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Зеленский – в годовщину агрессии РФ против Грузии: Лишь полная деоккупация и наказание захватчика вернет мир в Европу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к грузинскому народу в 15-ю годовщину вторжения РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter.

"В 15-ю годовщину начала вооруженной агрессии РФ против Грузии выражаем солидарность с грузинским народом и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности этой страны", - подчеркнул Зеленский.

"Только полная деоккупация украинских и грузинских земель, наказание российского захватчика и возмещение нанесенного им ущерба вернет мир и стабильность в Европу и мир", - добавил он.

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Топ комментарии
+11
тільки після повного заасфальтування України ми зелена наволоч візьмемся за европу.. якщо нас не посадять навічно
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07.08.2023 20:33
+8
Посадимо! Ще й як посадимо!!!
Інакше за що гинуть наші хлопці???????? Щоб ото лайно і далі нас грабувало???? І щоб всіляки дерьмаки і далі сиділо на державних таємницях???
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07.08.2023 20:44
+7
Вот это он нам открыл глаза...
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07.08.2023 20:34
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тільки після повного заасфальтування України ми зелена наволоч візьмемся за европу.. якщо нас не посадять навічно
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07.08.2023 20:33 Ответить
Посадимо! Ще й як посадимо!!!
Інакше за що гинуть наші хлопці???????? Щоб ото лайно і далі нас грабувало???? І щоб всіляки дерьмаки і далі сиділо на державних таємницях???
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07.08.2023 20:44 Ответить
Вот это он нам открыл глаза...
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07.08.2023 20:34 Ответить
Пора вже відкривати перелік Його чудес.
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07.08.2023 20:47 Ответить
Прижиттєво не канонізують..
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07.08.2023 21:01 Ответить
Ну чому...он сказал - паєхалі!...і многіє увєравалі...
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07.08.2023 21:14 Ответить
запросто - півдоріг до канoнiзування вже укладено.
дороблюють другу половину.
вже пора почати будувати який неякий земавзолей, все саме до цього йде!
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07.08.2023 21:36 Ответить
МавЗЕлей
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07.08.2023 22:01 Ответить
цитатнік буби, як мао? - гарна ідея, тей хто має хист, талант і терпіння зробить неабиякий внесок в історію України,
я б його назвав - "Коли нам не було різніці"
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07.08.2023 21:15 Ответить
Перли від клована?))
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07.08.2023 21:36 Ответить
перли перли і доперли, ну не красені ми?
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07.08.2023 21:42 Ответить
Не може бути навіть і мови що Україна повинна погодитися на втрату територій. Тому що терорист так бажає.
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07.08.2023 20:42 Ответить
річниця нападу кацапні на Грузію 08.08.2008 не 07.08.2008 - ну то таке сім сім і вісім - не більше дванадцяти і взагалі яка різниця?
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07.08.2023 20:43 Ответить
Урок математики в грузинской школе. Учитель:
- Кто знает, сколька будэт трижди три? Пэтров!
- Девять!
- Садысь, два! Иванов!
- Девять...
- Садысь, два! Гоги!
- Сэм, учытель!
- Да, гдэ-то так - сэм-восэм...
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07.08.2023 21:37 Ответить
бачу ровесника
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07.08.2023 21:40 Ответить
Насправді, ця історія не про те, що після війни 3 роки не будуть випускати чоловіків закордон.

Ця історія про те, чому ті хто вже виїхав (до чи під час великої війни) не повернуться у своїй переважній більшості... Особливо, якщо ця влада залишається.
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07.08.2023 20:48 Ответить
як тільки діти отих виїхавших задовго до війни і навіть відразу після почнуть одружуватися, а вони почнуть - природа своє візьме,
там куди вони виїхали - мало хто повернеться.
повірте, знаю...
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07.08.2023 20:59 Ответить
Сьогодні день професійного спікера. Во пре його..
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07.08.2023 20:58 Ответить
Проффесор балабольних наук.
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07.08.2023 21:06 Ответить
телепень телепнем.
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07.08.2023 21:13 Ответить
Саме теле...
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07.08.2023 21:15 Ответить
Как с плаката.
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07.08.2023 21:14 Ответить
Ти ба, як цей перевзувшийся підлий ватник заспівав.
А ще 20 травня 2021 р. зеленський не міг назвати путіна вбивцею
https://www.youtube.com/watch?v=mtAjz5Q5Hv0
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07.08.2023 21:16 Ответить
а кажуть портніков вже співає алілуйя зільонському...скоро стане міністром зільної культури...
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07.08.2023 21:16 Ответить
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07.08.2023 21:46 Ответить
Шкода, що грузини виявилися такими боягузами.
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07.08.2023 22:04 Ответить
Два дні побув без кардинала Єрмака і почав говорити правильні речі).
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07.08.2023 22:58 Ответить
служити країні, яку ти обісрав в кацапських банях і зневажив 100 + раз,
і 4 рази не в окопах, а верховним хрипом? - це дві різні служби...
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08.08.2023 00:55 Ответить
А як же "нада проста пєрєстать стрєлять"? Що, вже не актуальне?
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08.08.2023 01:36 Ответить
Грузинам возвращение территорий не нужно, их все устраивает - быть республикой раши. Они явно,, двужо
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08.08.2023 07:39 Ответить
Двужопые
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08.08.2023 07:40 Ответить
 
 