Оккупанты активизировали обыски в Энергодаре - проверяют, есть ли российские паспорта, - мэр Орлов
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Во временно оккупированном Энергодаре россияне проводят обыски и поквартирные обходы, проверяя наличие российского паспорта.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие несколько дней оккупанты снова заметно активизировали хождение по квартирам и проведение обысков у энергодарцев. В эти выходные больше всего таких случаев было зафиксировано в Первом микрорайоне Энергодара, хотя точечно наведывались и в другие районы города", - проинформировал Орлов.
По его словам, поведение российских захватчиков во время обысков не изменилось. В первую очередь, они требуют показать российский паспорт, а при его отсутствии начинают максимально давить и угрожать.
"В последнее время стали устанавливать конкретные сроки, в которые обязывают людей получить этот недокумент. Чаще всего называют недельный срок", - рассказал Орлов.
Захватчики угрожают, что в случае отказа следующая "беседа" будет уже в застенке "при очень некомфортных и болезненных условиях". Также пугают депортацией, но на самом деле "депортированных" уводят в застенки, и оттуда они уже не возвращаются.
Орлов отмечает, что энергодарцам следует быть очень осторожными, когда они выходят на связь с родственниками, находящимися на подконтрольной Украине территории. Ведь на улицах города много спецавтомобилей РЭБ, с помощью которых захватчики пеленгируют связь и пытаются контролировать энергодарцев.
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А у нас всяка пиз....................ота типу бужанського, шуфрича, дубінського, бойка у верховній раді собі споуійно торчать!
Так війни не виграються з такими агентами орківськими у владі...
тоді і підуть найголовніші зелені резерви - батальони наступу "Монако", "Відень", "Куршавель" в прорив ротами.
а до тих хлопці з матюченею і люттю роблять своє діло...
Щоб не допустити непоправного, відповідьте собі:
1. Як давно ви почали думати о рузьге паспортах?
2. Чи часто ви думаєте о рузьге паспортах?
3. Що ви відчуваєте, коли думаєте о рузьге паспортах?