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Россияне обстреляли авиабомбами село Кругляковка на Харьковщине: предварительно, двое погибших и семеро раненых

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

Вследствие обстрела авиабомбами села Кругляковка Купянского района Харьковской области два человека погибли, семеро получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне обстреляли четырьмя управляемыми авиабомбами село Кругляковка в Купянском районе. Ударили по частным домам", - написал он.

По предварительным данным, двое гражданских погибли, пять человек были ранены.

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В телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предоставил уточненную информацию, что около 19:45 оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района.

По предварительным данным медиков экстренной помощи, 2 гражданских погибли - женщина около 45 лет и мужчина около 60 лет. Госпитализировали в лечебные учреждения 2 женщин и 2 мужчин. Еще одна женщина 62 лет получила медицинскую помощь на месте.

Также Синегубов отметил, что под повторный обстрел окупантов попали спасатели. Пострадали двое сотрудников ГСЧС, их госпитализировали в медицинское учреждение. Разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары. Экстренные службы работают на месте и устраняют последствия.

Россияне обстреляли авиабомбами село Кругляковка на Харьковщине: предварительно, двое погибших и семеро раненых 01
Россияне обстреляли авиабомбами село Кругляковка на Харьковщине: предварительно, двое погибших и семеро раненых 02
Россияне обстреляли авиабомбами село Кругляковка на Харьковщине: предварительно, двое погибших и семеро раненых 03
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"Росіяни обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка, що в Куп'янському районі. Влучили по приватних будинках", - написав він.
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Тільки Потужний Довбень Єрмак міг написати про "обстріл" авіабомбами.
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07.08.2023 21:53 Ответить
Ось так рашиська мерзота щодено вбиває українців ,це геноцид проти народу ,тому жодного жалю до всяких там лднр немає бути ,саме те бидло кликало "русский мир".
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07.08.2023 22:08 Ответить
Вони мабуть образились на тебе за те, що ти називав їх дебілами і казав "спасібо житєлям Донбаса за прєзідєнта п*дораса")
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07.08.2023 22:12 Ответить
 
 