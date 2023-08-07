На Бахмутском направлении за сутки вражеские потери составляют 67 оккупантов убитыми и 118 ранеными, - Череватый

За 7 августа на Бахмутском направлении произошло 10 боевых столкновений, во время которых Силы обороны ликвидировали 67 захватчиков и ранили еще 118.

Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За эти сутки оккупанты 630 раз били по нашим позициям (на Бахмутском направлении. - Ред.). Произошло 10 боевых столкновений на Бахмутском направлении, 67 оккупантов уничтожены, 118 - ранены", - отметил он.

По словам Череватого, также Вооруженные силы на этом направлении уничтожили вражескую БМП, гаубицу Д-30, беспилотные летательные аппараты, два дрона-камикадзе и пять полевых складов с боеприпасами, "что важно, учитывая, что враг там все больше использует артиллерию".

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