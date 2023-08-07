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Румыния ищет новые пути для транспортировки украинского зерна, - глава МИД Одобеску

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,українське,зернові

Действия России усугубляют продовольственный кризис в мире, поэтому Румыния ищет новые пути для транспортировки украинского зерна.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Румыния работает над поиском дополнительных способов помочь транспортировать украинское зерно, заявила в понедельник министр иностранных дел страны, описав ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе как "достаточно серьезную".

"Москва создает серьезные препятствия для экспорта украинского зерна, которое является спасением для уязвимых людей во многих странах-импортерах, что действительно усугубляет мировой продовольственный кризис", – сказала она.

Одобеску подчеркнула, что Бухарест приложил усилия в последние месяцы, чтобы увеличить транзит украинского зерна через Румынию, в частности путем расширения пропускной способности портов и пунктов пропуска, однако "чтобы увидеть результаты, нужно время".

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Она добавила, что Румыния также координирует работу с Украиной, "чтобы понять, как мы можем сделать больше". На этой неделе ожидаются переговоры между Бухарестом и Киевом на эту тему.
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Спасибо Румынии и всем консолидирующимся вокруг решения проблемы.
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07.08.2023 20:38 Ответить
добре озброєні країни шукать "шляхи" , ганьба блд
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07.08.2023 20:44 Ответить
робити каравани кораблів - які під наглідом військового захисту
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07.08.2023 20:45 Ответить
Напоминаю, что нормальное развитие Румынии стало возможным только после расстрела Чаушеску с его скумбриёй в прямом эфире.
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07.08.2023 21:01 Ответить
Румунія, яка була ну зовсім вже бідною, економічно обійшла сусідку Болгарію, яка загрузла вроскаряку між Заходом та Совком.
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07.08.2023 21:12 Ответить
У Румынии хватило политической воли придавить коррупцию и одна отчаянная баба прокурорша.
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07.08.2023 21:28 Ответить
Так. Це було рушійною силою в економічному плані. Декілька років мерзота боялась красти, а потім країна потихеньку почала забувати як це робиться. Звісно, не все так перфектно як хотілося б румунам але поштовх був.
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07.08.2023 21:31 Ответить
 
 