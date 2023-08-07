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Новости Война в Украине
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Госдепартамент США (1624) Россия (91288) зерновой коридор (208)

США будут продолжать оказывать давление на Россию, чтобы вернуть ее к зерновому соглашению, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,українське,зернові

Соединенные Штаты не ослабят давление на Россию с целью заставить ее вернуться к зерновому соглашению. В Вашингтоне призывают другие страны поступать так же.

С таким заявлением выступил в понедельник в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжим давить на Россию, чтобы она вернулась к Черноморской зерновой инициативе", - заявил Миллер.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не воспринимают оправдания российской стороны, которыми она объясняет свой выход из соглашения. В этой связи Миллер подчеркнул, что экспорт российских удобрений и российского зерна, на что жаловались в Москве, имел одни из самых высоких показателей на протяжении действия Черноморской инициативы.

По его словам, США продолжат разъяснять остальному миру, что именно Россия несет ответственность за срыв соглашения, а также за бомбардировку украинских портов и зерновой инфраструктуры.

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"Следовательно, мы будем настаивать на этом и призываем страны по всему миру, которые зависят от экспорта зерна из Украины и из региона, оказывать дипломатическое давление на РФ", - подчеркнул Миллер.

В то же время, он отметил, что в Вашингтоне пока не видят никаких признаков готовности Кремля возобновить свое участие в инициативе.

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Топ комментарии
+6
А нахіба? Зернова угода забороняє атакувати кацапські корита у новорасєйську. І це ще питання, кому вона більше треба. І це точно не Україні. Особливо у середній і далекій перспективі. Тим більше, що для її укладення з кацапів знімуть деякі санкції.
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07.08.2023 23:17
+5
Та скільки вже можна "тиснути" та "тиснути"? Може, краще один раз довбанути?
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07.08.2023 23:14
+3
гребана хЄрополітика - а смерті наших Воїнів справжні....((
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07.08.2023 23:09
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гребана хЄрополітика - а смерті наших Воїнів справжні....((
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07.08.2023 23:09 Ответить
а в чому тиск?в фразах : "ми глубоко стурбовані" і "ми рішуче засуджуєм"? Це питання можна вирішити за один день,але треба мати яйця.
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07.08.2023 23:11 Ответить
А як саме тиснуть? Це типу заявами "ну поверніться, ну позязя"?
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07.08.2023 23:13 Ответить
Та скільки вже можна "тиснути" та "тиснути"? Може, краще один раз довбанути?
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07.08.2023 23:14 Ответить
А нахіба? Зернова угода забороняє атакувати кацапські корита у новорасєйську. І це ще питання, кому вона більше треба. І це точно не Україні. Особливо у середній і далекій перспективі. Тим більше, що для її укладення з кацапів знімуть деякі санкції.
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07.08.2023 23:17 Ответить
поміняють Ф-16 і Атакамс на зернову угоду з ****** !
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07.08.2023 23:20 Ответить
Замість тиску -- треба за яблучко
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07.08.2023 23:20 Ответить
Натиснуть підвищенням ціни на нафту, зараз 85 а зроблять 100, тоді рашка точно програє. А ще налякати обіцянками що Україна отримає танки Абрамс ,АТАКАМСи і літаки Ф-16 зразу після програшу рашки.
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07.08.2023 23:21 Ответить
коли вже на вигляд розумні люди переймуться єдиним питанням - а навіщо нам рососія у зерновій угоді?...
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07.08.2023 23:24 Ответить
а давайте в очередний раз обісремо США по зеленому так,
по криворогатому.
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07.08.2023 23:27 Ответить
херня якась. повна хєрня - а скоріше за все брехливий вкид щоб виправдати зе-гнід...

Погуглив. Точно так і є. Журнашлюхи обысцяны разом з зегнидами брешуть і протягують фігню.

Ось дослівно:
"Ми вкотре закликаємо Росію припинити тримати у заручниках глобальні поставки продовольства",- заявив речник Держдепартаменту США.
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07.08.2023 23:29 Ответить
Ці шмарклі і не на таке здатні.🤬
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08.08.2023 07:06 Ответить
не потрібно нікуди тиснути - відправляйте за зерном судна країн НАТО
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07.08.2023 23:32 Ответить
сс*тно
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08.08.2023 00:00 Ответить
"...продовжуватимуть тиснути на Росію, щоб повернути її до зернової угоди ". Всраться - закопаться. А, може , спочатку, трохи "потиснемо" на них, за влучання ракетами в житлові будинки, лікарні, вокзали..., за всіх цивільних й військових, над якими вони знущалися, вбивали, катували, гвалтували... Кому відрізали вуха, п"яти, голови... ? Захід-ок, відкриваймо очі. Бо вас це не мине !
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07.08.2023 23:38 Ответить
Ну звісно ж, головний клопіт заходу - щоб біднесенькі африканські мешканці не залишилися без українського зерна! А все інше - то таке!
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07.08.2023 23:41 Ответить
я всегда говорил - мы для них хуже негров.
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08.08.2023 00:01 Ответить
Ну т.е США признают, что удары Украины в ЧМ согласованны?))) Нормальный ход. Украина - **@нь дальше!!!
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08.08.2023 00:22 Ответить
треба тиснути шо підарасія розвалилась, Атакамс, томагавки і тд, увігнати кацапів у камяний вік
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08.08.2023 00:45 Ответить
"Отже, ми будемо наполягати на цьому й закликаємо країни по всьому світу, які залежать від експорту зерна з України та з регіону, здійснювати дипломатичний тиск на РФ",- наголосив Міллер. Прорашистський Мілєр потисни свою задницю.Осьі змова вилазить .лицемірні негідники,котрі торгують українським хлібом і домовляються як знищити українців.що виростили цей хліб .сучі діти.
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08.08.2023 00:47 Ответить
Що коїться в цьому дивному світі? На путіна тиснуть, ні, не щоб той закінчив війну та перестав вбивати українців, а щоб, ****, повернувся до зернової угоди...
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08.08.2023 01:01 Ответить
Зелени потвори бажають підтримувати зернових баронів та мафію..
А звільняти рідну землю та будувати фабрики/заводи по переробці того збіжжя і потім торгувати кінечной продукцію, такім чином залучаючи українців до національного виробника, вони не хочуть.
Бо мерзотники та зрадники!!!
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08.08.2023 01:20 Ответить
Погуглив. Точно так і є. Журнашлюхи обісцяні разом з зегнидами брешуть і протягують фігню.

Ось дослівно:

Blinken called on Russia to "stop threatening to withhold food and fertiliser exports from countries that criticise your war of aggression."

Блінкен закликав Росію «припинити погрожувати припиненням експорту продовольства та добрив з країн, які критикують вашу агресивну війну».
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08.08.2023 07:36 Ответить
 
 