 Ответить
А хто буде вирішувати - хто "падаль", а хто - ні? Більшовиків захотілося?
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07.08.2023 19:14 Ответить
Ще скажи, верховний суд буде вирішувати, ті за кого залоги в сто лярдів назначають, от поржем…😂
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07.08.2023 23:16 Ответить
Не потрібно мені казати - що мені казати, я лише поставив два питання. Якщо вони занадто складні - так й напишіть.
Ви любителі простих та швидких рішень завжди "іржете" коли більшовики приходять за іншими, але потім можуть прийти і по вас.
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07.08.2023 23:29 Ответить
Дійсно , ваші запитання дуже складні, а ви такій розумний , що аж страшно. Десь большовиків серед наших військових знайшли, це добре, вороваті падли повинні боятись
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08.08.2023 07:42 Ответить
Какаяразніца?

Была Украина, а стала ЗЕЛЯсуэлла, вместо слабой демократии - сильная ЕРМАхамия, ЗЕудар в спину ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=3G7f3BbJM5o

Путч. Русский - нах*й:
 🥀Наша держава продає рф титанову сировину для виробництва літаків та ракет, - РБК-Україна
🤯З липня минулого року по квітень 2023 року Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що належить Україні, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан.
За даними, які були отримані від джерел у титановій галузі, значна частина цієї продукції потрапила до рф.
Торгівля йде не напряму, а через посередників.
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07.08.2023 18:32 Ответить
а надія не покидає, що "Є Різниця!" переможе все ж таки "какую разницу"...
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07.08.2023 18:40 Ответить
Чтобы протащить формулу капитуляции Дерьмака-Козака эти уроды планируют на октябрь роспуск ВР. Не говорите потом, что вас не предупреждали и держите коктейли Молотова сухими.
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07.08.2023 18:32 Ответить
А навіщо нам ВР з якимись там комітетами. В нас ОПа є!
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07.08.2023 18:35 Ответить
"По подробней" будет в октябре, а баксы зебилам больше не понадобятся.
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07.08.2023 19:16 Ответить
Коктейли Молотова держать сухими. Не шутка.
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08.08.2023 07:25 Ответить
Хуже, чем кроты в *ОПе никакие парашники не въе*ут.
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08.08.2023 07:26 Ответить
ну це різні печі...некоректне порівняння... свобода слова щкідлива річ для зелених корупціоненів
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07.08.2023 18:33 Ответить
Зелені і свобода слова?
Замість свободи слова у них зелене словоблуддя!
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07.08.2023 18:34 Ответить
а зеленим мерзотникам свобода слова не потрібна
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07.08.2023 18:35 Ответить
шо за х*йня? москалі сваіх нє брасают?
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07.08.2023 18:36 Ответить
Хто голосував за «слуг» та опсж? Горіть в пеклі. Про що ви думали? «Хоч паржом».
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07.08.2023 18:37 Ответить
ти проклинаєш 80 % населення України. ти вважаєш це розумною дією? навіщо комусь з цих 80 % воювати за тебе? краще ховатися від мобілізації
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07.08.2023 19:12 Ответить
Какие комитеты,любой комитет распусти страна и не заметит,тоже самое весь парламент,законы пишут на левой стороне,а сборище под куполом просто выполняет роль дорогих кнопкодавов.
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07.08.2023 18:40 Ответить
Це ж що ж, на цілу Україну не знайдеться жодного, хто б вкоротив йому віку ?!!
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07.08.2023 18:43 Ответить
зелені підари!
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07.08.2023 18:45 Ответить

Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє. А мою продажну не раз міцно биту пику, її вже скоро не відлупцюють. Влада слуг злодюг
ЗЕбілів -корупціонерів вона швидше анти-українська та про-кремлівська, і мені
вона майже як рідна. Ну хіба що може і наб'ють то націоналісти ,але пізніше
і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.
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07.08.2023 18:47 Ответить
Зєлєнський - ручна болонка кгбшника дермака...
навіть Голобородько для дебілів був крутіший і не сцявся свого, типу, народу так, як це робить Найвеличнівшивий диктор з голубого очка
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07.08.2023 18:53 Ответить
напевне в зелених це єдиний варіант позбавитись шуфрича... на фронт передаста на розмінування території для наступу.
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07.08.2023 19:00 Ответить
A у фіолетових чого не склалось?)
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07.08.2023 19:07 Ответить

