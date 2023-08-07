Участие Китая в переговорах по Украине в Саудовской Аравии было продуктивным, - Госдепартамент США
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Государственный департамент США назвал продуктивным участие Китая в переговорах в Саудовской Аравии по мирному плану Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Я не буду говорить о деталях встречи... но мы думаем, что это было продуктивно, что они приняли участие. Мы давно говорили, что для Китая продуктивно сыграть роль для завершения войны в Украине, если у него будет желание сыграть роль, которая бы уважала территориальную целостность Украины и ее суверенитет", - сказал спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.
По его словам, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд провели короткую отдельную встречу со специальным представителем Китая по Евразии и бывшим послом в России Ли Хуэем на переговорах в Джидде. Подробности этой встречи Миллер не привел.
Напомним, 5-6 августа в саудовском городе Джидда прошли переговоры о мирном урегулировании войны в Украине. Во встрече приняли участие представители более 40 стран.
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Не вірю у справжнє перевзуття китайців. А якщо воно так сподобалось Джейку, не вірю ще більше.
Зачекаю коментів Блінкена, принаймні, або Остіна для початку.
Параллельно с пустой дипломатической болтовнёй нужно что-то делать реально, вводить санкции.
По-другому Китай не понимает.
Иначе позиция США выглядит крайне глупой и безответственной.