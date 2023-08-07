Зеленский – в годовщину агрессии РФ против Грузии: Лишь полная деоккупация и наказание захватчика вернет мир в Европу
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к грузинскому народу в 15-ю годовщину вторжения РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter.
"В 15-ю годовщину начала вооруженной агрессии РФ против Грузии выражаем солидарность с грузинским народом и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности этой страны", - подчеркнул Зеленский.
"Только полная деоккупация украинских и грузинских земель, наказание российского захватчика и возмещение нанесенного им ущерба вернет мир и стабильность в Европу и мир", - добавил он.
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+11 Alex Sav 8157c114
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+7 Остап Покотило
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Пожалуйста, подождите...
Інакше за що гинуть наші хлопці???????? Щоб ото лайно і далі нас грабувало???? І щоб всіляки дерьмаки і далі сиділо на державних таємницях???
дороблюють другу половину.
вже пора почати будувати який неякий земавзолей, все саме до цього йде!
я б його назвав - "Коли нам не було різніці"
- Кто знает, сколька будэт трижди три? Пэтров!
- Девять!
- Садысь, два! Иванов!
- Девять...
- Садысь, два! Гоги!
- Сэм, учытель!
- Да, гдэ-то так - сэм-восэм...
Ця історія про те, чому ті хто вже виїхав (до чи під час великої війни) не повернуться у своїй переважній більшості... Особливо, якщо ця влада залишається.
там куди вони виїхали - мало хто повернеться.
повірте, знаю...
А ще 20 травня 2021 р. зеленський не міг назвати путіна вбивцею
https://www.youtube.com/watch?v=mtAjz5Q5Hv0
і 4 рази не в окопах, а верховним хрипом? - це дві різні служби...