Администрация Байдена готовит запрос в Конгресс США на дополнительное финансирование помощи Украине

Администрация Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование военной помощи для Украины, который будет готов к рассмотрению Конгрессом этой осенью.

Об этом заявил начальник отдела закупок армии Даг Буш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Детали еще должны быть определены Управлением бюджета. Но я думаю, что у нас будут очень веские аргументы и, надеюсь, заручимся поддержкой Конгресса для продолжения финансирования, в частности для увеличения производства боеприпасов и приобретения боеприпасов для поддержки Украины", – сообщил Буш.

Ранее сообщалось, что Белый дом не намерен просить Конгресс о финансировании новой помощи Украине до конца финансового года в конце сентября. В свою очередь некоторые из чиновников администрации, законодатели и члены Конгресса опасались, что средства могут закончиться к середине лета.

Читайте: Комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию о предоставлении ATACMS Украине