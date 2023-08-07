Россияне обстреляли авиабомбами село Кругляковка на Харьковщине: предварительно, двое погибших и семеро раненых

Вследствие обстрела авиабомбами села Кругляковка Купянского района Харьковской области два человека погибли, семеро получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне обстреляли четырьмя управляемыми авиабомбами село Кругляковка в Купянском районе. Ударили по частным домам", - написал он.

По предварительным данным, двое гражданских погибли, пять человек были ранены.

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В телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предоставил уточненную информацию, что около 19:45 оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района.

По предварительным данным медиков экстренной помощи, 2 гражданских погибли - женщина около 45 лет и мужчина около 60 лет. Госпитализировали в лечебные учреждения 2 женщин и 2 мужчин. Еще одна женщина 62 лет получила медицинскую помощь на месте.

Также Синегубов отметил, что под повторный обстрел окупантов попали спасатели. Пострадали двое сотрудников ГСЧС, их госпитализировали в медицинское учреждение. Разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары. Экстренные службы работают на месте и устраняют последствия.





