За сутки Силы обороны на Купянском направлении ликвидировали 34 оккупантов и ранили еще 82, - Череватый

Во время отражения вражеских атак на Купянском направлении 7 августа ВСУ ликвидировали 34 оккупантов и ранили еще 82. Также подбили российский танк Т-90.

Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время отражения вражеских атак 34 оккупанты были уничтожены, а 82 ранены. Также спикер отметил, что украинские защитники подбили новейший вражеский танк Т-90, уничтожили два миномета и блиндаж с личным составом.

"За эти сутки в районе Петропавловки, Синьковки и Первомайского на Купянском направлении россияне штурмовали 12 раз наши позиции. Бесполезно. Они использовали все типы и калибры артиллерии, 508 раз обстреляли наши позиции, 14 раз применяли боевую авиацию и вертолеты", – рассказал Череватый.

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Ранее он сообщал, что военные РФ надеются на Купянском направлении вернуть позиции, освобожденные украинскими военными. Однако ВСУ знают обо всех намерениях российских сил и срывают их.