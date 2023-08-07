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Новости За рубежом
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Участие Китая в переговорах по Украине в Саудовской Аравии было продуктивным, - Госдепартамент США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

хуей

Государственный департамент США назвал продуктивным участие Китая в переговорах в Саудовской Аравии по мирному плану Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я не буду говорить о деталях встречи... но мы думаем, что это было продуктивно, что они приняли участие. Мы давно говорили, что для Китая продуктивно сыграть роль для завершения войны в Украине, если у него будет желание сыграть роль, которая бы уважала территориальную целостность Украины и ее суверенитет", - сказал спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.

По его словам, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд провели короткую отдельную встречу со специальным представителем Китая по Евразии и бывшим послом в России Ли Хуэем на переговорах в Джидде. Подробности этой встречи Миллер не привел.

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Напомним, 5-6 августа в саудовском городе Джидда прошли переговоры о мирном урегулировании войны в Украине. Во встрече приняли участие представители более 40 стран.
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Китай отказывается от поддержки Кремля | Путин летит на ковер в Турцию | Abrams на пути в Украину
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07.08.2023 23:39 Ответить
Косоокі зрозуміли що дирка росте в бюджеті і така дирка що дзі пінью і не снилася а де брати грошикі? Інвестори не інвестують і тут кітайсі рішили ліпити миротворців
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07.08.2023 23:42 Ответить
Приймаються ставки на те, коли з формулювань МЗС комуністичного Китаю зникне фраза "українська криза".
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08.08.2023 00:21 Ответить
Як і очікувалося. Китай не буде ризикувати торгівлею із Заходом. Там дурнів нема.
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08.08.2023 00:33 Ответить
Порозуміння Саллівана з ***** викликає глибоке занепокоєння
Не вірю у справжнє перевзуття китайців. А якщо воно так сподобалось Джейку, не вірю ще більше.
Зачекаю коментів Блінкена, принаймні, або Остіна для початку.
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08.08.2023 00:48 Ответить
Згоден. Китай не перевзується, то лише димова завіса, на жаль...
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08.08.2023 02:15 Ответить
Почему американцы не ведут себя также цинично, как и Китай? Почему не вводят санкции против Китая за спонсорство международного терроризма и нарушение санкций против РФ и Ирана?
Параллельно с пустой дипломатической болтовнёй нужно что-то делать реально, вводить санкции.
По-другому Китай не понимает.
Иначе позиция США выглядит крайне глупой и безответственной.
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08.08.2023 06:44 Ответить
 
 