Зеленский – в годовщину агрессии РФ против Грузии: Лишь полная деоккупация и наказание захватчика вернет мир в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к грузинскому народу в 15-ю годовщину вторжения РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter.

"В 15-ю годовщину начала вооруженной агрессии РФ против Грузии выражаем солидарность с грузинским народом и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности этой страны", - подчеркнул Зеленский.

"Только полная деоккупация украинских и грузинских земель, наказание российского захватчика и возмещение нанесенного им ущерба вернет мир и стабильность в Европу и мир", - добавил он.

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