Вместо того, чтобы избавиться от Шуфрича, монобольшинство планирует избавиться от Комитета по вопросам свободы слова, - Сюмар
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Монобольшинство в Верховной Раде планирует ликвидировать Комитет по вопросам свободы слова.
Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет народный депутат из фракции "ЕС" Виктория Сюмар.
"Несколько новостей. Нестор Шуфрич стал слишком токсичным для монобольшинства, хотя и так он прямо "долгожитель" как для самого преданного соратника Медведчука. Но вместо того, чтобы избавиться от Шуфрича, монобольшинство планирует… избавиться от Комитета по вопросам свободы слова", - сообщила Сюмар.
Нардеп напоминает, что этот комитет в ВР работал в самые сложные времена – при цензуре Кучмы-Медведчука и Януковича-Левочкина. И был площадкой, где, по крайней мере, можно было поднять проблему прав журналистов и их возможности работать. По результатам этих обсуждений преступления против журналистов были криминализированы. А попытки цензуры после огласки иногда удавалось откатывать назад.
"С 2019 года в комитете почти не оставили полномочий и де-факто попытались маргинализировать. Шуфрич этому явно помог, когда клеил рот скотчем за российскую пропаганду на медведчуковских каналах, но "не замечал" отключения украинских каналов и откровенной цензуры. Теперь комитет хотят ликвидировать. За ненадобностью, очевидно. А свободу слова просто хотят передать комитету… по правам человека. Это полный нонсенс, ведь там точно нет людей, имеющих компетенции в информполитике и ни в одной европейской стране эти сферы не объединяются в профильные комитеты. Скорее права человека объединяются с юстицией, а свобода слова – с информполитикой", – отмечает Сюмар.
По мнению нардепа, ликвидация Комитета сейчас – это фактическое признание победы цензуры над свободой слова. "Иногда с водой можно выплеснуть ребенка. Здесь вместе с Шуфричем стремятся выбросить целый комитет и главное - его сферу ведения, которая на самом деле имеет невероятно существенное значение для правильного вектора страны", - добавляет представительница "ЕС".
"Кстати, в отношении Шуфрича так спешат именно потому, что, по моей информации, против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и по статье "государственная измена". Напомню, его соратника Рабиновича даже заочно арестовал суд за "распространение нарративов государства- агрессора". Нарративы у них с Шуфричем были откровенно похожими", - отмечает Сюмар.
Пожалуйста, подождите...
Поки наблюдаємо похід усіх під плінтус і бунтами не пахне.. єрмачмо лікуєт і пайот.
Військових в Раду!
Що військові мають робити у ВР?
Військові вони різні. Військового якій спалює чотири особових склади роти щоби отримати підвищення, ви до якого комітету ВР поставите?
Бачу, ви поміркованний чоловік...
Тож! Майже кожна сім'я зараз має когось на фронті... чи мала...
Хочемо, чи ні... але наступна влада буде за більшості військових...
Сподіваюсь - не Хунта...
Що значить "за більшості військових" - в ВР більше половини нардепів будуть військовими?
Вам колись жилось краще ніж зараз?
Так а хто після Зелі на твою думку?
процвітання. "Ліхіе 90-тиє". Братки. Рекет. Кришування. Віджими. Корупції, наслідки якої нищать країну по цей день. Саме при кучмі і пропосли нинішні зелені.
Та моє питання в було в іншому. Ви вважаєте, що зараз живеться добре?
Ті, хто в 2019 волав, що Зеленський і "слуги" навчаться, задоволені результатами їх навчанням?
Бо ви хочете ще раз привести до влади тих, хто ніхріна не знає, про економіку, енергетику, політику і т.д. Ви розумієте, що країна не витримає?
Тому, ...
Ці тупоголові, прийшли в затишшя, на все готове і знищили його.
Тим, хто прийде після них, дістанеться розруха в усьому.
Україну врятують, виключно, професіонали. І було б добре, аби все відбувалось під повним західним контролем.
странуДураков"країну мрій", де вчитель отримує 4 тис доларів і дишевий газ, а за реальну програму і команду не новихЛітц: фотографів-нянь- корабельнихСосен, а за визнаних професіоналів в своїй галузі.
Ви любителі простих та швидких рішень завжди "іржете" коли більшовики приходять за іншими, але потім можуть прийти і по вас.
Была Украина, а стала ЗЕЛЯсуэлла, вместо слабой демократии - сильная ЕРМАхамия, ЗЕудар в спину ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=3G7f3BbJM5o
Путч. Русский - нах*й:
🥀Наша держава продає рф титанову сировину для виробництва літаків та ракет, - РБК-Україна
🤯З липня минулого року по квітень 2023 року Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що належить Україні, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан.
За даними, які були отримані від джерел у титановій галузі, значна частина цієї продукції потрапила до рф.
Торгівля йде не напряму, а через посередників.
Замість свободи слова у них зелене словоблуддя!
Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє. А мою продажну не раз міцно биту пику, її вже скоро не відлупцюють. Влада слуг злодюг
ЗЕбілів -корупціонерів вона швидше анти-українська та про-кремлівська, і мені
вона майже як рідна. Ну хіба що може і наб'ють то націоналісти ,але пізніше
і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.
навіть Голобородько для дебілів був крутіший і не сцявся свого, типу, народу так, як це робить Найвеличнівшивий диктор з голубого очка
Кремлівського яничара виродка Шуфру дуже добряче, не били вже давно як тільки
до влади пробралися зелені лиходії. Боже як довго! Він продажний холуй опричник фашиста )(уйла напевно забув як це погано коли за зраду України у нього була і не
раз міцно набита його продажна пика. Так тепер це кричуще непорозуміння треба терміново виправлять. І негайно треба бити морду цього кремлівського виродка кожен день, і вже все решту його нікчемного життя.