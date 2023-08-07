РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14515 посетителей онлайн
Новости Общество
3 012 17
Полтавщина (905) военкомат (444) ГБР (2551)

ГБР сообщило о подозрении военкому из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного

Новости Цензор.НЕТ Общество

гбр,гбр_лого

В Полтавской области работники ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с двумя другими военными избил до потери сознания подчиненного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что руководитель районного ТЦК испытывал личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтных ситуациях, которые были в коллективе. Чтобы "прикрыть рот" подчиненному, военком решил провести "воспитательную работу".

Чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был пострадавший. На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и вызвали по телефону на разговор.

Читайте также: Арест с правом внесения залога в 805 тысяч: военкому с Закарпатья, подозреваемому в использовании солдат для строительства собственного дома, избрали меру пресечения

Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки стали избивать. Большинство ударов были в туловище и голову. Избиение продолжалось, даже когда он лежал на земле.

Пострадавший на время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, увидев его в беспомощном состоянии.

В больнице ему диагностировать многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную рану головы и надорванное ухо.

Руководителю районного ТЦК, а также еще одному участнику избиения сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и угрозе или насилии в отношении начальника (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 405).

Решается вопрос сообщения о подозрении третьему участнику избиения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

ГБР сообщило о подозрении военкому из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного 01

ГБР сообщило о подозрении военкому из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного 02
ГБР сообщило о подозрении военкому из Полтавщины, который жестоко избил своего подчиненного 03

