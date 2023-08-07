Оккупанты активизировали обыски в Энергодаре - проверяют, есть ли российские паспорта, - мэр Орлов

Во временно оккупированном Энергодаре россияне проводят обыски и поквартирные обходы, проверяя наличие российского паспорта.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие несколько дней оккупанты снова заметно активизировали хождение по квартирам и проведение обысков у энергодарцев. В эти выходные больше всего таких случаев было зафиксировано в Первом микрорайоне Энергодара, хотя точечно наведывались и в другие районы города", - проинформировал Орлов.

По его словам, поведение российских захватчиков во время обысков не изменилось. В первую очередь, они требуют показать российский паспорт, а при его отсутствии начинают максимально давить и угрожать.

"В последнее время стали устанавливать конкретные сроки, в которые обязывают людей получить этот недокумент. Чаще всего называют недельный срок", - рассказал Орлов.

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Захватчики угрожают, что в случае отказа следующая "беседа" будет уже в застенке "при очень некомфортных и болезненных условиях". Также пугают депортацией, но на самом деле "депортированных" уводят в застенки, и оттуда они уже не возвращаются.

Орлов отмечает, что энергодарцам следует быть очень осторожными, когда они выходят на связь с родственниками, находящимися на подконтрольной Украине территории. Ведь на улицах города много спецавтомобилей РЭБ, с помощью которых захватчики пеленгируют связь и пытаются контролировать энергодарцев.

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