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Оккупанты активизировали обыски в Энергодаре - проверяют, есть ли российские паспорта, - мэр Орлов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

днр,окупанти

Во временно оккупированном Энергодаре россияне проводят обыски и поквартирные обходы, проверяя наличие российского паспорта.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие несколько дней оккупанты снова заметно активизировали хождение по квартирам и проведение обысков у энергодарцев. В эти выходные больше всего таких случаев было зафиксировано в Первом микрорайоне Энергодара, хотя точечно наведывались и в другие районы города", - проинформировал Орлов.

По его словам, поведение российских захватчиков во время обысков не изменилось. В первую очередь, они требуют показать российский паспорт, а при его отсутствии начинают максимально давить и угрожать.

"В последнее время стали устанавливать конкретные сроки, в которые обязывают людей получить этот недокумент. Чаще всего называют недельный срок", - рассказал Орлов.

Читайте также: Без паспорта РФ жителям Энергодара опасно передвигаться по городу, - мэр Орлов

Захватчики угрожают, что в случае отказа следующая "беседа" будет уже в застенке "при очень некомфортных и болезненных условиях". Также пугают депортацией, но на самом деле "депортированных" уводят в застенки, и оттуда они уже не возвращаются.

Орлов отмечает, что энергодарцам следует быть очень осторожными, когда они выходят на связь с родственниками, находящимися на подконтрольной Украине территории. Ведь на улицах города много спецавтомобилей РЭБ, с помощью которых захватчики пеленгируют связь и пытаются контролировать энергодарцев.

Читайте также: Оккупанты заявили о выдаче 1,5 млн российских паспортов на "новых территориях"
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Топ комментарии
+4
Ось як працювати треба!
А у нас всяка пиз....................ота типу бужанського, шуфрича, дубінського, бойка у верховній раді собі споуійно торчать!
Так війни не виграються з такими агентами орківськими у владі...
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07.08.2023 21:55
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Ось як працювати треба!
А у нас всяка пиз....................ота типу бужанського, шуфрича, дубінського, бойка у верховній раді собі споуійно торчать!
Так війни не виграються з такими агентами орківськими у владі...
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07.08.2023 21:55 Ответить
як тільки ЗСУ прорве кацапську оборону
тоді і підуть найголовніші зелені резерви - батальони наступу "Монако", "Відень", "Куршавель" в прорив ротами.
а до тих хлопці з матюченею і люттю роблять своє діло...
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07.08.2023 22:09 Ответить
а щде там *мер орлов* ? трускавець?******
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07.08.2023 22:09 Ответить
Дурню, він у Запоріжжі.
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08.08.2023 00:29 Ответить
Рузьге! Обережніше, бо ********* остаточно з тими паспортами!
Щоб не допустити непоправного, відповідьте собі:
1. Як давно ви почали думати о рузьге паспортах?
2. Чи часто ви думаєте о рузьге паспортах?
3. Що ви відчуваєте, коли думаєте о рузьге паспортах?
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07.08.2023 22:11 Ответить
шукають рюзьпаспорти? кацапи? серйозно?
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07.08.2023 22:16 Ответить
паспорт *ідарів без загрози життю чи здоров'ю це визнання що сам *ідар і зрадник.
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07.08.2023 22:17 Ответить
В Криму тревожно ! Кацапня опять перекрила Керченський міст !
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07.08.2023 22:21 Ответить
Якого біса українці працюють на окупантів, вже досить часу було виїхати через Прибалтику на вільну Україну, а якщо залишилися, значить їх влаштовує ворожа влада.
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07.08.2023 22:27 Ответить
Идиот **#нутый
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07.08.2023 23:10 Ответить
кацапня скоро всіх ждунів наголо побриє, що б відлічати ненадьожних.
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07.08.2023 22:30 Ответить
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07.08.2023 22:33 Ответить
буба зареєструвався?
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07.08.2023 22:39 Ответить
Ну так освобождайте город, чтобы никто не ходил и не заставлял паспорта получать. А то сдали город за 1 день, а назад вернуть никто и не пытается с марта прошлого года
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07.08.2023 23:07 Ответить
Сдали город и всю Украину 21.04.19.
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08.08.2023 00:31 Ответить
 
 