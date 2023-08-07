В Одесской области планируют начать пляжный сезон после 10 августа. Качество воды стабилизировалось, - ОВА

В Одесской области городские власти поручили провести подготовку доступа людей на пляжи, которые были закрыты из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал председателя Одесской ОВА Олега Кипера.

"Теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако на сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам. Подписал распоряжение относительно подготовки доступа людей на пляжи", - отметил Кипер.

Кипер отметил, что безопасность - прежде всего, поэтому пляжи должны быть оборудованы:

✔️защитными сетками, исключающими попадание мин;

✔️наблюдательно-спасательными постами;

✔️буями;

✔️громкоговорителями;

✔️имеющимися поблизости укрытиями.

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"До 17:00 10 августа Одесска, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОВА. Те, кто не успеют, могут подать позже. Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов", - подчеркнул Кипер.

"По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех на наши лучшие в мире пляжи", - обратился Кипер к населению.

Напомним, после подрыва россиянами 6 июня 2023 г. Каховской ГЭС пляжи Одессы и Одесщины были признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасностью для здоровья населения.

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