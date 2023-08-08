Администрация Байдена готовит запрос в Конгресс США на дополнительное финансирование помощи Украине
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Администрация Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование военной помощи для Украины, который будет готов к рассмотрению Конгрессом этой осенью.
Об этом заявил начальник отдела закупок армии Даг Буш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Детали еще должны быть определены Управлением бюджета. Но я думаю, что у нас будут очень веские аргументы и, надеюсь, заручимся поддержкой Конгресса для продолжения финансирования, в частности для увеличения производства боеприпасов и приобретения боеприпасов для поддержки Украины", – сообщил Буш.
Ранее сообщалось, что Белый дом не намерен просить Конгресс о финансировании новой помощи Украине до конца финансового года в конце сентября. В свою очередь некоторые из чиновников администрации, законодатели и члены Конгресса опасались, что средства могут закончиться к середине лета.
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Будем сподіватись, що конгресмени виявляться розумнішими за своїх виборців.