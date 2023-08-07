Кулеба в разговоре с Блинкеном призвал США передать Украине ракеты ATACMS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном, выразил благодарность США за уже оказанную военную помощь", - говорится в сообщении.

Также Кулеба призвал предоставить ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины.

В свою очередь Блинкен рассказал, что обсудил с Кулебой результаты встречи в Саудовской Аравии и контрнаступление ВСУ.

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Напоминаем, ATACMS – это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км.