США будут продолжать оказывать давление на Россию, чтобы вернуть ее к зерновому соглашению, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты не ослабят давление на Россию с целью заставить ее вернуться к зерновому соглашению. В Вашингтоне призывают другие страны поступать так же.
С таким заявлением выступил в понедельник в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжим давить на Россию, чтобы она вернулась к Черноморской зерновой инициативе", - заявил Миллер.
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не воспринимают оправдания российской стороны, которыми она объясняет свой выход из соглашения. В этой связи Миллер подчеркнул, что экспорт российских удобрений и российского зерна, на что жаловались в Москве, имел одни из самых высоких показателей на протяжении действия Черноморской инициативы.
По его словам, США продолжат разъяснять остальному миру, что именно Россия несет ответственность за срыв соглашения, а также за бомбардировку украинских портов и зерновой инфраструктуры.
"Следовательно, мы будем настаивать на этом и призываем страны по всему миру, которые зависят от экспорта зерна из Украины и из региона, оказывать дипломатическое давление на РФ", - подчеркнул Миллер.
В то же время, он отметил, что в Вашингтоне пока не видят никаких признаков готовности Кремля возобновить свое участие в инициативе.
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по криворогатому.
Погуглив. Точно так і є. Журнашлюхи обысцяны разом з зегнидами брешуть і протягують фігню.
Ось дослівно:
"Ми вкотре закликаємо Росію припинити тримати у заручниках глобальні поставки продовольства",- заявив речник Держдепартаменту США.
"The food supply for millions of Ukrainians and millions more around the world has quite literally been held hostage by the Russian military," he added. Blinken called on Russia to "stop threatening to withhold food and fertiliser exports from countries that criticise your war of aggression."
А звільняти рідну землю та будувати фабрики/заводи по переробці того збіжжя і потім торгувати кінечной продукцію, такім чином залучаючи українців до національного виробника, вони не хочуть.
Бо мерзотники та зрадники!!!
Ось дослівно:
Blinken called on Russia to "stop threatening to withhold food and fertiliser exports from countries that criticise your war of aggression."
Блінкен закликав Росію «припинити погрожувати припиненням експорту продовольства та добрив з країн, які критикують вашу агресивну війну».