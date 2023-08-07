ГБР сообщило о подозрении военкому из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Полтавской области работники ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с двумя другими военными избил до потери сознания подчиненного.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Установлено, что руководитель районного ТЦК испытывал личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтных ситуациях, которые были в коллективе. Чтобы "прикрыть рот" подчиненному, военком решил провести "воспитательную работу".
Чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был пострадавший. На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и вызвали по телефону на разговор.
Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки стали избивать. Большинство ударов были в туловище и голову. Избиение продолжалось, даже когда он лежал на земле.
Пострадавший на время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, увидев его в беспомощном состоянии.
В больнице ему диагностировать многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную рану головы и надорванное ухо.
Руководителю районного ТЦК, а также еще одному участнику избиения сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и угрозе или насилии в отношении начальника (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 405).
Решается вопрос сообщения о подозрении третьему участнику избиения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
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Хто цих покидьків призначає на посади ?
Може почати зверху *****..!
Яке перевищення службових повноважень,приїхати вночі додому і побити це де така служба?
Це замах на вбивство! до 15 років!
І будуть воювати проти України.
Що це робиться???
Як ви думаєте люди які бачать це все як будуть ставитись до тих вояків, які зараз воюють та носять з цими папуасами одну форму, як вони будуть реагувати на однострій коли наші справжні захисники повернуться додому ???
Надіялись,що до "мужика"? Це що за надії таки? Якого "мужика"? Написано - начальник взяв двох поплічників та напав на потерпілого. Україна це не совок - злочин має бути розслідуваний, винні справедливо покарані.
Я побачив лише заяву ДБР для ЗМІ: "На Полтавщині працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого."
Звідки у вас ті фантазії про "по мужицьки" (а по жіночому - інакше?), і чому у вашої моделі винна саме жертва нападу?
Кива не спровокував бійку, саме він її почав вдаривши першим, тому на нього й відкрили справу: "Генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя. Подію кваліфікували за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження)."
То чому ви все "не по чоловічому" перекручуєте?