Смотрите также: Глава областного ТЦК в Запорожье безосновательно выплатил почти 1 млн грн подчиненным, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
****** правоохоронні органи!
Яке перевищення службових повноважень,приїхати вночі додому і побити це де така служба?
Це замах на вбивство! до 15 років!
показать весь комментарий
07.08.2023 19:06
+13
ТЦК та СП це *****...й совок разом із тими хто в них працює!!!!!! Ухилянти, хабарники, пристосуванці і тому подібна жирна ****...та!
показать весь комментарий
07.08.2023 19:14
+12
Млять, просто дивишся на то тцк, та то шобла злочинців, там один б'є підлеглого битою бейсбольною в той час другий знімає на телефон, в Одесі так мобілізує що купляє віли в Іспанії, тут зібрав ще два злочинця і приїхали на разборки побили підлеглого який мішав вчиняти злочини (доречі тут не перевищення повноважень, а викрадення і катування людини групою осіб), по вмій країні відео де члени тцк викрадають людей і насильно садять в авто і везуть в невідомому напрямку!!!
Що це робиться???
Як ви думаєте люди які бачать це все як будуть ставитись до тих вояків, які зараз воюють та носять з цими папуасами одну форму, як вони будуть реагувати на однострій коли наші справжні захисники повернуться додому ???
показать весь комментарий
07.08.2023 19:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не по темі, але може зацікавити: на Інтерактивній мапі залізниць України https://station.in.ua/map , останнє оновлення 03.12.2022 20:27 Крим позначено як:
"Автономна Республіка Крим Россия Южній Федеральньій округ Республика Крьім"
показать весь комментарий
07.08.2023 19:00 Ответить
Що ******* коїться в країні !?
Хто цих покидьків призначає на посади ?
Може почати зверху *****..!
показать весь комментарий
07.08.2023 19:05 Ответить
народ
показать весь комментарий
07.08.2023 19:46 Ответить
Тоді вже "нарід" через вибори президента, у яких переміг той, кто призначив дєрьмака керувати країною.
показать весь комментарий
07.08.2023 20:12 Ответить
****** правоохоронні органи!
Яке перевищення службових повноважень,приїхати вночі додому і побити це де така служба?
Це замах на вбивство! до 15 років!
показать весь комментарий
07.08.2023 19:06 Ответить
ТЦК та СП це *****...й совок разом із тими хто в них працює!!!!!! Ухилянти, хабарники, пристосуванці і тому подібна жирна ****...та!
показать весь комментарий
07.08.2023 19:14 Ответить
Всіх з районного ТЦК СП на фронт, набрати Воїнів які мають поранення на роботу!!
показать весь комментарий
07.08.2023 19:20 Ответить
Їх на фронт- а вони перебіжуть до ворога.
І будуть воювати проти України.
показать весь комментарий
07.08.2023 20:36 Ответить
хіба вже зовсім дурні. Бо перебіжчиків точно поставлять спереду заградотрядов.
показать весь комментарий
07.08.2023 23:37 Ответить
Млять, просто дивишся на то тцк, та то шобла злочинців, там один б'є підлеглого битою бейсбольною в той час другий знімає на телефон, в Одесі так мобілізує що купляє віли в Іспанії, тут зібрав ще два злочинця і приїхали на разборки побили підлеглого який мішав вчиняти злочини (доречі тут не перевищення повноважень, а викрадення і катування людини групою осіб), по вмій країні відео де члени тцк викрадають людей і насильно садять в авто і везуть в невідомому напрямку!!!
Що це робиться???
Як ви думаєте люди які бачать це все як будуть ставитись до тих вояків, які зараз воюють та носять з цими папуасами одну форму, як вони будуть реагувати на однострій коли наші справжні захисники повернуться додому ???
показать весь комментарий
07.08.2023 19:21 Ответить
Пане Вадим Карапіщенко,а ви не переживайте так за реакцію людей на військову форму.Українці з повагою будуть до неї ставитися,особливо після війни.Що там відбулося-черговий хайп журнашлюхи.Пішла "команда"мочити воєнкомів,напевне,а то уклоністи,чотирьох разові уклоністи...Нікого "прощати" не можна.Як же треба було довести інших,щоб до тебе вночі приїхали морду бити?Надіялись,що до "мужика",та ні-заяву в поліцію накатав...
показать весь комментарий
07.08.2023 20:42 Ответить
Яка "журнашлюха", ви про кого?
Надіялись,що до "мужика"? Це що за надії таки? Якого "мужика"? Написано - начальник взяв двох поплічників та напав на потерпілого. Україна це не совок - злочин має бути розслідуваний, винні справедливо покарані.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:10 Ответить
Пане, Сергію, а ви попробуйте без тексту і слів журналіста змоделювати ситуацію...Ніч,сиджу вдома-радію,що вдень нас%ав начальнику в душу-ну послав,або підставив...Раптом він появляється біля мого будинку.Я,безсмертий і безстрашний,виходжу один проти начальника і "поплічників"-це від "акули пера".Зрозуміло,що такого "звєря"бити не будуть...А тут "вломили-вся хоробрість пропала, і я в поліцію,побої,заява-ступінь отриманих травм...По "мужицьки",і головне-безстрашно...
показать весь комментарий
08.08.2023 17:15 Ответить
Де ви побачили журналіста та якісь його слова?
Я побачив лише заяву ДБР для ЗМІ: "На Полтавщині працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого."
Звідки у вас ті фантазії про "по мужицьки" (а по жіночому - інакше?), і чому у вашої моделі винна саме жертва нападу?
показать весь комментарий
08.08.2023 18:20 Ответить
Пане Сергій,щодо "жертви",то тут тільки один з варіантів...А "по мужицьки"чи "по чоловічому"-попробую пояснити на прикладах,щоб не було звинувачень у сексизмі.Ота гидота кива-депутат ОПЗЖ-спророкував бійку в ресторані-відома історія.Поліз вдарити опонента головою,натомість одержав прямий в голову-і "всрався"...Так він поступив не по чоловічому-в той же день написав заяву в поліцію-побили,нанесли важкі тілесні-струс мозку...Але в поліції теж знають,що там мозку нема,і струс не зарахували...
показать весь комментарий
09.08.2023 15:47 Ответить
Чомусь з Кивою у вас як й з вигаданим журналістом - все навиворіт.
Кива не спровокував бійку, саме він її почав вдаривши першим, тому на нього й відкрили справу: "Генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя. Подію кваліфікували за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження)."
То чому ви все "не по чоловічому" перекручуєте?
показать весь комментарий
10.08.2023 10:12 Ответить
Махновщина форэфер! Мурчики мля!
показать весь комментарий
07.08.2023 23:42 Ответить
 
 