ГБР сообщило о подозрении военкому из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного

В Полтавской области работники ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с двумя другими военными избил до потери сознания подчиненного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что руководитель районного ТЦК испытывал личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтных ситуациях, которые были в коллективе. Чтобы "прикрыть рот" подчиненному, военком решил провести "воспитательную работу".

Чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был пострадавший. На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и вызвали по телефону на разговор.

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Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки стали избивать. Большинство ударов были в туловище и голову. Избиение продолжалось, даже когда он лежал на земле.

Пострадавший на время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, увидев его в беспомощном состоянии.

В больнице ему диагностировать многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную рану головы и надорванное ухо.

Руководителю районного ТЦК, а также еще одному участнику избиения сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и угрозе или насилии в отношении начальника (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 405).

Решается вопрос сообщения о подозрении третьему участнику избиения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.





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