Кулеба в разговоре с Блинкеном призвал США передать Украине ракеты ATACMS
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном, выразил благодарность США за уже оказанную военную помощь", - говорится в сообщении.
Также Кулеба призвал предоставить ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины.
В свою очередь Блинкен рассказал, что обсудил с Кулебой результаты встречи в Саудовской Аравии и контрнаступление ВСУ.
Напоминаем, ATACMS – это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км.
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Весь МЗС сміється з цієї розмови
"Дайте нам ще більше гаубиць Archer....! Дайте нам ваші Leopard ... . Дайте нам ваші Gripen ... , щоб захистити небо над Україною."