Румыния ищет новые пути для транспортировки украинского зерна, - глава МИД Одобеску

Действия России усугубляют продовольственный кризис в мире, поэтому Румыния ищет новые пути для транспортировки украинского зерна.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Румыния работает над поиском дополнительных способов помочь транспортировать украинское зерно, заявила в понедельник министр иностранных дел страны, описав ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе как "достаточно серьезную".

"Москва создает серьезные препятствия для экспорта украинского зерна, которое является спасением для уязвимых людей во многих странах-импортерах, что действительно усугубляет мировой продовольственный кризис", – сказала она.

Одобеску подчеркнула, что Бухарест приложил усилия в последние месяцы, чтобы увеличить транзит украинского зерна через Румынию, в частности путем расширения пропускной способности портов и пунктов пропуска, однако "чтобы увидеть результаты, нужно время".

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Она добавила, что Румыния также координирует работу с Украиной, "чтобы понять, как мы можем сделать больше". На этой неделе ожидаются переговоры между Бухарестом и Киевом на эту тему.