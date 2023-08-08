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война (46875) обстрел (20216) жертвы (1546) Покровск (83)

Число погибших в Покровске возросло до 7, раненых и травмированных - 57 (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

покровськ

Число погибших в результате российских ракетных обстрелов Покровская (Донецкая область) возросло до семи человек.

Об этом сообщил начальник Покровской военной администрации Сергей Добряк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Известно о семи погибших и 27 раненых. Раненые направлены в местную больницу, двое - в тяжелом состоянии, их направили в Днепр", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Покровском МВА, по состоянию на 0:30 количество раненых и травмированных увеличилось до 57. Число погибших остается неизменным. Их семь. Начался разбор завалов.

Ранее МВД сообщало о 5 погибших и 31 травмированном в Покровске в результате рекетной атаки РФ.

Читайте: Враг, вероятно, использовал "Искандеры" для удара по Покровску, - Офис Генпрокурора
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одна довга довга лава підсудних - кацапня і зелення на ній мені сниться
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08.08.2023 00:31 Ответить
500 кілометрів у глиб підерації від кордону, має бути оттакий пейзаж!
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08.08.2023 00:35 Ответить
7 громадян України загинуло - може пора дни жалоби обьявляти , свічки на екранах тв ставити ?

у европейський країни так би і зробили .
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08.08.2023 05:17 Ответить
Півтора року свічки стоять...
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08.08.2023 06:21 Ответить
10років вже буде!
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08.08.2023 07:02 Ответить
На екрані тв зараз не стоять і
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08.08.2023 07:48 Ответить
І на сторінці Цензору теж не стоять
Важаю, щоб до вати , яка сидить у ресторанах і гуліяе у Буковелі , дішло яку ціну платить Україна за майбутне ЕВРОПЕЙСЬКе і мірне життя, потрібно дні жалоби за загиблими мирними громадянами ОГОЛОШУВАТИ.
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08.08.2023 07:52 Ответить
 
 