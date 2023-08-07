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Главный результат боев на этой неделе - враг нигде не продвинулся, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

На Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях продолжаются тяжелые бои, однако ВСУ удалось отразить все вражеские атаки на этой неделе.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она рассказала, что на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях продолжаются тяжелые бои. В частности, россияне проводят постоянные штурмы севернее Бахмута с целью вернуть утраченные позиции, но украинские военные их отражали.

"И главный наш результат, что у нас не продвинулся враг. Я считаю, что это гораздо более важный результат, чем все остальное", - отметила Маляр.

Она сообщила, что украинские военные отразили наступления оккупантов на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

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"Авдеевку они (россияне. - Ред.) хотят окружить, у них не получается это сделать. Они там задействовали и артиллерию, и авиацию, но окружать не могут. Марьинку они пытаются полностью взять под контроль, ничего у них не получается" , – уточнила замминистра обороны.

Напомним, она также сообщала, что захватчики в течение прошлой недели увеличили количество обстрелов на востоке, использовав почти полмиллиона боеприасов.

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Топ комментарии
+29
"Головний результат нашого контрнаступу - ворог ніде не просунувся."
Військові теоретики минулого у своїх гробах крутяться пропелерами.
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07.08.2023 21:25
+27
У мене виник жорсткий когнітивний десонанс- ми наступаєм але слава богу , ворог ніде не просунувся.
Нажаль не смішно.
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07.08.2023 21:35
+15
Нічого собі контрнаступ,Крим вже близько... сумно все це
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07.08.2023 21:36
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Добре що в нас є заступниця Рєзнікова Ганна Маляр, яка на телемарафоні може переповісти зведення Генштабу...
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07.08.2023 21:23 Ответить
"Головний результат нашого контрнаступу - ворог ніде не просунувся."
Військові теоретики минулого у своїх гробах крутяться пропелерами.
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07.08.2023 21:25 Ответить
Головне досягнення контрнаступу - ворог ніде не просунувся. Страшно уявити, про що домовлялись у Джидді
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07.08.2023 21:31 Ответить
У мене виник жорсткий когнітивний десонанс- ми наступаєм але слава богу , ворог ніде не просунувся.
Нажаль не смішно.
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07.08.2023 21:35 Ответить
Нічого собі контрнаступ,Крим вже близько... сумно все це
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07.08.2023 21:36 Ответить
Це все дуже х...во. Дуже. Донаступалися.
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07.08.2023 21:52 Ответить
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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07.08.2023 21:55 Ответить
Контрнаступ йде за планом. З околиць Старомайорська в ясну погоду вже трошечкі видно набережну Ялти.
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07.08.2023 21:55 Ответить
Скільки тут іроністів пасеться! А наступати нікому...
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07.08.2023 22:00 Ответить
Так тримати, молодці, не довго залишилось тупим москальським чмобікам. СЛАВА УКРАЇНІ.
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07.08.2023 22:03 Ответить
Гут,Вольдемар,гут )))
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07.08.2023 22:06 Ответить
Даже комментировать не хочется….
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07.08.2023 22:10 Ответить
Так,з контрнаступом все вже зрозуміло,хоча,для тих хто має мізки це було зрозуміло ще до його початку.Цікаво, чим тупий,раздрочений на "кордони 91-го року" охлос будуть годувати наступного року?
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07.08.2023 22:21 Ответить
Карта ISW за 07.08.23 показує інший стан на фронті ніж стверджує пані Маляр. На жаль.
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07.08.2023 22:21 Ответить
підори брали Київ за три дні, а насправді півтора року беруть за щоки. так само накукарікали обдристовичі з подоляками, будановими і єрмаками з їх прирученими експердами.
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07.08.2023 23:06 Ответить
Формули миру їздять обговорювати не від "хорошого життя", і тим більше не тоді коли все іде за планом.
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07.08.2023 22:57 Ответить
Доки Зеленський з його офісом не корчили з себе наполеонів і не лізли у справи військових, все було відносно добре. Відтоді як вони почали анонсувати великі контрнаступи, дати і обсяги наступів і почали призначати командуючих різних рівнів все на жаль змінилось.
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07.08.2023 23:01 Ответить
Щось мосьвоку з ефірів пропав, мужні фотки з бліндажів,заклопотане обличчя над мапою,рекогносцировки в стилі толкового ротного ,рішучі заяви щезають зі стрічок новин.Всі ці дрюшині воєводи разом з бонапартою потихеньку переміщаються до кущів,крутять там дулі і тичуть пальцями в головкома,який відкрито сказав що для наступу необхідні умови,яких ми не маємо.
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07.08.2023 23:25 Ответить
классный контрнаступ
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07.08.2023 23:26 Ответить
 
 