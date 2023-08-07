Участие Китая в переговорах по Украине в Саудовской Аравии было продуктивным, - Госдепартамент США

Государственный департамент США назвал продуктивным участие Китая в переговорах в Саудовской Аравии по мирному плану Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я не буду говорить о деталях встречи... но мы думаем, что это было продуктивно, что они приняли участие. Мы давно говорили, что для Китая продуктивно сыграть роль для завершения войны в Украине, если у него будет желание сыграть роль, которая бы уважала территориальную целостность Украины и ее суверенитет", - сказал спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.

По его словам, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд провели короткую отдельную встречу со специальным представителем Китая по Евразии и бывшим послом в России Ли Хуэем на переговорах в Джидде. Подробности этой встречи Миллер не привел.

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Напомним, 5-6 августа в саудовском городе Джидда прошли переговоры о мирном урегулировании войны в Украине. Во встрече приняли участие представители более 40 стран.