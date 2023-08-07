США будут продолжать оказывать давление на Россию, чтобы вернуть ее к зерновому соглашению, - Госдеп

Соединенные Штаты не ослабят давление на Россию с целью заставить ее вернуться к зерновому соглашению. В Вашингтоне призывают другие страны поступать так же.

С таким заявлением выступил в понедельник в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжим давить на Россию, чтобы она вернулась к Черноморской зерновой инициативе", - заявил Миллер.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не воспринимают оправдания российской стороны, которыми она объясняет свой выход из соглашения. В этой связи Миллер подчеркнул, что экспорт российских удобрений и российского зерна, на что жаловались в Москве, имел одни из самых высоких показателей на протяжении действия Черноморской инициативы.

По его словам, США продолжат разъяснять остальному миру, что именно Россия несет ответственность за срыв соглашения, а также за бомбардировку украинских портов и зерновой инфраструктуры.

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"Следовательно, мы будем настаивать на этом и призываем страны по всему миру, которые зависят от экспорта зерна из Украины и из региона, оказывать дипломатическое давление на РФ", - подчеркнул Миллер.

В то же время, он отметил, что в Вашингтоне пока не видят никаких признаков готовности Кремля возобновить свое участие в инициативе.

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