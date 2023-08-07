Главный результат боев на этой неделе - враг нигде не продвинулся, - Минобороны

На Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях продолжаются тяжелые бои, однако ВСУ удалось отразить все вражеские атаки на этой неделе.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она рассказала, что на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях продолжаются тяжелые бои. В частности, россияне проводят постоянные штурмы севернее Бахмута с целью вернуть утраченные позиции, но украинские военные их отражали.

"И главный наш результат, что у нас не продвинулся враг. Я считаю, что это гораздо более важный результат, чем все остальное", - отметила Маляр.

Она сообщила, что украинские военные отразили наступления оккупантов на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

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"Авдеевку они (россияне. - Ред.) хотят окружить, у них не получается это сделать. Они там задействовали и артиллерию, и авиацию, но окружать не могут. Марьинку они пытаются полностью взять под контроль, ничего у них не получается" , – уточнила замминистра обороны.

Напомним, она также сообщала, что захватчики в течение прошлой недели увеличили количество обстрелов на востоке, использовав почти полмиллиона боеприасов.

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