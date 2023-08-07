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В Одесской области планируют начать пляжный сезон после 10 августа. Качество воды стабилизировалось, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

пляж,шезлонг

В Одесской области городские власти поручили провести подготовку доступа людей на пляжи, которые были закрыты из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал председателя Одесской ОВА Олега Кипера.

"Теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако на сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам. Подписал распоряжение относительно подготовки доступа людей на пляжи", - отметил Кипер.

Кипер отметил, что безопасность - прежде всего, поэтому пляжи должны быть оборудованы:
✔️защитными сетками, исключающими попадание мин;
✔️наблюдательно-спасательными постами;
✔️буями;
✔️громкоговорителями;
✔️имеющимися поблизости укрытиями.

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"До 17:00 10 августа Одесска, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОВА. Те, кто не успеют, могут подать позже. Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов", - подчеркнул Кипер.

"По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех на наши лучшие в мире пляжи", - обратился Кипер к населению.

Напомним, после подрыва россиянами 6 июня 2023 г. Каховской ГЭС пляжи Одессы и Одесщины были признаны непригодными для купания в связи с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасностью для здоровья населения.

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Топ комментарии
+14
міни вже не лякають? чи їх вже немає? все ок з макітрою?
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07.08.2023 20:06
+11
Дебилы.
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07.08.2023 20:15
+6
Смотрящєму Кіперу потрібні гроші, які він бере хабарями від власників курортних і суміжних бізнесів. Зрозуміло, що частину він передає "нагору" до оп.
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07.08.2023 20:12
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07.08.2023 20:01 Ответить
Тобто вже не криються з тим, що виборні органи(обласна і міська Ради) вже нічого не вирішують. Всім керує "смотрящій" Кіпер. Недарма він місяць тому, під час президентських гастролей зєлі в Одесі розважав клоуна, в тому числі і дєвочкамі.
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07.08.2023 20:20 Ответить
міни вже не лякають? чи їх вже немає? все ок з макітрою?
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07.08.2023 20:06 Ответить
На пляжах будут шашлыки на майские, или позже. А какая разница?
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07.08.2023 21:05 Ответить
Там же сказано - на пляжах які мають захисні сітки.
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07.08.2023 23:02 Ответить
Коли стояла каховська ГЕС і після виходу нарассєї із зернової угоди не було додатково заміновано підходи до українських портів було "неначасі", а зараз так "начасі"?
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07.08.2023 20:07 Ответить
Смотрящєму Кіперу потрібні гроші, які він бере хабарями від власників курортних і суміжних бізнесів. Зрозуміло, що частину він передає "нагору" до оп.
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07.08.2023 20:12 Ответить
Вспомнился случай в прошлом году, где мужику оторвало голову миной... Праздновал свой день рождения.
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07.08.2023 20:15 Ответить
Дебилы.
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07.08.2023 20:15 Ответить
А якщо прилетить?
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07.08.2023 20:17 Ответить
Еге ж.
Пляжний сезон - то є нагальна потреба, він просто конче необхідний!
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07.08.2023 20:20 Ответить
Можна було і не закривати, купатися в морі чи ні, враховуючи всі ризики,на мій погляд, це право і вибір кожного особисто,
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07.08.2023 20:21 Ответить
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07.08.2023 20:22 Ответить
Вже місяць як пляжи Одеси сповнені людей.
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07.08.2023 20:23 Ответить
Ну надо же где-то уклонистов отлавливать.
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07.08.2023 20:36 Ответить
Уррра!!!! ЗЄля,можеш свої жілєзні яйця помить !!!
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07.08.2023 20:36 Ответить
Ага, щоб ще вивітрився запах справжнього воїна?
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07.08.2023 21:01 Ответить
сповна розуму? враховуючи вітер, течії та багато інших природних чинників, треба в режимі реального часу без перерви тралити пісок в морі біля тих пляжів... не кажучі вже, дійсно, наскільки ласим буде цей період для тих, хто пускає онікси...
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07.08.2023 20:36 Ответить
Тож буде індикатор адекватності. Нормальна людина туди не піде.
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07.08.2023 22:47 Ответить
А концерти кварталу і різних малоросів в "Аркадії" і зараз проходять? Ну війна ж в головах закінчилась.
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07.08.2023 20:59 Ответить
Ми ще дивуємося з московитів, які їдуть відпочивати в Крим.
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07.08.2023 21:29 Ответить
 
 