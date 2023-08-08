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Администрация Байдена готовит запрос в Конгресс США на дополнительное финансирование помощи Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Администрация Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование военной помощи для Украины, который будет готов к рассмотрению Конгрессом этой осенью.

Об этом заявил начальник отдела закупок армии Даг Буш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Детали еще должны быть определены Управлением бюджета. Но я думаю, что у нас будут очень веские аргументы и, надеюсь, заручимся поддержкой Конгресса для продолжения финансирования, в частности для увеличения производства боеприпасов и приобретения боеприпасов для поддержки Украины", – сообщил Буш.

Ранее сообщалось, что Белый дом не намерен просить Конгресс о финансировании новой помощи Украине до конца финансового года в конце сентября. В свою очередь некоторые из чиновников администрации, законодатели и члены Конгресса опасались, что средства могут закончиться к середине лета.

Читайте: Комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию о предоставлении ATACMS Украине
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До речі "ленд-ліз" (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) дозволяв Адміністрація Байдена обходити дозвіл Конгресу на допомоги Україні про це каже пункт (b):

Президент встановлює прискорені процедури передачі будь-яких предметів оборони, позичених чи орендованих Уряду України за договором, укладеним у пп. підпункт (a) для забезпечення своєчасної доставки статті цьому уряду
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08.08.2023 01:47 Ответить
Ще дозволяє до кінця вересня, але всі мовчать про "ленд-ліз"

https://petition.president.gov.ua/petition/196764?fbclid=IwAR0VAX0sPNHzh3ZBPYlT9xuhkAM1P4zVuJWBHlIyYGSDryb4_7veeJjkGfQ
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08.08.2023 02:33 Ответить
*****, ATACMS потрібні випалили всю кацапську нечисть по периметру, яка не заспокоїться, доки випалена не буде!
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08.08.2023 01:55 Ответить
Атакмсів вже буде замало, потрібні ракети стратегічного рівня і ядерна зброя як в Пакистану, в Ізраїлі. Будь на Землі, світовий лідер. Те що зупинить війну, а не крапельне підливання масла в бійню яка вже переходить з десятки тисяч смертей в сотні тисяч, далі мільйони.
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08.08.2023 03:46 Ответить
Зважаючи, що згідно з останніми опитуваннями громадської думки в США кількість прихильників/противників надання додаткової допомоги Україні розподілились як 45/55, це може бути нелегко.

Будем сподіватись, що конгресмени виявляться розумнішими за своїх виборців.
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08.08.2023 02:11 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1688734121994911744
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08.08.2023 07:26 Ответить
 
 