Кремлівського яничара виродка Шуфру дуже добряче, не били вже давно як тільки
до влади пробралися зелені лиходії. Боже як довго! Він продажний холуй опричник фашиста )(уйла напевно забув як це погано коли за зраду України у нього була і не
раз міцно набита його продажна пика. Так тепер це кричуще непорозуміння треба терміново виправлять. І негайно треба бити морду цього кремлівського виродка кожен день, і вже все решту його нікчемного життя.
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07.08.2023 19:05 Ответить
Изредка напоминаю. И глядя на это фото ещё раз. ,,За Украину не надо умирать---за Украину надо убивать,, Симон Петлюра. 1918г.
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07.08.2023 20:27 Ответить
Подоляк "гарно" працює,вили йому всраку
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07.08.2023 19:08 Ответить
Монобольшинство превращается в пятую колонну
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07.08.2023 19:32 Ответить
Це означає, що закриють "Радіо НВ"...
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07.08.2023 19:36 Ответить
Теж кажу ліквідувати п'яту зелену фсбешну колону ліквідувати значить повісити.
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07.08.2023 19:39 Ответить
**. стыд это ган..нище в комитете свободы слова!!!! понятно, шуфрич когда блокпосты фоткает он говорит придуркам в СБУ что это для свободы информации, свинособаки же имеют право знать куда ракетами стрелять????
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07.08.2023 19:42 Ответить
Перефразую ворожий лозунг минулої осені: Шуфрич здесь НАВСЕГДА.
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07.08.2023 19:46 Ответить
Шуфрича ЛЕТОПИСЕЦ? ну он ведь -Памятник! как его Бросить.
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07.08.2023 19:55 Ответить
шуфрича не можна чіпати - це один з символів їбанутості середньостатистичного виборця. А інакше по кому ми зможемо визначати цей рівень.
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07.08.2023 19:57 Ответить
Вибирають парафяни РПЦ МП.
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07.08.2023 22:00 Ответить
ну, тобто приблизно 70% віруючих православних. Я десь так і думав.
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07.08.2023 22:14 Ответить
Просто страшно уявити куди ми скотимось після війни... якщо маєсо такий от рівень запроданства вищих гілок влади посеред війни 😬
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07.08.2023 20:02 Ответить
1 тв канал на т2 і вистачить а більшість слуг шуфричі це і так ясно ні один слуга не обурився чере3 3аборону транслювати нат2 справді украінські тв канали еспресо прямий 5 так про яку свободу слова ми говоримо
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07.08.2023 20:24 Ответить
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07.08.2023 20:40 Ответить
На предателе Шуфриче клейма давно уже негде ставить. Это уже какая-то пародия на свободу слова. Что-то надо серьезно делать с выборами. Наверное, после войны надо создать военный орган через который пропускать кандидатов на государственные и выборные должности. Там всю эту гебнявую шушеру и гасить. Вопросами на детекторах - и сразу за поребрик выбрасывать вместе со своими выводками. Ущерб, чтоб покрыли, не забыть. Не в коем случае не пропускать с "высшим сексотским" образованием. Эти гандоны только и ждут, чтоб пробраться "в элиту". За тридцать лет, прикрываясь дипломами вузов, они - практически - уничтожили укаринскую государственность. Пока не появятся в Укарине выпестованная в укаринском и патриотическом духе своя интеллигенция, не допускать дипломированых подонков к власти!. До этого времени - всю эту образованщину, гнать мокрыми тряпками от власти. Учителей, адвокатов и прочий преподавательсткий состав. Иначе страна не выбереться из мясорубок! Выборы они просто малюют. Это, чтоб все знали.
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07.08.2023 20:55 Ответить
Такий жирний продажний гаманець при віх владах був корисним.
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07.08.2023 21:24 Ответить
Коли розстріляють шуфрича ? Коли всю опзж посадять ?
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07.08.2023 21:33 Ответить
Робіть. Що ви запитуєте ?
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07.08.2023 22:17 Ответить
За що гинуть наші діти ?
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07.08.2023 21:34 Ответить
Толку від того комітету, якщо в ньому сидить Шуфрич...
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07.08.2023 22:16 Ответить
шифрича вже давно потрібно гнати з депутатів ВР і посадити за проросійську пропаганду.. А комітет свободи слова має очолити саме Вікторія СЮМАР, як достойний проукраїнський політик та депутат ВРУ.
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08.08.2023 04:42 Ответить
 
 